Сеть кафе Prime Аркадия Новикова вложила 20 млн рублей на создание готовых рационов питания Материал редакции
По данным Infoline, к концу 2020 году оборот рынка готовых рационов может достичь примерно 12 млрд рублей.
Сеть кафе Prime протестирует сервис по доставке готовых рационов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании Марию Лошкову. В проект инвестировали 20 млн рублей, которые пойдут на закупку необходимого оборудования, разработку меню и упаковки.
Сервис будет работать с декабря. На первом этапе будут доступны два варианта рационов — на 1,2 тысяч и 1,5 тысяч ккал. Питание на один день будет стоить около 1 тысячи рублей. В наборах будут супы, рыбные блюда, овощи и прочее.
Prime хочет сокращать издержки на логистику, поэтому на этапе тестирования акцент будет делаться на самовывозе. Функцию пунктов выдачи будут выполнять кофейни. Доставка до двери находится в стадии обсуждения, уточняет Мария Лошкова. В перспективе сеть может продавать блюда по подписке.
По данным Infoline, к концу 2020 году оборот рынка готовых рационов может достичь примерно 12 млрд рублей. Ежегодно он растет на 50–70%, а на фоне ограничений из-за Covid-19 рост только усилился, рассказал изданию основатель Performance Group Артур Зеленый.
На рынке доставки готовых рационов уже есть сложившиеся игроки, с которыми Prime будет тяжело конкурировать, считает представитель сервиса Elementaree. Сеть предлагает среднюю для рынка цену, поэтому получить преимущество за счет этого вряд ли сможет, считает он.
Performance Group является самой крупной компанией по доставке готовых рационов. В 2020 году она увеличила оборот на 130% — до 1,45 млрд рублей. За ним идет Grow Food, оборот которого, по оценкам Infoline, вырос на 94% — до 1,27 млрд руб.
А почему в Европе и США эта тема не попёрла? 🤔
Питание на один день будет стоить около 1 тысячи рублей.
Интересно они среднюю з/п в России видели когда такой конский ценник ставили?
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