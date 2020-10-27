Владелец «Пятёрочек» и «Перекрёстков» запланировал запустить доставку из ресторанов в 2021 году Материал редакции
Услуга заработает на базе сервиса компании «Около», который уже привозит покупателям продукты из магазинов X5.
X5 Retail Group (управляет магазинами «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») запланировала запустить доставку еды из ресторанов в 2021 году. Об этом Financial Times рассказал глава ритейлера Игорь Шехтерман.
По плану сервис заработает на базе единой платформы «Около» для сервисов экспресс-доставки. Она уже объединяет собственные сервисы доставки ритейлера «Пятёрочка Доставка» и «Перекрёсток.Быстро».
X5 рассчитывает установить комиссии для ресторанов ниже, чем у «Яндекс.Еды» и Delivery Club. В октябре рестораны Москвы жаловались мэрии на высокий процент сервисов — до 35% от стоимости заказа. Другие детали Шехтерман не привёл.
Благодаря развитию приложений X5 планирует «в несколько раз» увеличить количество активных пользователей в течение следующих трёх лет. Сейчас ежемесячная активная аудитория различных сервисов компании составляет 12 млн пользователей.
«Вы можете называть это экосистемой или нет, но мы собираемся использовать её для создания услуг, которые помогут привлекать больше клиентов, следить за ними на каждом этапе и максимально монетизировать данные», — заявил Шехтерман. Он добавил, что X5 при этом не хочет становиться частью «чужой экосистемы, теряя прибыль и возможность взаимодействовать с клиентами».
Круто, нужно больше агрегаторов для нормальной конкуренции. Главное, что мы как потребители от этого выиграем.
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