Услуга заработает на базе сервиса компании «Около», который уже привозит покупателям продукты из магазинов X5.

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X5 Retail Group (управляет магазинами «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») запланировала запустить доставку еды из ресторанов в 2021 году. Об этом Financial Times рассказал глава ритейлера Игорь Шехтерман.

По плану сервис заработает на базе единой платформы «Около» для сервисов экспресс-доставки. Она уже объединяет собственные сервисы доставки ритейлера «Пятёрочка Доставка» и «Перекрёсток.Быстро».

X5 рассчитывает установить комиссии для ресторанов ниже, чем у «Яндекс.Еды» и Delivery Club. В октябре рестораны Москвы жаловались мэрии на высокий процент сервисов — до 35% от стоимости заказа. Другие детали Шехтерман не привёл.

Благодаря развитию приложений X5 планирует «в несколько раз» увеличить количество активных пользователей в течение следующих трёх лет. Сейчас ежемесячная активная аудитория различных сервисов компании составляет 12 млн пользователей.