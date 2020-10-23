Число мигрантов в Москве снизилось на 40% в 2020 году, говорил ранее Собянин.

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Сервисы доставки продуктов и еды столкнулись с нехваткой курьеров, что привело к резкому росту жалоб клиентов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке. Это связано с оттоком мигрантов в Москве и сезонностью, говорит один из собеседников газеты.

18 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число мигрантов в Москве снизилось на 40% в 2020 году. Это повлияло на рынок труда, отметил он. Согласно исследованию Центра стратегических разработок, около 40% компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, столкнулись с дефицитом рабочей силы.

В группах сервисов в соцсетях участились жалобы, в том числе на недоставленные или опаздывающие заказы, заметило издание. Компании решают проблему по-разному — например, привлекают к доставке самозанятых с 16 лет и людей с ограниченными возможностями, рассказывает один из собеседников «Коммерсанта».

Некоторые сервисы ограничивают число заказов, меняя минимальный чек. Так, например, с момента запуска делает «Яндекс.Лавка», напоминает газета. В конце сентября сервис добавил возможность выбирать: платная доставка или минимальная сумма заказа.

Такой же механизм применяет и «Самокат»: раньше минимальная сумма заказа в сервиса составляла 100 рублей, теперь достигает и 200 рублей, пишет издание.

«Существует понятие сезонности у всех городских доставок. Как раз осень — момент, когда некоторые курьеры уходят с локальных доставок из-за плохой погоды. В этот момент рекрутинг и конкуренция становятся особенно ощутимыми», — говорит сооснователь «Кухни на районе» Кирилл Родин.