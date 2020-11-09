Киберполигон
на The Standoff
Битва начнётся через:
02
:
11
:
27
:
01
Интересно
Еда
Таня Боброва
837

McDonald’s протестирует собственный бургер без мяса McPlant Материал редакции

Сеть уже тестировала бургеры с «растительной» котлетой в Канаде в партнёрстве с Beyond Meat.

  • McDonald’s добавит в меню блюда на растительной основе McPlant и протестирует их на нескольких рынках в 2021 году, пишет CNBC со ссылкой на компанию. По словам гендиректора Криса Кемпчински, регионы будут сами выбирать, добавлять ли McPlant и когда.
  • Представитель производителя растительного «мяса» Beyond Meat сказал изданию, что стартап стал соавтором растительной котлеты, которая будет доступна как часть McPlant.
  • В 2019 году McDonald's уже тестировала продажи блюд с «мясом» на растительной основе: сеть несколько месяцев продавала бургер P.L.Т. с котлетой от Beyond Meat в Канаде. Он стоил 6,49 канадских долларов (около 315 рублей) плюс налог.

#новость #mcdonalds

Таня Боброва PLUS
+49 335
Редактор новостей vc.ru. Пишите письма на tatyana@vc.ru
0
4
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","mcdonalds"], "comments": 5, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 175233, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 09 Nov 2020 23:15:28 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Маркетинг
Спецпроект на День святого Валентина для «М.Видео»: минус стереотипы, плюс 28 тыс. пользователей за 20 дней
Что вы представляете, когда речь заходит о 14 Февраля? Вот эти вот все валентинки, воздушные шарики в виде сердечек и…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Igor Filippov

–1

А у них бургер разве из мяса? На вкус не похоже...

Ответить

Evgeniy Bubniv

Igor
0

В бургерах есть мясо. Вообще-то похожи.

Ответить

Aleksey Ivanov

1

Попробуйте съесть бургер без соуса,это на вкус какая то резина.думаю они и жареный тапок с соусом положат и съедят ,не говоря уже о котлете без мяса 😂

Ответить

Andrei Smirnovsky

0

На самом деле странно, у них в Индии уже много бургеров без мяса, могли бы просто в других странах начать продавать

Ответить

Artem Golovin

0

Еще в 2013 в Финляндии случайно купил у них бургер без мяса. С тех пор я знаю как переводится kasvisburger :-D

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

White Label
Подписан
Отписаться
Как компании выжить без новогоднего корпоратива?
Новогодних корпоративов не дадут. Расходимся.
2
Admitad
Подписан
Отписаться
Черная Пятница: какие бренды заработают на ней больше и как увеличить прибыль
Компании уже активно готовятся к Черной пятнице, которая в России стартует 26 ноября. Партнерская сеть Admitad подсчита…
0
KFC
Подписан
Отписаться
Случайность на миллион: как упаковка может стать символом бренда
Свое место среди культовых символов занимает баскет KFC — именно за курицей в фирменной панировке и ведерке приходят го…
17

Показать еще

Лучшие комментарии
Сергей Подливчук
за день
Virgin Hyperloop провела первые испытания прототипа сверхбыстрой капсулы с пассажирами
Mr. Burns
за неделю
Три билборда на границе Тольятти, Самарская область.
«У коллег сочиняет рифмы король»: «Яндекс Go», «Ситимобил» и Uber ответили на билборды друг друга в Тольятти

Комментарии

Сергей Бавин

Владелец Vans и Timberland…

Denis Sibukaev

«Медуза»: власти Москвы…

Алексей Полепчук

Дискуссия: может ли SpaceX…

Hexen Sage

Netflix. Путь от стартапа к…

Максим Игумнов

Владелец Vans и Timberland…

Kate Semyonova

Дарит прокрастинацию, чувство…

Оксана Вихрова

«Медуза»: власти Москвы…

Оксана Вихрова

«Медуза»: власти Москвы…

Юрий Иванов

Bloomberg: SoftBank ведёт…

Kim Kim

Как я перезапустил свою…

Михаил Иванович

«Медуза»: власти Москвы…

Sergey Kuznetsov

Главное на прошлой неделе…

Andrey Vladimirsky

Новый интернет от создателя…

Evgeniy Bubniv

McDonald’s протестирует…

Николай Западный

Как я попал в ТОП-10 популярных…

Оксана Вихрова

«Медуза»: власти Москвы…

Тарас Сак

Как я выпустил своё приложение…

Оксана Вихрова

«Медуза»: власти Москвы…

Оксана Вихрова

«Медуза»: власти Москвы…

Anton Lazovskiy

Новый интернет от создателя…
null