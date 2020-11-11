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Еда
Лиана Липанова
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Производитель майонеза «Слобода» начал поставлять растительное «мясо» собственного производства в рестораны Москвы Материал редакции

Такие блюда будут по цене сопоставимы с обычными мясными блюдами или чуть дороже.

26 комментариев
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ГК «Эфко», производитель майонеза «Слобода», отгрузил первую партию котлет из «мяса» на растительной основе, рассказал vc.ru представитель компании. Полтонны бургеров под брендом Hi получила дистрибьюторская компания «Восток-Запад».

ГК «Эфко»

Растительный фарш от «Эфко» уже есть в Москве в ресторане BURO.TSUM — в фаршированном перце за 590 рублей. «Хайбургеры» появятся в ресторанах Farsh и Fresh, с которыми сотрудничает «Восток-Запад». Конечную стоимость таких блюд будет устанавливать конкретный ресторан, но она не будет превышать цену на его мясные блюда больше, чем на 12%, заявил представитель «Эфко».

«Хайбургеры» сделаны из соевого, горохового и рисового белка, и по внешнему виду, консистенции, цвету, запаху и вкусу повторяют мясо животного происхождения, утверждают в компании. Цвет достигается за счёт карамельного колера.

В растительной котлете весом 130 грамм содержится 16,3 грамм белка, а калорийность составляет 316 ккал. Для сравнения, в среднем на 100 грамм говядины приходится 21 грамм белка.

Растительное «мясо» жарится быстрее обычного — по две-три минуты с каждой стороны, утверждает производитель. К 2021 году «Эфко» планирует выпустить растительный шницель и «хайгетсы» и наладить поставки в магазины.

В августе 2020 года «Эфко» объявила, что инвестирует 100 млн рублей в производство котлет для бургеров на растительной основе. В сентябре компания сообщила о дополнительных инвестициях в размере 4 млрд рублей в изготовление полуфабрикатов из мяса на растительной основе.

Среди конкурентов «Эфко» на рынке растительного «мяса» в том числе американский производитель Beyond Meat, чьи котлеты продаются в «Азбуке вкуса» за 1200 рублей за 230 грамм и «Перекрёстке». В России искусственное «мясо» производит также стартап Greenwise. Компания планировала продавать котлеты по цене около 250 рублей за 230 грамм.

#новость #эфко #растительноемясо

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26 комментариев
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Denis Smirnov

6

Вот это хайпище на искусственном мясе. Пацаны, где купить горох, сою, рис и карамельный колер оптом? Продать потом 150-200гр за 600 рублей видимо проблемы не возникнет. P.s. что такое вдруг произошло, какие технология появились, которых раньше не было, что именно сейчас этот массовый бред начался.

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Артем Голендберг

Denis
7

Почему бред то? Я не веган, но если реально есть адекватная замена чудовищному отношению над миллиардами животных, пусть и дороже. То я готов переплатить.

Ответить

Roman Harder

Артем
2

#рисутожебольно

Ответить

Артем Голендберг

Roman
0

Ага

Ответить

Предельный кран

Артем
0

#мояедагадитнатвоюеду

Ответить

Иван Яковлев

Артем
–1

Спорно. Количество (в штуках) крупных млекопитающих:
- люди 7.6 млрд
- коровы 1.4 млрд
- свиньи 1 млрд

Я бы не сказал что они "вымирают". И очевидно что их эволюционный успех связан с тем, кто они позволяют человеку себя поедать. Приспособились.

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Михаил Похеров

Артем
1

Кусать салат не больно? 

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Denis Smirnov

Артем
0

Потому что состав пишут прям в этой статье - горох, рис, соя, колер. Замена и без них есть. Макарошки еще. Продавать по таким ценам это удар по животным, потому что люди начинают думать, что вся подобная хрень шарлатанство и заоблачные цены, поэтому если появится адекватная альтернатива ее пропустят как очередное шарлатанство. 

Ответить

Артем Голендберг

Denis
2

Там не все так просто. Beyond meat не просто так его пока дорого продает. Нельзя просто пропустить ингредиенты через мясорубку и получится котлета. У них свои технологии, которые они долго разрабатывали, так что потом люди даже не могут отличить растительное мясо от обычного. У них вроде читал, что постепенно цена будет падать, когда начнут производить тысячами тонн. Пока производят тоннами и получается дорого.

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Геннадий Томшин

Артем
0

В саус парке было смешно когда Картман давал своей девушке-вегану Beyond KFC

Хотя сейчас это уже и не шутка.

Комент не в тему просто вспомнил забавный эпизод

Ответить

Александр Королёв

Артем
–1

Почему оно чудовищное?

Ответить

Артем Голендберг

Александр
0

Ну вы погуглите информацию, как обращаются с животными на скотобойнях

Ответить

Иван Яковлев

Артем
0

https://www.youtube.com/channel/UCrofbYuqSmsAp_HRJuZKygg/videos

Сам посмотри. На ютубе такого полно.

Да, это далеко не курорт и больше напоминает тюрьму. Зато сытно кормят, держат в тепле, лечат и пр. По сравнению с зэками людьми у свиней всё зашибись.

Ответить

Холден Колфилд

Denis
3

все хотят показать что они особая каста веганов, вегетарианцев и прочих рептилойдов, дабы показать что они ни_т@кие_как_фсе

Ответить

Denis Smirnov

Холден
6

Если написать на упаковке - не для таких как все, то 100 грамм за 800 руб думаете прокатит? Кстати, у меня есть для веганов искусственная водка, безалкогольная!

Ответить

Иван Яковлев

Denis
1

что такое вдруг произошло, какие технология появились, которых раньше не было, что именно сейчас этот массовый бред начался

Главное в производстве продуктов питания - затраты на получение 1 кг продукта. Говоря про мясо: на каждый 1 кг съеденной пищи корова потолстеет на 100 грамм, значит конверсия 10%. Наибольшая у насекомых - свыше 95%. Отсюда логичный вывод: зачем выращивать растения чтобы скормить их корове и получить 10% от массы выращенного, если можно сразу перерабатывать то, что выросло, получая бОльшую конверсию?

Экспериментируют с конца 80-х, но была проблема сохранить вкус и структуру мяса чтобы покупатели не заметили разницу. В фаршах и колбасах это используют уже давно, добавляя вместо мяса сою.

Ответить

Denis Smirnov

Иван
0

Особой проблемы не было. В странах где в традициях больше веганство, в  Индии особенно, полностью растительный белок умеют приготовить вкусно. Соя, фасоль или горох и все такое.  Насчет коровы - это заблуждение. Можно считать это некоторым способом естественной концентрации и переработки растений. Кроме того кормовые сорта не те которыми мы питаемся - зерно, кукуруза низкого качества. Насколько пониманию менее прихотлива к почвам, т.е. можно растить фуражное зерно там где обычное не будет расти хорошо. И меньше возделывать. И часть коров, на фермах, все же пасется, ест траву. Т.е. коровы перерабатывают то что человеку бы все равно не подошло. Плюс коровы дают молоко. А это уже не 10% конверсии, а выше.

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Холден Колфилд

5

Слободное мясо!

Ответить

Denis G

Холден
1

Мясо будет слободно

Ответить

max smirnoff

1

они ошиблись всего в одной букве

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Andrei Smirnovsky

0

Надо было тогда и встроенный майонез делать че уж)

Ответить

Denis Smirnov

0

Продаю искусственную водку для веганов, безалкогольную. Кого заинтересует, пишите. 2000 руб за бутылку

Ответить

Ivan Sergeev

Denis
0

Так обычная водка — это полностью искусственный веганский продукт! А т.к. количество веганов растет, то увеличивается спрос на веганское мясо ;-)

Ответить

Artemy

0

С эффектом слобительного?

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МС опись имущества

0

растительное ((( мясо )))

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Георгий Беглорян

–1

Почему нет. Довольно неплохой вариант приготовления бургера, как зеленого варианта низкокачественному российскому мясу.  

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