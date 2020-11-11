Такие блюда будут по цене сопоставимы с обычными мясными блюдами или чуть дороже.

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ГК «Эфко», производитель майонеза «Слобода», отгрузил первую партию котлет из «мяса» на растительной основе, рассказал vc.ru представитель компании. Полтонны бургеров под брендом Hi получила дистрибьюторская компания «Восток-Запад».

ГК «Эфко»

Растительный фарш от «Эфко» уже есть в Москве в ресторане BURO.TSUM — в фаршированном перце за 590 рублей. «Хайбургеры» появятся в ресторанах Farsh и Fresh, с которыми сотрудничает «Восток-Запад». Конечную стоимость таких блюд будет устанавливать конкретный ресторан, но она не будет превышать цену на его мясные блюда больше, чем на 12%, заявил представитель «Эфко».

«Хайбургеры» сделаны из соевого, горохового и рисового белка, и по внешнему виду, консистенции, цвету, запаху и вкусу повторяют мясо животного происхождения, утверждают в компании. Цвет достигается за счёт карамельного колера.

В растительной котлете весом 130 грамм содержится 16,3 грамм белка, а калорийность составляет 316 ккал. Для сравнения, в среднем на 100 грамм говядины приходится 21 грамм белка.

Растительное «мясо» жарится быстрее обычного — по две-три минуты с каждой стороны, утверждает производитель. К 2021 году «Эфко» планирует выпустить растительный шницель и «хайгетсы» и наладить поставки в магазины.

В августе 2020 года «Эфко» объявила, что инвестирует 100 млн рублей в производство котлет для бургеров на растительной основе. В сентябре компания сообщила о дополнительных инвестициях в размере 4 млрд рублей в изготовление полуфабрикатов из мяса на растительной основе.