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Еда
Евгений Делюкин
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Ресторан без общения с персоналом: колумбийский стартап Robinfood предлагает «облачные» кухни с выдачей блюд в постаматы Материал редакции

Компания планирует стать фудтех-лидером в Латинской Америке к 2026 году — с помощью ИИ, дешёвых блюд и акцента на доставке.

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Латиноамериканская ИТ-платформа и сеть ресторанов Robinfood развивает новый для региона формат «технологичной облачной кухни».

Клиенты могут оформить заказ в онлайне через приложение или терминал в «бесконтактном» ресторане, еду готовят на доставку или на вынос в специальные постаматы. ИИ-система прогнозирует спрос и оптимизирует производство еды.

«Облачный» ресторан — слева постаматы, куда повара выкладывают блюда, справа — терминалы для заказа еды 

Robinfood объединяет под одним брендом «облачные» кухни Muy, Just Burgers и El Original и офлайн-рестораны Хосе Гильермо Кальдерона (все кухни принадлежат ресторатору). До Robinfood Кальдерон запустил сервис доставки еды Domicilios и продал его iFood — крупнейшей фудтех-компании в Латинской Америке.

Новый стартап работает в Колумбии, Бразилии и Мексике. Кальдерон учитывает слабую экономическую обстановку. При среднем доходе в регионе в $400 стоимость блюда в ресторанах сети не превышает $2, в том числе благодаря оптимизации отходов через ИИ и отсутствию кассиров, так как еда или отправляется в постаматы, или её разносят курьеры.

Покупатель забирает заказ в постамате

«Облачные» рестораны в густонаселённом латиноамериканском регионе эффективнее полноценных офлайн-заведений, которые пострадали из-за пандемии. Колумбийская ассоциация пищевой промышленности подсчитала, что в 2020 году закрылось больше половины из 90 тысяч ресторанов страны.

Недорогая еда Robinfood привлекает большую часть населения, которая не может позволить себе ежедневно ходить в рестораны быстрого питания вроде KFC и McDonald's.

В 2019 году Robinfood производила более 200 тысяч блюд в месяц. Объём продаж с февраля по сентябрь 2020-го вырос в пять раз: подтолкнула пандемия и повышенный спроса на доставку еды. К октябрю 2020 года, по данным компании, выручка выросла в десять раз и число ежемесячных клиентов превысило 500 тысяч. Точные показатели Robinfood не раскрывает.

Компания привлекла на расширение $36 млн от фондов MGM Innova Capital, ALLVP и Seaya. Robinfood задумала за пять лет увеличить число ресторанов с 50 до 1000, что сделает её одной из крупнейших в регионе, заявляет Кальдерон. Но для этого Robinfood потребуется ещё $200 млн — если расширение пройдет успешно, к 2026 году основатель планирует провести IPO.

Ещё одна цель Кальдерона — чтобы онлайн-терминалы для заказа еды Robinfood стояли каждые 500 метров в регионе, а в них можно было заказать еду из десятков местных и сетевых ресторанов с быстрой доставкой.

#robinfood #доставка #darkkitchen

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