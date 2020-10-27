Конкурс по машинному обучению
С призовым фондом в 100 млн рублей
Условия
Еда
Татьяна Боброва
221

Владелец «Пятёрочек» и «Перекрёстков» запланировал запустить доставку из ресторанов в 2021 году Материал редакции

Услуга заработает на базе сервиса компании «Около», который уже привозит покупателям продукты из магазинов X5.

2 комментария
В закладки

X5 Retail Group (управляет магазинами «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») запланировала запустить доставку еды из ресторанов в 2021 году. Об этом Financial Times рассказал глава ритейлера Игорь Шехтерман.

По плану сервис заработает на базе единой платформы «Около» для сервисов экспресс-доставки. Она уже объединяет собственные сервисы доставки ритейлера «Пятёрочка Доставка» и «Перекрёсток.Быстро».

X5 рассчитывает установить комиссии для ресторанов ниже, чем у «Яндекс.Еды» и Delivery Club. В октябре рестораны Москвы жаловались мэрии на высокий процент сервисов — до 35% от стоимости заказа. Другие детали Шехтерман не привёл.

Благодаря развитию приложений X5 планирует «в несколько раз» увеличить количество активных пользователей в течение следующих трёх лет. Сейчас ежемесячная активная аудитория различных сервисов компании составляет 12 млн пользователей.

«Вы можете называть это экосистемой или нет, но мы собираемся использовать её для создания услуг, которые помогут привлекать больше клиентов, следить за ними на каждом этапе и максимально монетизировать данные», — заявил Шехтерман. Он добавил, что X5 при этом не хочет становиться частью «чужой экосистемы, теряя прибыль и возможность взаимодействовать с клиентами».

#новость #x5retailgroup #доставкаеды

Татьяна Боброва
+48 067
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0430\u0435\u0434\u044b","x5retailgroup"], "comments": 2, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 170939, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 27 Oct 2020 14:45:10 +0300", "is_special": false }
«Битрикс VDS» на NVMe-дисках
Самые быстрые диски для вашего сайта и CRM
Попробовать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Sergei Yarmolavichus

1

Ура, конкуренция.

Ответить

Александр Полевой

0

Круто, нужно больше агрегаторов для нормальной конкуренции. Главное, что мы как потребители от этого выиграем.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

White Label
Подписан
Отписаться
Онлайн-ивенты: развлекательные vs деловые
Всё, на что все мы ещё недавно делали ставку и считали перспективным: онлайн-спектакли, квизы, игры, челленджи и флешмо…
0
Стартапы Якутии
Подписан
Отписаться
Акселератор «Б8» отобрал 6 стартапов для второго этапа
Во второй этап акселерации четвертого потока Акселератора «Б8» прошли 6 стартапов. С каждой командой будут работать мен…
0
SkillFactory
Подписан
Отписаться
Как создавалась программа онлайн-магистратуры “Наука о данных” Zavtra.Online и НИТУ МИСиС
В этом году и школам, и университетам массово пришлось перейти из оффлайна в онлайн. Надо ли говорить, что готовы к это…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Dimakey Lekko
за день
Еще надо опрос - надо ли в комплект класть правый наушник - у многих уже есть правый, а для окружающей среды будет полезнее.
Bloomberg: Apple хочет добавить сменные насадки в AirPods и сделать наушники похожими на AirPods Pro
Anastasia Light
за неделю
Никто не пришел на фан-встречу
Аккаунт «умной» колонки «Капсула» от Mail.ru Group в Twitter объявил конкурс мемов — за неделю никто не отозвался

Комментарии

Александр Полевой

Владелец «Пятёрочек» и…

Артем Богданов

Товарные знаки для тех, кто…

Bdo Outsourcing

Сколько стоит переход на…

Sergei Yarmolavichus

Владелец «Пятёрочек» и…

Stas Klymenko

Бета-тестеры Starlink от SpaceX…

Stas Klymenko

Бета-тестеры Starlink от SpaceX…

Александр Полевой

Бета-тестеры Starlink от SpaceX…

Александр Полевой

Бета-тестеры Starlink от SpaceX…

Alex Ondre

Вся правда о зарплатах на рынке…

Syzygy

Бета-тестеры Starlink от SpaceX…

Илья

Владелец «Ситилинка», участник…

Михаил Похеров

Снизить ставки по кредитам и…

Maxim Petrukhin

Alibaba Group отказалась от…

Gutal1n

Бета-тестеры Starlink от SpaceX…

Артем Гришин

Снизить ставки по кредитам и…

Путачок

Суд в США отклонил апелляцию…

Денис Демидов

Снизить ставки по кредитам и…

Stas Klymenko

Бета-тестеры Starlink от SpaceX…

Михаил Похеров

Снизить ставки по кредитам и…

Syzygy

Бета-тестеры Starlink от SpaceX…
null