Осенью сервисы доставки еды и продуктов столкнулись с нехваткой курьеров из-за оттока мигрантов и сезонности.

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«Яндекс.Еда» объявила о новых мерах поддержки бизнеса по программе «Пакет помощи»: сервис доставки еды будет выплачивать ресторанам деньги за переквалификацию их сотрудников в курьеров. Меры разработаны вместе с Профессиональным ресторанным альянсом и его руководителем Дмитрием Левицким, рассказали vc.ru в компании.

Рестораны могут пригласить работников временно стать курьерами у партнёров сервиса или прямыми партнёрами в качестве самозанятых. За это они получат выплаты от «Еды» — до 4500 рублей на каждого курьера, который отработает на заказах сервиса не меньше пяти дней.

Размер выплаты зависит от количества привлечённых курьеров. Для получения максимальной выплаты нужно отправить 15 курьеров, уточнили vc.ru в компании.

Ограничений по количеству курьеров на один ресторан нет. Принять участие в программе, котороя продлится до конца 2020 года, сможет любой из 29 тысяч партнёров сервиса, добавили в «Яндексе».

Также «Еда» добавила в личный кабинет ресторанов специальные QR-коды: после их сканирования гости будут попадать на страницу с меню ресторана в сервисе, ознакомившись с которым смогут сделать заказ официанту. Создать код достаточно один раз.