Исследование: оборот фудтех-рынка в России вырос в два раза на фоне коронавируса и режима «самоизоляции» Материал редакции
В обычных условиях рынку фудтеха понадобилось бы не меньше года на достижение таких результатов, говорят аналитики.
Рынок фудтеха в России вырос в два раза с марта 2020 года на фоне коронавируса и режима «самоизоляции», такие данные приводятся в совместном исследовании компаний из экосистемы «Сбера» (есть у vc.ru). Положительная динамика продолжится до конца года, прогнозируют аналитики.
Исследование подготовили платежный сервис «ЮKassa» (ранее — «Яндекс.Деньги»), сервисы доставки «Кухня на районе» и «СберМаркет», а также компания по производству рационов готового питания Performance Group.
Средний чек за готовую еду у сервисов доставки еды, которые работают с «ЮKassa», вырос в два раза в апреле — до 1200 рублей, а в октябре достиг 1666 рублей. В августе на фоне открытия кафе и ресторанов уменьшилось количество платежей за готовую еду через «ЮКassa».
Однако отмена режима «самоизоляции» не затормозила дальнейшее развитие рынка, считают аналитики. Недельный оборот платежей в сервисах доставки еды все еще увеличивается: в октябре этот показатель вырос больше, чем в 2 раза по сравнению с мартом.
По данным «Кухни на районе», в апреле пользователи только привыкали заказывать готовую еду с доставкой: по сравнению с мартом число заказов уменьшилось на 27% при увеличении среднего чеке на 21%. В мае заказов стало на 55% больше, при этом средний чек не изменился.
Во втором квартале 2020 года оборот сервиса доставки продуктов из супермаркетов «СберМаркет» вырос в 15,6 раза — до 5,2 млрд рублей. Количество доставленных сервисом заказов составило 1,29 млн.
Лидером по росту числа заказов стал Санкт-Петербург — сервисом пользовались в 20 раз больше. Затем идут Самара (в 17 раз) и Екатеринбург (в 15,3 раза). Москва занимает восьмое место в списке — в столице количество заказов увеличилось в 10 раз.
Похоже совсем разучились дома готовить и брать с собой обеды. И статистика видимо по Москве.
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