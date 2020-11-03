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Еда
Лиана Липанова
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Исследование: крупнейшие игроки на рынке доставки еды и общепита в России Материал редакции

Delivery Club — самая большая доставка по обороту, McDonald’s — крупнейший общепит, но у KFC больше всех точек.

10 комментариев
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РБК составило рейтинг рынка доставки еды и сетевого общепита в России в 2020 году. Скриншоты исследования показал основатель «Додо Пиццы» Фёдор Овчинников и глава Delivery Club Гюванч Донмез.

Сами исследования платные и доступны на сайте «РБК Маркетинг», отметил Овчинников.

Согласно данным РБК, в доставке по обороту лидируют Delivery Club и «Яндекс.Еда» с долями 17,6% и 10,1% соответственно. Delivery Club за год увеличил свою долю на рынке на 54% — в 2019 году доля сервиса составляла 11,4%. «Додо Пицца» снизилась свою долю с 7,2% до 7% и заняла третье место против второго годом ранее.

На рынке общепита по выручке тройку лидеров составили американские компании: первое место заняла McDonalds, второе — KFC, третье — Burger King.

«Ставим цель вместе с Doner 42 и Drinkit в будущем подвинуть "американцев" с пьедестала», — заявил Овчинников.

#новость #додопицца #доставкаеды #общепит

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10 комментариев
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Andrey Kulakov

4

Вкусно пожрать не выходя из дома я очень люблю, но некоторые названия в списке лидеров я вижу впервые 🤔

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Denis Sibukaev

Andrey
0

Просто такая сильная любовь)

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Анон Плиз

1

 «Ставим цель вместе с Doner 42 и Drinkit в будущем подвинуть "американцев" с пьедестала», — заявил Овчинников.

В 2.5 раза увеличить оборот за счет шавухи и кофе? Удачи

Ответить

Sergei Timofeyev

0

До-До всё, что угодно, но не пицца. 

Ответить

colorless

0

Drinkit

А какое хорошее заведение было, эх. А какой вкусный кофе продавали в зернах, эх.

PS В 7% ДоДо что то мало верится, там пол страны ест что ли?

Ответить

Иван Демьян

colorless
0

Прикинь, Фёдор реально крут

Ответить

colorless

Иван
–1

При чем тут Федор. Народ ест в Додо не из за того что Федор крут, не?
Меня смущает %, в 3% верю, в 7% - что то нет. Учитывая доли Delivery, который заказывают каждый второй.

Ответить

Алексис Второй

colorless
0

Не пицца-эксперт, поэтому затрудняюсь сказать насколько додопицца хороша по сравнению с чем-то ещё, но заказываю у него, потому что за 10-20 минут привозят вечером. Не знаю как, но заказ, через 5-10 минут звонок от курьера и ещё через 5-10 минут детище Федора уже на пороге, хотя ближайшая пиццерия вовсе не у дома.

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Abdu Rz

0

Интересен еще market research рынка шаурмы, какой оборот, например, с разбивкой «здесь будете кушать?» или «с собой завернуть?». И доля вторых, что просят дополнительно  макнуть в соус

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Arthur Niazyan

0

Лиана, я стал переживать. От вас пубикаций небыло 10 дней. Десять, *%^@# дней!

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