Такую технологию до конца года обещает добавить и «Яндекс.Еда».

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Сервис доставки еды Delivery Club запустил «анонимайзер», скрывающий реальные номера клиентов в курьерском мобильном приложении. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Если курьеру нужно связаться с заказчиком, система автоматически сгенерирует вместо реального номера подменный, который будет действовать только во время выполнения заказа. В будущем такую технологию добавят в клиентском приложении и на сайте сервиса, чтобы пользователи также не видели настоящие номера курьеров.

«Такая система как и раньше позволяет курьеру связаться с клиентом нажатием одной кнопки в мобильном приложении, но при этом исключает личные контакты», — уточнили в Delivery Club. В компании отметили, что технология — собственная разработка сервиса.

В «Яндекс.Еде» сообщили vc.ru, что переводят взаимодействие курьеров с клиентами на платформу «Яндекс PRO», где уже есть скрытие номера. Сейчас к ней подключены четыре города, по плану полностью переход завершится до конца 2020 года. Какие именно города уже перешли на «Яндекс PRO», в сервисе не уточнили.

В сентябре 2020 года одна из пользовательниц Delivery Club пожаловалась на некорректное поведение курьера: после выполнения заказа он написал ей на мобильный телефон, предложив «зайти на полчасика», пока мужа нет дома.

После этого в Delivery Club сообщили, что курьер уже уволен, а сотрудник службы поддержки отправлен на переобучение. Сервис также обещал обновить курьерское приложение, чтобы сделать общение с клиентами анонимным.