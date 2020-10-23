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Еда
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Сервисы доставки еды и продуктов столкнулись с нехваткой курьеров из-за оттока мигрантов и сезонности Материал редакции

Число мигрантов в Москве снизилось на 40% в 2020 году, говорил ранее Собянин.

12 комментариев
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Сервисы доставки продуктов и еды столкнулись с нехваткой курьеров, что привело к резкому росту жалоб клиентов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке. Это связано с оттоком мигрантов в Москве и сезонностью, говорит один из собеседников газеты.

18 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число мигрантов в Москве снизилось на 40% в 2020 году. Это повлияло на рынок труда, отметил он. Согласно исследованию Центра стратегических разработок, около 40% компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, столкнулись с дефицитом рабочей силы.

В группах сервисов в соцсетях участились жалобы, в том числе на недоставленные или опаздывающие заказы, заметило издание. Компании решают проблему по-разному — например, привлекают к доставке самозанятых с 16 лет и людей с ограниченными возможностями, рассказывает один из собеседников «Коммерсанта».

Некоторые сервисы ограничивают число заказов, меняя минимальный чек. Так, например, с момента запуска делает «Яндекс.Лавка», напоминает газета. В конце сентября сервис добавил возможность выбирать: платная доставка или минимальная сумма заказа.

Такой же механизм применяет и «Самокат»: раньше минимальная сумма заказа в сервиса составляла 100 рублей, теперь достигает и 200 рублей, пишет издание.

«Существует понятие сезонности у всех городских доставок. Как раз осень — момент, когда некоторые курьеры уходят с локальных доставок из-за плохой погоды. В этот момент рекрутинг и конкуренция становятся особенно ощутимыми», — говорит сооснователь «Кухни на районе» Кирилл Родин.

В «Яндекс.Еде» говорят, что курьеров пока хватает. «Но давление на рынок труда из-за пандемии и оттока иностранной рабочей силы ощущаем, и, вероятнее всего, оно будет усиливаться. Оказывают влияние и сезонные факторы — начало учебного года, призыв», — говорит представительница сервиса. В Delivery Club, напротив, отмечают рост числа кандидатов.

#новость #доставкаеды #доставкапродуктов

Лиана Липанова
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12 комментариев
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Andrei Smirnovsky

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Может быть стоит просто курьерам чуть больше платить? А не рассчитывать на мигрантов готовых работать за копейки.

Если бизнес модель работает только когда у тебя сотрудники получают копейки, то это так себе бизнес.

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Балкон.ру

Andrei
1

У нас люди больше ценят стоимость, нежели качество.

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Andrei Smirnovsky

Балкон.ру
0

Это чисто вопрос жадности компаний, они вполне могут себе позволить платить больше. 
Причем они так даже больше бы заработали в итоге, за счет лояльности клиентов и увиличения количества заказов.

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Максим Иванов

Балкон.ру
0

У нас люди оценивают (в деньгах) то, что им предлагают. Кривая спроса и предложения, универ - помните?

Ответить

Alexander Atamanchuk

Andrei
0

Тогда конечный покупатель будет больше платить. А никто не хочет этого делать.
Очень конкурентный бизнес с маленькой маржинальностью.

Ответить

Andrei Smirnovsky

Alexander
0

Так они и так повышают стоимость доставки) 

Ответить

Максим Иванов

Alexander
0

Поднимуться цены - несколько нищебродских жирных жоп начнет ходить в Макдак ногами. Остальные будут платить больше. 

Ответить

Hidok

2

А шо такое в 15 миллионном городе все айтишники,и работа никому не нужна.Платите и народ подтянется.

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mrx dots

1

В Delivery Club, напротив, отмечают рост числа кандидатов

То то у меня заказ 6 раз отменяли за месяц из-за проблем с курьерами.

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Sergei Timofeyev

1

Ввиду повышенного спроса... =)

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Arthur Niazyan

0

Число мигрантов в Москве снизилось на 40%

По ощущениям увеличилось процентов на 100. Видимо речь о работающих мигрантах.

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Sergei Timofeyev

Arthur
0

Мигрантов меньше не стало - факт. По моим ощущениям, что в Подмосковье их стало даже больше.

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