Чистый убыток составил $19,3 млн за третий квартал 2020 года — за тот же период 2019 года Beyond Meat показал чистую прибыль в $4,1 млн.

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Американский стартап Beyond Meat, занимающийся производством искусственного мяса на растительной основе, опубликовал финансовые результаты за третий квартал 2020 года.

Компания получила выручку в размере $94,4 млн и убыток в 31 цент на акцию, что ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали выручку в $132,8 млн и прибыли в 5 центов на акцию, напоминает Reuters.

Чистый убыток составил $19,3 млн за третий квартал 2020 года — за тот же период 2019 года Beyond Meat показал чистую прибыль в $4,1 млн.

В рознице продажи выросли на 40,5% в третьем квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом во втором квартале 2020 года рост составлял 194,9%.

Темпы роста продаж замедлились после всплеска в начале пандемии, когда покупатели запасались продуктами и «заполнили свои холодильники», говорится отчёте компании.

При этом продажи в ресторанах снизились на 11,1% по сравнению с падением на 60,7% во втором квартале 2020 года. Компания объясняет это продолжающимся влиянием пандемии на общепит.

«Наши финансовые показатели за третий квартал демонстрируют сохраняющиеся проблемы, связанные с работой в условиях, затронутых пандемией. Несмотря на то, что мы не удовлетворены нашими последними результатами, мы твердо убеждены в том, что основы нашего бизнеса остаются прочными», — заявил главный финдиректор компании Марк Нельсон.

Кроме прочего, McDonald’s, сотрудничающая с Beyond Meat, объявила, что протестирует собственный бургер без мяса McPlant. На фоне новостей McDonald’s и финансовой отчётности акции американского стартапа снижались почти на 29%, пишет Reuters.