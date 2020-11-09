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Спецпроект на День святого Валентина для «М.Видео»: минус стереотипы, плюс 28 тыс. пользователей за 20 дней

Что вы представляете, когда речь заходит о 14 Февраля? Вот эти вот все валентинки, воздушные шарики в виде сердечек и…