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Таня Боброва
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McDonald’s введёт вход по QR-кодам в московских ресторанах сети Материал редакции

С октября регистрировать посетителей по QR-коду обязаны ночные заведения Москвы, но рестораны делают это пока добровольно.

13 комментариев
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McDonald’s в течение недели введёт систему регистрации посетителей по QR-кодам и номерам телефонов в своих московских ресторанах, рассказали vc.ru в компании. Всего у сети 189 заведений в Москве.

Для регистрации посетители должны будут отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить SMS в указанном формате. Если у одного из клиентов обнаружат коронавирус, остальным присутствующим в зале посетителям отправят оповещение о возможном контакте с заболевшим.

Обязательная регистрация посетителей по QR-коду и номеру телефона действует в ночных заведениях Москвы с середины октября. Рестораны внедряют систему по желанию. По данным мэрии, по итогам первой недели всего к системе QR присоединились свыше 1500 заведений.

#новость #москва #mcdonalds

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13 комментариев
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Alex Crown

6

Значит, в макдональдс больше не ходим, и доставку наверное из других мест заказывать будем. Нет смысла поощрять тех, кто способствует введению цифровых пропусков. 

Думаю, проще не покушать чизбургер с картошечкой, чем принимать на себя риски попадания на карантин и установки социального мониторинга.

Конечно, макдак не понимает, на что он подписывается. Даже если найдутся люди, которые с энтузиазмом пойдут отдавать свои данные в руки Собянину, ничто последнему не помешает потом подсократить выдачу электронных пропусков до одного в неделю. Или перестать выдавать "людям из группы риска". Но, раз у них много клиентов, пускай рискуют...

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Deni Amr

5

Скоро в туалет что бы сходить, надо будет регистрироваться и учавствовать в конкурсе.

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Evgeny Boyko

Deni
0

Аукционе.

Ответить

Иван Лобанов

4

*ждёт смм Burger King и KFC которые не подписались на отправку данных товарищу...*

Ответить

Антон Курочкин

2

Если у одного из клиентов обнаружат коронавирус, остальным присутствующим в зале посетителям отправят оповещение о возможном контакте с заболевшим.

Нахуя ? Что бы впрыснуть ещё больше паники ?

Ответить

Екатерина Коровина

Антон
1

И больше, больше антибиотиков профилактически, чтоб сдохнуть от резистентности 

Ответить

Даниил Косенко

2

Сервера упадут минут через 10)

Ответить

Оксана Вихрова

1

Как же не терпится залезть к людям в задницу

Ответить

Максим Веселов

1

А потом посетителям всё оставшееся время получать смски про чизбургеры

Ответить

Alexey Remizov

0

По ночным клубам/ресторанах хоть одна такая рассылка была? 

Ответить

Дмитрий

Alexey
1

знакомые получили, да.

Ответить

Roman Moskovskiy

0

Хуйня какая-то (с)

Ответить

Timofey Abakumov

0

Курьеры нах пошлют доставку оттуда тут же. И так ожидание конское, теперь если ещё и регаться нужно будет для того чтобы заказ забрать, вообще будет ахтунг

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