McDonald’s введёт вход по QR-кодам в московских ресторанах сети Материал редакции
С октября регистрировать посетителей по QR-коду обязаны ночные заведения Москвы, но рестораны делают это пока добровольно.
McDonald’s в течение недели введёт систему регистрации посетителей по QR-кодам и номерам телефонов в своих московских ресторанах, рассказали vc.ru в компании. Всего у сети 189 заведений в Москве.
Для регистрации посетители должны будут отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить SMS в указанном формате. Если у одного из клиентов обнаружат коронавирус, остальным присутствующим в зале посетителям отправят оповещение о возможном контакте с заболевшим.
Обязательная регистрация посетителей по QR-коду и номеру телефона действует в ночных заведениях Москвы с середины октября. Рестораны внедряют систему по желанию. По данным мэрии, по итогам первой недели всего к системе QR присоединились свыше 1500 заведений.
Значит, в макдональдс больше не ходим, и доставку наверное из других мест заказывать будем. Нет смысла поощрять тех, кто способствует введению цифровых пропусков.
Думаю, проще не покушать чизбургер с картошечкой, чем принимать на себя риски попадания на карантин и установки социального мониторинга.
Конечно, макдак не понимает, на что он подписывается. Даже если найдутся люди, которые с энтузиазмом пойдут отдавать свои данные в руки Собянину, ничто последнему не помешает потом подсократить выдачу электронных пропусков до одного в неделю. Или перестать выдавать "людям из группы риска". Но, раз у них много клиентов, пускай рискуют...
Скоро в туалет что бы сходить, надо будет регистрироваться и учавствовать в конкурсе.
*ждёт смм Burger King и KFC которые не подписались на отправку данных товарищу...*
Если у одного из клиентов обнаружат коронавирус, остальным присутствующим в зале посетителям отправят оповещение о возможном контакте с заболевшим.
Нахуя ? Что бы впрыснуть ещё больше паники ?
И больше, больше антибиотиков профилактически, чтоб сдохнуть от резистентности
По ночным клубам/ресторанах хоть одна такая рассылка была?
Курьеры нах пошлют доставку оттуда тут же. И так ожидание конское, теперь если ещё и регаться нужно будет для того чтобы заказ забрать, вообще будет ахтунг
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