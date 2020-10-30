«Шоколадница» начала тестировать роботов-официантов в двух московских кофейнях Материал редакции
Средняя стоимость одного робота составляет около $12 000, однако сеть получила их бесплатно.
- «Шоколадница» начала тестировать роботов-официантов в кофейнях сети в Москве, пишет Forbes со ссылкой на операционного директора компании Юрия Владыкина.
- Роботов запустили в двух заведениях сети — в торговом центре «Метрополис» и в Климентовском переулке. Если результаты тестов будут положительные, проект масштабируют на всю сеть, рассказал Владыкин.
- Партнером «Шоколадницы» стало ООО «Инфрапрайм технолоджи», которое бесплатно предоставило роботов. Средняя стоимость одного робота составляет около $12 000, добавил Владыкин.
- В ресторанах будут тестировать две модели: BellaBot, которая имитирует черты домашнего кота, и PuduBot, у которого на экране отображаются эмоции, улыбка и глаза, сказал представитель партнера.
- Производитель роботов — китайская компания Pudu Robotics. Модели говорят на трех языках — русском, английском и китайском.
- Роботы станут помощниками официантов: будут доставлять заказы и забирать посуду, сказал Владыкин. По данным «Шоколадницы», в среднем официант в кофейне зарабатывает 35 тысяч рублей в месяц — деньги, потраченные на одного робота, можно больше двух лет платить сотруднику, отмечает Forbes.
По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, роботы пока больше инструмент маркетинга, чем оптимизации и повышения эффективности. Он добавил, что эта ситуация меняется на фоне пандемии — клиенты боятся возможного заражения, поэтому растет интерес к ресторанам без персонала.
- В июне 2020 года KFC открыла в Москве ресторан нового формата. Все заказы с кухни ресторана попадают в зону выдачи через конвейер, а оттуда их забирает роборука и помещает в специальные ячейки.
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Дмитрий Теплов
Вам лапшу или приемом ушу ?
Холден КолфилдДмитрий
Добро пожаловать в даймонд сити
Тут у нас нет синтов, потому что сколково ещё инвестирует в телефон с двумя экранами
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Timur Kuzmin
Мне кажется, что тему роботов официантов и роботов-мерчей активно раскручивают производители автоматических пылесосов. Также, как во времена золотой лихорадки миф про обогащение на Аляске раскручивали производители лопат - больше никто на этой теме не зарабатывает.
Евгений ДавыдовTimur
Почему? Это сейчас они дороги и не уклюжи. Но Предположим снизица цена до 6к usd. А рубль укрепится в два раза и тогда один робот будет зарабатывать как официант за 6 месяцев. При гарантийном сроке службы в два года - выгода в 4 раза.
Timur KuzminЕвгений
А рубль укрепится в два раза...
Тогда рухнет вся сырьевая экономика РФ и никакие официанты будут не нужны.
Make LuvTimur
Робот-пылесос это моя лучшая покупка за последние годы. Однозначный мастхев.
Оля
Работы в интернете всем хватит?
Denis KrivonosovОля
Конечно. Все вместе будем проектировать интерфейсы, а потом тестировать интерфейсы. Будем делать супермега приложения с монетизацией в ввиде рекламы супермегаприложений.
Хуго Зайферт
Робот-официант? Это ж просто самоходная тележка для подносов.
Юрий БелоножкинХуго
Ага, ожидаешь чего-то типа робота-бармена из «Пассажиров». Впрочем, никто и не обещал антропоморфности.
Холден Колфилд
Шоколадный глаз принесите пожалуйста
Юрий БелоножкинХолден
И три кружки эсмарха
(Тред веселых и остроумных (нет) комментариев открыт!)
Александр Раскаманов
Такую официантку по попке не шлёпнешь 😏
Да кого я обманываю? Я ж ни разу никого не шлёпал. Да и официанты постоянно детины в 2 метра из Бурятии. Может мне заведение сменить? 🤔
Арнольд Валерьянович
Эй красавица давай заберу тебя – не нужно будет еду раздавать больше
Александр Антипов
Даже не знаю что сказать, нужно прийти и посмотреть на это чудо. Но все идет к упрощению, нужно принять это. Новая ступень так сказать.