Исследование: крупнейшие игроки на рынке доставки еды и общепита в России Материал редакции
Delivery Club — самая большая доставка по обороту, McDonald’s — крупнейший общепит, но у KFC больше всех точек.
РБК составило рейтинг рынка доставки еды и сетевого общепита в России в 2020 году. Скриншоты исследования показал основатель «Додо Пиццы» Фёдор Овчинников и глава Delivery Club Гюванч Донмез.
Сами исследования платные и доступны на сайте «РБК Маркетинг», отметил Овчинников.
Согласно данным РБК, в доставке по обороту лидируют Delivery Club и «Яндекс.Еда» с долями 17,6% и 10,1% соответственно. Delivery Club за год увеличил свою долю на рынке на 54% — в 2019 году доля сервиса составляла 11,4%. «Додо Пицца» снизилась свою долю с 7,2% до 7% и заняла третье место против второго годом ранее.
На рынке общепита по выручке тройку лидеров составили американские компании: первое место заняла McDonalds, второе — KFC, третье — Burger King.
«Ставим цель вместе с Doner 42 и Drinkit в будущем подвинуть "американцев" с пьедестала», — заявил Овчинников.
Вкусно пожрать не выходя из дома я очень люблю, но некоторые названия в списке лидеров я вижу впервые 🤔
«Ставим цель вместе с Doner 42 и Drinkit в будущем подвинуть "американцев" с пьедестала», — заявил Овчинников.
В 2.5 раза увеличить оборот за счет шавухи и кофе? Удачи
Drinkit
А какое хорошее заведение было, эх. А какой вкусный кофе продавали в зернах, эх.
PS В 7% ДоДо что то мало верится, там пол страны ест что ли?
Прикинь, Фёдор реально крут
Не пицца-эксперт, поэтому затрудняюсь сказать насколько додопицца хороша по сравнению с чем-то ещё, но заказываю у него, потому что за 10-20 минут привозят вечером. Не знаю как, но заказ, через 5-10 минут звонок от курьера и ещё через 5-10 минут детище Федора уже на пороге, хотя ближайшая пиццерия вовсе не у дома.
Интересен еще market research рынка шаурмы, какой оборот, например, с разбивкой «здесь будете кушать?» или «с собой завернуть?». И доля вторых, что просят дополнительно макнуть в соус
Лиана, я стал переживать. От вас пубикаций небыло 10 дней. Десять, *%^@# дней!
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