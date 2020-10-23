Фермеры утверждали, что использование «мясных» названий для растительных аналогов может ввести потребителей в заблуждение.

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Европейский парламент проголосовал против запрета слов «бургер» и «колбаса» в растительных аналогах продуктов, говорится в сообщении Комитета Европарламента по вопросам сельского хозяйства в Twitter. Фермеры предлагали заменить «бургер» словом «диск», а «сосиску» — «палочкой».

«Я собираюсь отпраздновать это событие вегетарианским бургером», — написала депутат Европарламента Джитт Гутеланд на своей странице в Twitter.

С инициативой запретить слова «бургер» и «сосиска» для вегетарианских продуктов растительных выступили представители Европейской ассоциации фермеров Copa-Cogeca. Они утверждали, что это слова для обозначения мясной продукции, и их использование для названия растительных аналогов может ввести потребителей в заблуждение, передавал Reuters.

Европейская организация потребителей согласилась с решением депутатов. Она написали в Twitter, что, если продукты обозначены как вегетарианские или веганские, они не должны смущать потребителей.

В 2017 году европейский суд запретил использование названий «соевое молоко» и «веганский сыр», обосновав это тем, что термины молоко, сливки, масло, сыр и йогурт, не могут использоваться для немолочных продуктов, пишет Reuters.