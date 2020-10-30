Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Еда
Рая Хачатрян
1839

«Шоколадница» начала тестировать роботов-официантов в двух московских кофейнях Материал редакции

Средняя стоимость одного робота составляет около $12 000, однако сеть получила их бесплатно.

  • «Шоколадница» начала тестировать роботов-официантов в кофейнях сети в Москве, пишет Forbes со ссылкой на операционного директора компании Юрия Владыкина.
  • Роботов запустили в двух заведениях сети — в торговом центре «Метрополис» и в Климентовском переулке. Если результаты тестов будут положительные, проект масштабируют на всю сеть, рассказал Владыкин.
  • Партнером «Шоколадницы» стало ООО «Инфрапрайм технолоджи», которое бесплатно предоставило роботов. Средняя стоимость одного робота составляет около $12 000, добавил Владыкин.
  • В ресторанах будут тестировать две модели: BellaBot, которая имитирует черты домашнего кота, и PuduBot, у которого на экране отображаются эмоции, улыбка и глаза, сказал представитель партнера.
  • Производитель роботов — китайская компания Pudu Robotics. Модели говорят на трех языках — русском, английском и китайском.
  • Роботы станут помощниками официантов: будут доставлять заказы и забирать посуду, сказал Владыкин. По данным «Шоколадницы», в среднем официант в кофейне зарабатывает 35 тысяч рублей в месяц — деньги, потраченные на одного робота, можно больше двух лет платить сотруднику, отмечает Forbes.

  • По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, роботы пока больше инструмент маркетинга, чем оптимизации и повышения эффективности. Он добавил, что эта ситуация меняется на фоне пандемии — клиенты боятся возможного заражения, поэтому растет интерес к ресторанам без персонала.

  • В июне 2020 года KFC открыла в Москве ресторан нового формата. Все заказы с кухни ресторана попадают в зону выдачи через конвейер, а оттуда их забирает роборука и помещает в специальные ячейки.

#новость #шоколадница

Рая Хачатрян PLUS
+3686
3
8
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u0448\u043e\u043a\u043e\u043b\u0430\u0434\u043d\u0438\u0446\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 15, "likes": 8, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 172091, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 30 Oct 2020 13:21:17 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Партнеры Facebook в России: кто это и как они помогают бизнесам
Facebook дает много возможностей, а Facebook Marketing Partners – компании, которые их расширяют. Разбираемся, кому и…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дмитрий Теплов

13

Вам лапшу или приемом ушу ?

Ответить

Холден Колфилд

Дмитрий
2

Добро пожаловать в даймонд сити
Тут у нас нет синтов, потому что сколково ещё инвестирует в телефон с двумя экранами

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Timur Kuzmin

4

Мне кажется, что тему роботов официантов и роботов-мерчей активно раскручивают производители автоматических пылесосов. Также, как во времена золотой лихорадки миф про обогащение на Аляске раскручивали производители лопат - больше никто на этой теме не зарабатывает.

Ответить

Евгений Давыдов

Timur
1

Почему? Это сейчас они дороги и не уклюжи. Но Предположим снизица цена до 6к usd. А рубль укрепится в два раза и тогда один робот будет зарабатывать как официант за 6 месяцев. При гарантийном сроке службы в два года - выгода в 4 раза.

Ответить

Timur Kuzmin

Евгений
1

А рубль укрепится в два раза...

Тогда рухнет вся сырьевая экономика РФ и никакие официанты будут не нужны.

Ответить

Make Luv

Timur
2

Робот-пылесос это моя лучшая покупка за последние годы. Однозначный мастхев.

Ответить

Оля

1

Работы в интернете всем хватит?

Ответить

Denis Krivonosov

Оля
8

Конечно. Все вместе будем проектировать интерфейсы, а потом тестировать интерфейсы. Будем делать супермега приложения с монетизацией в ввиде рекламы супермегаприложений.

Ответить

Хуго Зайферт

1

Робот-официант? Это ж просто самоходная тележка для подносов.

Ответить

Юрий Белоножкин

Хуго
4

Ага, ожидаешь чего-то типа робота-бармена из «Пассажиров». Впрочем, никто и не обещал антропоморфности.

Ответить

Холден Колфилд

1

Шоколадный глаз принесите пожалуйста

Ответить

Юрий Белоножкин

Холден
1

И три кружки эсмарха 

(Тред веселых и остроумных (нет) комментариев открыт!)

Ответить

Александр Раскаманов

0

Такую официантку по попке не шлёпнешь 😏

Да кого я обманываю? Я ж ни разу никого не шлёпал. Да и официанты постоянно детины в 2 метра из Бурятии. Может мне заведение сменить? 🤔

Ответить

Арнольд Валерьянович

0

Эй красавица давай заберу тебя – не нужно будет еду раздавать больше

Ответить

Александр Антипов

0

Даже не знаю что сказать, нужно прийти и посмотреть на это чудо. Но все идет к упрощению, нужно принять это. Новая ступень так сказать.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

IT-Agency
Подписан
Отписаться
Как превратить проблемы пользовательского опыта в точки роста для бизнеса
Конспект выступления Кости Солодянникова, ex-руководителя SEO-направления IT-Agency, на Девятой Вебмастерской
2
Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Дизайн-джем #19: документалки про Ай Вэйвэя, Александра Маккуина, Дэвида Чипперфилда и школу Bauhaus, и мощная анимация
В динамично-кинематографичном дайджесте от Redmadrobot Design Lab.
0
Multiways
Подписан
Отписаться
На iPhone 12 Pro можно снять рекламный ролик. Но вот 5 причин, почему оно того не стоит
«Да мы сами на iPhone такое можем снять» — это фраза, ставшая привычным мемом за последние 5–7 лет. Так агентству могут…
6

Показать еще

Лучшие комментарии
Maxim Petrukhin
за день
Дальше только Alta Vista и Netscape
«Сбер» выкупит 45% Rambler Group у Мамута и станет единственным владельцем компании
Anastasia Light
за неделю
Никто не пришел на фан-встречу
Аккаунт «умной» колонки «Капсула» от Mail.ru Group в Twitter объявил конкурс мемов — за неделю никто не отозвался

Комментарии

Николай Западный

Оттестировали на 17,5 млн…

Kelerius

Мужчина облил себя бензином в…

Valeratal Val

Отключить рекламу или просто…

Alexander Zinovkin

Spotify назвал запуск в России…

Тимур Василаки

Снижение продаж в Китае и рост…

Konstantin Epishev

Самая простая система…

Pixel Lens

Фото: первые «жёсткие…

Сергей Подливчук

Фото: первые «жёсткие…

Тимур Василаки

Снижение продаж в Китае и рост…

Sergey Rozenblat

Снижение продаж в Китае и рост…

Pixel Lens

Фото: первые «жёсткие…

Карл

В России вступил в силу запрет…

Родион Галанев

Отключить рекламу или просто…

Soviet Pooh

Фото: первые «жёсткие…

Valentin Dombrovsky

7 вопросов, которые нужно…

Denis Smirnov

Мужчина облил себя бензином в…

Алексей Гряцких

Лидодрочерство вместо…

Фагиз Мавлютов

В России вступил в силу запрет…

Иннокентий Фефилов

Отключить рекламу или просто…

Николай Западный

Ненаучный эксперимент…
null