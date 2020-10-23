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Рая Хачатрян
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Европарламент отказался запрещать слова «бургер» и «сосиски» для растительных аналогов мяса Материал редакции

Фермеры утверждали, что использование «мясных» названий для растительных аналогов может ввести потребителей в заблуждение.

17 комментариев
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Европейский парламент проголосовал против запрета слов «бургер» и «колбаса» в растительных аналогах продуктов, говорится в сообщении Комитета Европарламента по вопросам сельского хозяйства в Twitter. Фермеры предлагали заменить «бургер» словом «диск», а «сосиску» — «палочкой».

«Я собираюсь отпраздновать это событие вегетарианским бургером», — написала депутат Европарламента Джитт Гутеланд на своей странице в Twitter.

С инициативой запретить слова «бургер» и «сосиска» для вегетарианских продуктов растительных выступили представители Европейской ассоциации фермеров Copa-Cogeca. Они утверждали, что это слова для обозначения мясной продукции, и их использование для названия растительных аналогов может ввести потребителей в заблуждение, передавал Reuters.

Европейская организация потребителей согласилась с решением депутатов. Она написали в Twitter, что, если продукты обозначены как вегетарианские или веганские, они не должны смущать потребителей.

В 2017 году европейский суд запретил использование названий «соевое молоко» и «веганский сыр», обосновав это тем, что термины молоко, сливки, масло, сыр и йогурт, не могут использоваться для немолочных продуктов, пишет Reuters.

В нескольких американских штатах запрещено использовать название «вегетарианские бургеры», пишет The Washington Post.

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Рая Хачатрян
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17 комментариев
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Max Pashkov

12

Веганы выиграли этот бой, но не войну...

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Дмитрий Кедов

13

Проблемы ослепительно белых людей

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Ilya Sorokin

Дмитрий
0

Угу.. я аж почти расплакался, вот так их жалко, такие сложности ..

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Уоррен Баффет

Ilya
–2

Как раз наоборот. Думаю мотивация тут такая - большая часть эмигрантов в Европе имеют низкий уровень доходов. Но из за политики всеобщей уравниловки, "негуманно" лишать эти слои населения бургеров и колбасы. Да, пусть то, что они смогут себе позволить на свои более чем скромные доходы на 90% состоит из бумаги и субпродуктов, но это будет называться бургерами и колбасой и Европарламент может отрапортовать избирателям - средний уровень жизни в Европе высокий, 90% процентов населения могут себе позволить бургеры и колбасу.

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Sergei Toropov

Уоррен
4

Как вечерний выпуск ОРТ прослушал :)

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Уоррен Баффет

Sergei
0

Расскажите какую вы видите логику в таком решении Европарламента, обсудим.

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Sergei Toropov

Уоррен
2

Я не ищу дебатов, а просто поделился своими ощущениями.
Ко мне как раз один родственник пожилой "понаехал" и в силу привычек с глухотой очень громко врубает что-то российское и федеральное по Smart TV в гостинной. Так громко, что я слышу это всё на рабочем месте. Ваш спич вполне вписывается в канву эфира.

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Уоррен Баффет

Sergei
0

Ну ясно. Возможно так об этом пропаганда и скажет. В моем мире это лишь означает, что политики обычно обвиняют оппонентов в том, что делают сами. )

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Дмитрий Тенетович

Уоррен
1

Бургеры и сосиски из растительных "заменителей" мяса стоят несколько дороже оригинала. Это вам не соя.

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Sergei Toropov

Дмитрий
0

кстати, да

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Yanis Matison

3

Один хот дог с палочкой и бутерброд с диском, пожалуйста

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Max Pashkov

Yanis
5
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Andrey Kazatsky

1

Зачем мне эта информация 🤪

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Владимир Вакилев

0

Откуда эта "контора" деньги получает ? может прикинем - колбасу сосут люди 

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Roman

0

Мне, пожалуйста, диск и пару палочек 

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Владимир Вакилев

0

Все идите нах с палочками и дисками - я хочу жрать просто колбасу и котлету ...

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Виктор Петров

Владимир
0

и пофиг, что из сои и пальмового масла?
Понимаю.

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