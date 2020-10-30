По данным Infoline, к концу 2020 году оборот рынка готовых рационов может достичь примерно 12 млрд рублей.

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Сеть кафе Prime протестирует сервис по доставке готовых рационов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании Марию Лошкову. В проект инвестировали 20 млн рублей, которые пойдут на закупку необходимого оборудования, разработку меню и упаковки.

Сервис будет работать с декабря. На первом этапе будут доступны два варианта рационов — на 1,2 тысяч и 1,5 тысяч ккал. Питание на один день будет стоить около 1 тысячи рублей. В наборах будут супы, рыбные блюда, овощи и прочее.

Prime хочет сокращать издержки на логистику, поэтому на этапе тестирования акцент будет делаться на самовывозе. Функцию пунктов выдачи будут выполнять кофейни. Доставка до двери находится в стадии обсуждения, уточняет Мария Лошкова. В перспективе сеть может продавать блюда по подписке.

По данным Infoline, к концу 2020 году оборот рынка готовых рационов может достичь примерно 12 млрд рублей. Ежегодно он растет на 50–70%, а на фоне ограничений из-за Covid-19 рост только усилился, рассказал изданию основатель Performance Group Артур Зеленый.

На рынке доставки готовых рационов уже есть сложившиеся игроки, с которыми Prime будет тяжело конкурировать, считает представитель сервиса Elementaree. Сеть предлагает среднюю для рынка цену, поэтому получить преимущество за счет этого вряд ли сможет, считает он.