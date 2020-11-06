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Еда
Таня Боброва
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Delivery Club скрыл номера телефонов клиентов от курьеров после жалобы пользовательницы на навязчивые сообщения Материал редакции

Такую технологию до конца года обещает добавить и «Яндекс.Еда».

45 комментариев
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Сервис доставки еды Delivery Club запустил «анонимайзер», скрывающий реальные номера клиентов в курьерском мобильном приложении. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Если курьеру нужно связаться с заказчиком, система автоматически сгенерирует вместо реального номера подменный, который будет действовать только во время выполнения заказа. В будущем такую технологию добавят в клиентском приложении и на сайте сервиса, чтобы пользователи также не видели настоящие номера курьеров.

«Такая система как и раньше позволяет курьеру связаться с клиентом нажатием одной кнопки в мобильном приложении, но при этом исключает личные контакты», — уточнили в Delivery Club. В компании отметили, что технология — собственная разработка сервиса.

В «Яндекс.Еде» сообщили vc.ru, что переводят взаимодействие курьеров с клиентами на платформу «Яндекс PRO», где уже есть скрытие номера. Сейчас к ней подключены четыре города, по плану полностью переход завершится до конца 2020 года. Какие именно города уже перешли на «Яндекс PRO», в сервисе не уточнили.

В сентябре 2020 года одна из пользовательниц Delivery Club пожаловалась на некорректное поведение курьера: после выполнения заказа он написал ей на мобильный телефон, предложив «зайти на полчасика», пока мужа нет дома.

После этого в Delivery Club сообщили, что курьер уже уволен, а сотрудник службы поддержки отправлен на переобучение. Сервис также обещал обновить курьерское приложение, чтобы сделать общение с клиентами анонимным.

#новость #deliveryclub #яндекседа #доставка

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45 комментариев
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Андрей Чернобережский

13

Одного не могу понять - почему нельзя было сделать это изначально? А не дожидаться скверного кейса

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Pavel Loginov

Андрей
0

А что делать, когда курьеры будет в домафон звонить с теми же предложениями?)

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Ivan Vasev

Pavel
11

генерируется случайный номер дома и квартиры

Ответить

Yury Grinev

Ivan
2

Хорошая идея, кстати. Курьер будет оставлять заказ на другом адресе и получатель должен будет за ним сходить. Еще можно фото приложить, чтобы легче было найти.

Ответить

Arif Emirbekov

Yury
8

Еда - закладка?

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Alex Marvell

Андрей
0

Пока гром не грянет, не перекрестятся. А уж улучшение сервиса, ну это не про нашу землю)

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Семен Смирнов

Андрей
0

Аж 1 кейс без особых последствий за несколько лет существования сервиса
Решение которого все равно мало чего решит, так как есть куча других способов домогаться до кого то

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Андрей
–5

Вот тоже самое хотел написать)))
Россия, хуле 🤣

Ответить

Петр Иванов

6

Теперь тоже нужно сделать с квартирами, пусть курьеры приносят заказ на подставную квартиру, а оттуда ее уже дрон доставляет.

Ответить

Егор Тарасов

Петр
1

Ждём когда в домах появятся еда-проводы. Конструкция схожа с мусоропроводом, огромная труба идёт сквозь весь дом и её ветви отходят в квартиры. Отличие в том, что содержимое направляется с улицы в квартиру, а не наоборот. Можно ещё тут предусмотреть QR код на каждом заказе, так чтобы курьер не знал номера квартиры, а система автоматически определяла куда отправлять заказ. 

Ответить

Артем Павлючук

Егор
3

Вы пневмопочту изобретаете .

Ответить

Дмитрий Кедов

Егор
1

и её ветви отходят в квартиры

и сразу в рот, чтобы в обще не отвлекаться от важных дел

Ответить

Anderson Silva

Егор
0

Я в Сбере видел такое, называется пневматическая почта :/

Ответить

Карл

Петр
0

у меня для этого охранник на входе. Просто говорю там оставить, когда не лень спускаться. Но в 99 случаях из 100 - лень.

Ответить

Niko Nick

2

А почему не на часик зайти? 😂😂😂

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Anastasia Light

Niko
6

«Зайду на часик»

Ушел после двухминутки

Ответить

Бабак Шаян

Niko
1

Не все же марафонцы, в мире есть и спринтеры;) 

Ответить

Artemy

Niko
0

Кишка тонка

Ответить

Егор Тарасов

Niko
0

А заказы кто доставлять будет? 

Ответить

Sanjar Tolibjonov

2

Это насколько чуваки самоуверенные, что всерьез знакомиться так пытаются. Хз на что они надеются

Ответить

Art

Sanjar
2

Ну а что должны же люди как то знакомиться. Просто публичным стал скандал, а сколько знакомств реально получилось история умалчивает 😅

Ответить

Sergei Timofeyev

Sanjar
2

Многие шлют нах, но некоторые соглашаются (с) Поручик Ржевский

Ответить

Павел Константинов

Sanjar
0

На перепихон?

Ответить

Анна Григорьева

1

Реально есть у меня такой кейс)
Он ещё звонил каждый день

Ответить

Карл

Анна
4

кумысбек забыл дописать там, что "так не удобно был на ваш лицо смотреть дашь писка лизать"

Ответить

Артём Палённый

Карл
0

Ору

Ответить

Sanjar Tolibjonov

Анна
1

че за шиза)) поток мыслей

Ответить

Pavel Loginov

Анна
0

И чем закончилась история?

Ответить

Илья Казаков

Анна
0

Ля какой кринж 😬

Ответить

Dmitry Ievlev

Анна
0

А что ещё можно ожидать, если на странице профиля вы приглашаете всех в инсту?

Ответить

Alina Zveroboeva

1

Знакомая история 😂
Даже жалко его стало

Ответить

Art

Alina
3

А дальше он должен был сказать что умер ваш богатый дядюшка в Африке и чтобы получить огромное наследство надо заплатить налог 100$

Ответить

Sergei Timofeyev

Art
0

И фапочку )

Ответить

Bacceti Sphodromantis

Alina
0

Пицца с дыркой была?

Ответить

ZakatKapitalizma

1

Шёл конец 2020 года, крупный агрегатор доставки только узнал о VOIP. 

Ответить

Sergei Timofeyev

ZakatKapitalizma
1

Из приложения, да. Видимо, нашли специалиста, который умеет DOD'ы настраивать. Ничего, скоро наймут и того, кто DID'ы будет настраивать. А потом ещё и спеца, который осознает, что ни первое, ни второе не нужно, а все звонки можно делать исключительно в приложении. :)

Совет директоров, правда, потом поймёт что KPi падает и история повторится неоднократно...

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Никита Перов

0

Курьеры ДК:

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Artemy

0

Ушла эпоха

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Алексей Инкогнито

0

а то, что номер курьера реальный светится в приложении особенно никого не волнует...до курьеров же не могут домогаться :)

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Sanjar Tolibjonov

Алексей
0

Пока % женщин среди курьеров меньше наверное, до первого инцидента будут забивать.

Ответить

Sergei Timofeyev

0

 Если курьеру нужно связаться с заказчиком, система автоматически сгенерирует вместо реального номера подменный, который будет действовать только во время выполнения заказа.

А SIP из приложения с DOD ещё не придумали? :)

Ответить

Denis1710

0

Понятно, почему курьеры стали знакомиться.

Ответить

ZakatKapitalizma

Denis1710
0

Да все эти блогеро-идиоты занимаются дебилизацией населения. Если бы передо мной так вышли, то я бы сказал, что блядюшники не обслуживаю, а сиськами своими тряси в другом месте. 

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Игорь Сергеевич

0

У авито давно такая тема

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Артём Чупраков

–2

Новость старая

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