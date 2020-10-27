«Яндекс.Еда» начнёт платить ресторанам за переквалификацию сотрудников в курьеров — до 4500 рублей на человека Материал редакции
Осенью сервисы доставки еды и продуктов столкнулись с нехваткой курьеров из-за оттока мигрантов и сезонности.
«Яндекс.Еда» объявила о новых мерах поддержки бизнеса по программе «Пакет помощи»: сервис доставки еды будет выплачивать ресторанам деньги за переквалификацию их сотрудников в курьеров. Меры разработаны вместе с Профессиональным ресторанным альянсом и его руководителем Дмитрием Левицким, рассказали vc.ru в компании.
Рестораны могут пригласить работников временно стать курьерами у партнёров сервиса или прямыми партнёрами в качестве самозанятых. За это они получат выплаты от «Еды» — до 4500 рублей на каждого курьера, который отработает на заказах сервиса не меньше пяти дней.
Размер выплаты зависит от количества привлечённых курьеров. Для получения максимальной выплаты нужно отправить 15 курьеров, уточнили vc.ru в компании.
Ограничений по количеству курьеров на один ресторан нет. Принять участие в программе, котороя продлится до конца 2020 года, сможет любой из 29 тысяч партнёров сервиса, добавили в «Яндексе».
Также «Еда» добавила в личный кабинет ресторанов специальные QR-коды: после их сканирования гости будут попадать на страницу с меню ресторана в сервисе, ознакомившись с которым смогут сделать заказ официанту. Создать код достаточно один раз.
- «Яндекс.Еда» уже обнулила комиссии на заказы «с собой» для ресторанов до конца 2020 года, а также предоставила локальным ресторанам и небольшим сетям неделю бесплатного рекламного размещения на платформе. Всего на поддержку заведений сервис выделит до 120 млн рублей.
- В октябре сервисы доставки еды и продуктов столкнулись с нехваткой курьеров из-за оттока мигрантов и сезонности. Из-за этого сервисы ограничивают число заказов, меняя минимальный чек. В «Еде» тогда говорили, что пока курьеров хватает.
Карьерный рост
Предлагаю еще отличную бизнес-идею.
Пока ресторан готовит еду, система подбирает курьеру заказ на поездку в такси по похожему маршруту.
Так получится увеличить конверсию и выручку Янд... ресторанов и их сотрудников.
К тому же от запаха вкусной еды разыграется аппетит у пассажиров, а это само собой увеличит процент привлеченных клиентов в Яндекс Еде.
А почему Яндекс.Еда не готовы переквалифицировать своих сотрудников (ТПшек и прочих манагеров, не занятых разработкой) в курьеры?
Ставки за доставку повысите лучше курьерам, и возможность выбирать доставки! Тогда они будут действительно самозанятами и не как сейчас фикция, без выбора они ваши сотрудники оформленные через ваши прокладки как самозанятые по рабским договорам
"Выбирать доставки" — это выбирать, по какому адресу относить заказ, а по какому — нет?
Я так понимаю, что ресторан денег не увидит, так как это упадёт на их счёт в счёт оплаты будущих заказов ) Хитрые жуки. )
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