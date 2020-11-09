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McDonald’s протестирует собственный бургер без мяса McPlant Материал редакции
Сеть уже тестировала бургеры с «растительной» котлетой в Канаде в партнёрстве с Beyond Meat.
- McDonald’s добавит в меню блюда на растительной основе McPlant и протестирует их на нескольких рынках в 2021 году, пишет CNBC со ссылкой на компанию. По словам гендиректора Криса Кемпчински, регионы будут сами выбирать, добавлять ли McPlant и когда.
- Представитель производителя растительного «мяса» Beyond Meat сказал изданию, что стартап стал соавтором растительной котлеты, которая будет доступна как часть McPlant.
- В 2019 году McDonald's уже тестировала продажи блюд с «мясом» на растительной основе: сеть несколько месяцев продавала бургер P.L.Т. с котлетой от Beyond Meat в Канаде. Он стоил 6,49 канадских долларов (около 315 рублей) плюс налог.
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Igor Filippov
А у них бургер разве из мяса? На вкус не похоже...
Evgeniy BubnivIgor
В бургерах есть мясо. Вообще-то похожи.
Aleksey Ivanov
Попробуйте съесть бургер без соуса,это на вкус какая то резина.думаю они и жареный тапок с соусом положат и съедят ,не говоря уже о котлете без мяса 😂
Andrei Smirnovsky
На самом деле странно, у них в Индии уже много бургеров без мяса, могли бы просто в других странах начать продавать
Artem Golovin
Еще в 2013 в Финляндии случайно купил у них бургер без мяса. С тех пор я знаю как переводится kasvisburger :-D