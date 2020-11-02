С октября регистрировать посетителей по QR-коду обязаны ночные заведения Москвы, но рестораны делают это пока добровольно.

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McDonald’s в течение недели введёт систему регистрации посетителей по QR-кодам и номерам телефонов в своих московских ресторанах, рассказали vc.ru в компании. Всего у сети 189 заведений в Москве.

Для регистрации посетители должны будут отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить SMS в указанном формате. Если у одного из клиентов обнаружат коронавирус, остальным присутствующим в зале посетителям отправят оповещение о возможном контакте с заболевшим.

Обязательная регистрация посетителей по QR-коду и номеру телефона действует в ночных заведениях Москвы с середины октября. Рестораны внедряют систему по желанию. По данным мэрии, по итогам первой недели всего к системе QR присоединились свыше 1500 заведений.