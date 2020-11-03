Delivery Club — самая большая доставка по обороту, McDonald’s — крупнейший общепит, но у KFC больше всех точек.

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РБК составило рейтинг рынка доставки еды и сетевого общепита в России в 2020 году. Скриншоты исследования показал основатель «Додо Пиццы» Фёдор Овчинников и глава Delivery Club Гюванч Донмез.

Сами исследования платные и доступны на сайте «РБК Маркетинг», отметил Овчинников.

Согласно данным РБК, в доставке по обороту лидируют Delivery Club и «Яндекс.Еда» с долями 17,6% и 10,1% соответственно. Delivery Club за год увеличил свою долю на рынке на 54% — в 2019 году доля сервиса составляла 11,4%. «Додо Пицца» снизилась свою долю с 7,2% до 7% и заняла третье место против второго годом ранее.

На рынке общепита по выручке тройку лидеров составили американские компании: первое место заняла McDonalds, второе — KFC, третье — Burger King.