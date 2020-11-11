на The Standoff
Производитель майонеза «Слобода» начал поставлять растительное «мясо» собственного производства в рестораны Москвы Материал редакции
Такие блюда будут по цене сопоставимы с обычными мясными блюдами или чуть дороже.
ГК «Эфко», производитель майонеза «Слобода», отгрузил первую партию котлет из «мяса» на растительной основе, рассказал vc.ru представитель компании. Полтонны бургеров под брендом Hi получила дистрибьюторская компания «Восток-Запад».
Растительный фарш от «Эфко» уже есть в Москве в ресторане BURO.TSUM — в фаршированном перце за 590 рублей. «Хайбургеры» появятся в ресторанах Farsh и Fresh, с которыми сотрудничает «Восток-Запад». Конечную стоимость таких блюд будет устанавливать конкретный ресторан, но она не будет превышать цену на его мясные блюда больше, чем на 12%, заявил представитель «Эфко».
«Хайбургеры» сделаны из соевого, горохового и рисового белка, и по внешнему виду, консистенции, цвету, запаху и вкусу повторяют мясо животного происхождения, утверждают в компании. Цвет достигается за счёт карамельного колера.
В растительной котлете весом 130 грамм содержится 16,3 грамм белка, а калорийность составляет 316 ккал. Для сравнения, в среднем на 100 грамм говядины приходится 21 грамм белка.
Растительное «мясо» жарится быстрее обычного — по две-три минуты с каждой стороны, утверждает производитель. К 2021 году «Эфко» планирует выпустить растительный шницель и «хайгетсы» и наладить поставки в магазины.
В августе 2020 года «Эфко» объявила, что инвестирует 100 млн рублей в производство котлет для бургеров на растительной основе. В сентябре компания сообщила о дополнительных инвестициях в размере 4 млрд рублей в изготовление полуфабрикатов из мяса на растительной основе.
Среди конкурентов «Эфко» на рынке растительного «мяса» в том числе американский производитель Beyond Meat, чьи котлеты продаются в «Азбуке вкуса» за 1200 рублей за 230 грамм и «Перекрёстке». В России искусственное «мясо» производит также стартап Greenwise. Компания планировала продавать котлеты по цене около 250 рублей за 230 грамм.
Вот это хайпище на искусственном мясе. Пацаны, где купить горох, сою, рис и карамельный колер оптом? Продать потом 150-200гр за 600 рублей видимо проблемы не возникнет. P.s. что такое вдруг произошло, какие технология появились, которых раньше не было, что именно сейчас этот массовый бред начался.
Почему бред то? Я не веган, но если реально есть адекватная замена чудовищному отношению над миллиардами животных, пусть и дороже. То я готов переплатить.
Спорно. Количество (в штуках) крупных млекопитающих:
- люди 7.6 млрд
- коровы 1.4 млрд
- свиньи 1 млрд
Я бы не сказал что они "вымирают". И очевидно что их эволюционный успех связан с тем, кто они позволяют человеку себя поедать. Приспособились.
Потому что состав пишут прям в этой статье - горох, рис, соя, колер. Замена и без них есть. Макарошки еще. Продавать по таким ценам это удар по животным, потому что люди начинают думать, что вся подобная хрень шарлатанство и заоблачные цены, поэтому если появится адекватная альтернатива ее пропустят как очередное шарлатанство.
Там не все так просто. Beyond meat не просто так его пока дорого продает. Нельзя просто пропустить ингредиенты через мясорубку и получится котлета. У них свои технологии, которые они долго разрабатывали, так что потом люди даже не могут отличить растительное мясо от обычного. У них вроде читал, что постепенно цена будет падать, когда начнут производить тысячами тонн. Пока производят тоннами и получается дорого.
В саус парке было смешно когда Картман давал своей девушке-вегану Beyond KFC
Хотя сейчас это уже и не шутка.
Комент не в тему просто вспомнил забавный эпизод
Почему оно чудовищное?
Ну вы погуглите информацию, как обращаются с животными на скотобойнях
https://www.youtube.com/channel/UCrofbYuqSmsAp_HRJuZKygg/videos
Сам посмотри. На ютубе такого полно.
Да, это далеко не курорт и больше напоминает тюрьму. Зато сытно кормят, держат в тепле, лечат и пр. По сравнению с зэками людьми у свиней всё зашибись.
все хотят показать что они особая каста веганов, вегетарианцев и прочих рептилойдов, дабы показать что они ни_т@кие_как_фсе
Если написать на упаковке - не для таких как все, то 100 грамм за 800 руб думаете прокатит? Кстати, у меня есть для веганов искусственная водка, безалкогольная!
что такое вдруг произошло, какие технология появились, которых раньше не было, что именно сейчас этот массовый бред начался
Главное в производстве продуктов питания - затраты на получение 1 кг продукта. Говоря про мясо: на каждый 1 кг съеденной пищи корова потолстеет на 100 грамм, значит конверсия 10%. Наибольшая у насекомых - свыше 95%. Отсюда логичный вывод: зачем выращивать растения чтобы скормить их корове и получить 10% от массы выращенного, если можно сразу перерабатывать то, что выросло, получая бОльшую конверсию?
Экспериментируют с конца 80-х, но была проблема сохранить вкус и структуру мяса чтобы покупатели не заметили разницу. В фаршах и колбасах это используют уже давно, добавляя вместо мяса сою.
Особой проблемы не было. В странах где в традициях больше веганство, в Индии особенно, полностью растительный белок умеют приготовить вкусно. Соя, фасоль или горох и все такое. Насчет коровы - это заблуждение. Можно считать это некоторым способом естественной концентрации и переработки растений. Кроме того кормовые сорта не те которыми мы питаемся - зерно, кукуруза низкого качества. Насколько пониманию менее прихотлива к почвам, т.е. можно растить фуражное зерно там где обычное не будет расти хорошо. И меньше возделывать. И часть коров, на фермах, все же пасется, ест траву. Т.е. коровы перерабатывают то что человеку бы все равно не подошло. Плюс коровы дают молоко. А это уже не 10% конверсии, а выше.
Слободное мясо!
Продаю искусственную водку для веганов, безалкогольную. Кого заинтересует, пишите. 2000 руб за бутылку
Так обычная водка — это полностью искусственный веганский продукт! А т.к. количество веганов растет, то увеличивается спрос на веганское мясо ;-)
Почему нет. Довольно неплохой вариант приготовления бургера, как зеленого варианта низкокачественному российскому мясу.
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