Конкурс по машинному обучению
С призовым фондом в 100 млн рублей
Условия
Еда
Рая Хачатрян
527

Исследование: оборот фудтех-рынка в России вырос в два раза на фоне коронавируса и режима «самоизоляции» Материал редакции

В обычных условиях рынку фудтеха понадобилось бы не меньше года на достижение таких результатов, говорят аналитики.

1 комментарий
В закладки

Рынок фудтеха в России вырос в два раза с марта 2020 года на фоне коронавируса и режима «самоизоляции», такие данные приводятся в совместном исследовании компаний из экосистемы «Сбера» (есть у vc.ru). Положительная динамика продолжится до конца года, прогнозируют аналитики.

Исследование подготовили платежный сервис «ЮKassa» (ранее — «Яндекс.Деньги»), сервисы доставки «Кухня на районе» и «СберМаркет», а также компания по производству рационов готового питания Performance Group.

Средний чек за готовую еду у сервисов доставки еды, которые работают с «ЮKassa», вырос в два раза в апреле — до 1200 рублей, а в октябре достиг 1666 рублей. В августе на фоне открытия кафе и ресторанов уменьшилось количество платежей за готовую еду через «ЮКassa».

Однако отмена режима «самоизоляции» не затормозила дальнейшее развитие рынка, считают аналитики. Недельный оборот платежей в сервисах доставки еды все еще увеличивается: в октябре этот показатель вырос больше, чем в 2 раза по сравнению с мартом.

По данным «Кухни на районе», в апреле пользователи только привыкали заказывать готовую еду с доставкой: по сравнению с мартом число заказов уменьшилось на 27% при увеличении среднего чеке на 21%. В мае заказов стало на 55% больше, при этом средний чек не изменился.

Во втором квартале 2020 года оборот сервиса доставки продуктов из супермаркетов «СберМаркет» вырос в 15,6 раза — до 5,2 млрд рублей. Количество доставленных сервисом заказов составило 1,29 млн.

Лидером по росту числа заказов стал Санкт-Петербург — сервисом пользовались в 20 раз больше. Затем идут Самара (в 17 раз) и Екатеринбург (в 15,3 раза). Москва занимает восьмое место в списке — в столице количество заказов увеличилось в 10 раз.

#новость #исследование #сбер

Рая Хачатрян PLUS
+3563
8
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435"], "comments": 1, "likes": 4, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 171680, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 29 Oct 2020 13:37:11 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Партнеры Facebook в России: кто это и как они помогают бизнесам
Facebook дает много возможностей, а Facebook Marketing Partners – компании, которые их расширяют. Разбираемся, кому и…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Антон

1

Похоже совсем разучились дома готовить и брать с собой обеды. И статистика видимо по Москве.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Yota
Подписан
Отписаться
Российские стартаперы смогут представить свои продукты в точках продаж Yota
Yota запускает первый на российском телеком-рынке проект «Yota Полка». Проект даст возможность изобретателям и производ…
0
Kauri
Подписан
Отписаться
// Facebook Gaming: успешная старая идея за счёт нечестных конкурентных преимуществ
В начале недели Facebook провёл официальный запуск бета-версии облачных потоковых игр «Facebook Gaming».
0
IPQuorum
Подписан
Отписаться
Заработать на изобретении: какими правами обладают тинейджеры-инноваторы
Мы собрали несколько ярких примеров из недавних достижений российских школьников и готовы объяснить, как родители или к…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Ruslan Fatikhov
за день
Дайте промокод на 200₽. Может это решит его проблему.
Мужчина облил себя бензином в офисе «Яндекс.Такси» в Москве и угрожал самосожжением — его задержали
Anastasia Light
за неделю
Никто не пришел на фан-встречу
Аккаунт «умной» колонки «Капсула» от Mail.ru Group в Twitter объявил конкурс мемов — за неделю никто не отозвался

Комментарии

Make Luv

Фото: первые «жёсткие…

Hambala Fully

Сервисы доставки еды и…

Денис Демидов

Мужчина облил себя бензином в…

Я не скажу свое…

Сооснователь Qiwi Сергей…

Evgenii Arkhipov

Фото: первые «жёсткие…

Армен Каладжян

Как привлечь пациентов в…

Иван Эртель

Яндекс выкупил домен Market.ru

Sergei Timofeyev

Мужчина облил себя бензином в…

max smirnoff

Фармпроизводители сообщили о…

Hambala Fully

Сервисы доставки еды и…

Антон Штадлер

X5 Retail Group объявила о…

Evgenii Arkhipov

Фото: первые «жёсткие…

Yan Purvenes

Мужчина облил себя бензином в…

Timofey Dyrin

Фармпроизводители сообщили о…

Дрюс Уилис

Фото: первые «жёсткие…

Make Luv

Фото: первые «жёсткие…

max smirnoff

Фармпроизводители сообщили о…

Денис Файзулин

Сооснователь Qiwi Сергей…

Денис Демидов

Harley-Davidson показал свой…

A B

Фото: первые «жёсткие…
null