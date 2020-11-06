Delivery Club скрыл номера телефонов клиентов от курьеров после жалобы пользовательницы на навязчивые сообщения Материал редакции
Такую технологию до конца года обещает добавить и «Яндекс.Еда».
Сервис доставки еды Delivery Club запустил «анонимайзер», скрывающий реальные номера клиентов в курьерском мобильном приложении. Об этом vc.ru рассказали в компании.
Если курьеру нужно связаться с заказчиком, система автоматически сгенерирует вместо реального номера подменный, который будет действовать только во время выполнения заказа. В будущем такую технологию добавят в клиентском приложении и на сайте сервиса, чтобы пользователи также не видели настоящие номера курьеров.
«Такая система как и раньше позволяет курьеру связаться с клиентом нажатием одной кнопки в мобильном приложении, но при этом исключает личные контакты», — уточнили в Delivery Club. В компании отметили, что технология — собственная разработка сервиса.
В «Яндекс.Еде» сообщили vc.ru, что переводят взаимодействие курьеров с клиентами на платформу «Яндекс PRO», где уже есть скрытие номера. Сейчас к ней подключены четыре города, по плану полностью переход завершится до конца 2020 года. Какие именно города уже перешли на «Яндекс PRO», в сервисе не уточнили.
В сентябре 2020 года одна из пользовательниц Delivery Club пожаловалась на некорректное поведение курьера: после выполнения заказа он написал ей на мобильный телефон, предложив «зайти на полчасика», пока мужа нет дома.
После этого в Delivery Club сообщили, что курьер уже уволен, а сотрудник службы поддержки отправлен на переобучение. Сервис также обещал обновить курьерское приложение, чтобы сделать общение с клиентами анонимным.
Одного не могу понять - почему нельзя было сделать это изначально? А не дожидаться скверного кейса
А что делать, когда курьеры будет в домафон звонить с теми же предложениями?)
генерируется случайный номер дома и квартиры
Хорошая идея, кстати. Курьер будет оставлять заказ на другом адресе и получатель должен будет за ним сходить. Еще можно фото приложить, чтобы легче было найти.
Пока гром не грянет, не перекрестятся. А уж улучшение сервиса, ну это не про нашу землю)
Аж 1 кейс без особых последствий за несколько лет существования сервиса
Решение которого все равно мало чего решит, так как есть куча других способов домогаться до кого то
Теперь тоже нужно сделать с квартирами, пусть курьеры приносят заказ на подставную квартиру, а оттуда ее уже дрон доставляет.
Ждём когда в домах появятся еда-проводы. Конструкция схожа с мусоропроводом, огромная труба идёт сквозь весь дом и её ветви отходят в квартиры. Отличие в том, что содержимое направляется с улицы в квартиру, а не наоборот. Можно ещё тут предусмотреть QR код на каждом заказе, так чтобы курьер не знал номера квартиры, а система автоматически определяла куда отправлять заказ.
и её ветви отходят в квартиры
и сразу в рот, чтобы в обще не отвлекаться от важных дел
А почему не на часик зайти? 😂😂😂
Это насколько чуваки самоуверенные, что всерьез знакомиться так пытаются. Хз на что они надеются
Реально есть у меня такой кейс)
Он ещё звонил каждый день
А что ещё можно ожидать, если на странице профиля вы приглашаете всех в инсту?
Знакомая история 😂
Даже жалко его стало
Шёл конец 2020 года, крупный агрегатор доставки только узнал о VOIP.
Из приложения, да. Видимо, нашли специалиста, который умеет DOD'ы настраивать. Ничего, скоро наймут и того, кто DID'ы будет настраивать. А потом ещё и спеца, который осознает, что ни первое, ни второе не нужно, а все звонки можно делать исключительно в приложении. :)
Совет директоров, правда, потом поймёт что KPi падает и история повторится неоднократно...
а то, что номер курьера реальный светится в приложении особенно никого не волнует...до курьеров же не могут домогаться :)
Пока % женщин среди курьеров меньше наверное, до первого инцидента будут забивать.
Если курьеру нужно связаться с заказчиком, система автоматически сгенерирует вместо реального номера подменный, который будет действовать только во время выполнения заказа.
А SIP из приложения с DOD ещё не придумали? :)
Понятно, почему курьеры стали знакомиться.
Да все эти блогеро-идиоты занимаются дебилизацией населения. Если бы передо мной так вышли, то я бы сказал, что блядюшники не обслуживаю, а сиськами своими тряси в другом месте.
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