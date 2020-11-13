Еда
Евгения Евсеева
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«Яндекс Go» добавил функцию оплаты в кафе для привлечения пользователей — часть счета вернётся баллами «Яндекс.Плюса» Материал редакции

Первым партнёром сервиса стала московская сеть «Хлеб насущный».

30 комментариев
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«Яндекс Go» добавил функцию, которая позволяет расплачиваться в кафе и получать процент от счета баллами на баланс «Яндекс.Плюса». В компании пояснили vc.ru, что тестируют её с 6 ноября — для подключения нужно обновить «Яндекс Go».

Пока оплата заказа в кафе доступна в сети «Хлеб насущный» в Москве — пользователю вернётся баллами 20% от счёта. Список партнёров со временем будет пополняться, но в компании пока не говорят, с кем собираются сотрудничать.

В «Яндексе» пояснили, что для привлечения новых пользователей тестируют разные сценарии и инструменты. Оплата счёта в кафе через приложение — один из них.

Оплата заказа в приложении «Яндекс»

Для оплаты заказа с помощью «Яндекс Go» нужно отсканировать QR‑код из счёта — он автоматически откроется в приложении. Подписка «Плюс» не понадобится, чтобы накопить баллы, но потребуется, чтобы их использовать.

Оплатить счёт можно с помощью привязанной в приложении карты несколькими способами: как накопленными баллами, так и деньгами.

Полученные баллы можно потратить на оплату такси по любому тарифу, аренду и покупку фильмов на «Кинопоиске HD», билеты на «Яндекс.Афише», поездки в «Яндекс.Драйве» и товары в «Яндекс.Маркете», а также при оплате следующих заказов в кафе.

Баллы сгорают, если ими не пользоваться три года, либо если пользователь не открывал приложение «Яндекс Go» в течение года после получения баллов.

  • В августе 2020 года «Яндекс» запустил приложение «Яндекс Go», объединяющее сервисы доставки еды и продуктов, заказа такси, каршеринга, курьерской доставки и расписания транспорта.
  • Кэшбек баллами в «Яндекс.Плюсе» компания добавила в июле 2020 года. В октябре «Яндекс» впервые раскрыл статистику пользователей подписки в России — количество подписчиков выросло вдвое с начала 2020 года и достигло 5 млн человек.

#новость #яндекс

Евгения Евсеева
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30 комментариев
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Andrey Vinokurov

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И это, дорогие товарищи, когда-то было всего лишь приложением такси)) Приложением с определенной целью...) Какой ужас, Боже мой)

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Aleksey Bobkov

7

Какой пиздец

Ответить

Mark Shagal

5

Интересно, когда Яндекс прекратит портить продукты..

Ответить

Ранний Абдужаббор

Mark
0

Уже никогда

Ответить

Alex Ayer

5

Квартплату уже можно платить через Go?
Пока не добавят функционал, скачивать не буду.

Ответить

Denis1710

5

Уберите эту шляпу из приложения такси.

Ответить

Павел Рокет

4

А у вас можно "яндексомтакси" оплатить?

Ответить

Алексей Штейн

4

Боже. Жду на базе go слой карты с туалетами общественными. Оплатой через приложение и бонусами 

Ответить

Adrian Azarov

3

Бесполезные продакты придумали "СупЕРАп", а маркетологи пытаются привлечь туда пользователей неорганическим путем

Ответить

Sarge Madovsky

3

Когда выпустят приложение Yandex Go Lite, чтоб только такси в нём было?

Ответить

Виталий Журавлев

Sarge
0

Это по подписке, за 199 руб в месяц, будет

Ответить

Сергей Подливчук

1

Ребят, такой вопрос: кто оплачивает кешбек 20%? Это яндекс такой щедрый или кафе могло бы продавать на 20% дешевлке?

Ответить

Антон Штадлер

Сергей
1

Это не кэшбек, а партнерка Яндекса и конкретной компании. Платит компания с целью получения новых клиентов. А как в компании происходит ценообразование продуктовой линейки вам скажет только ее финдиректор

Ответить

ilia

Сергей
0

Думаю, это отдельно заведение так к себе в период ограничений заманивает, в остальных случаях и в "мирное" время процент будет другой.

Ответить

Иван Иванов

Сергей
0

Зависит. Я бы провёл через бюджет маркетологов. Но Яндекс может с Насущным и договориться баш на баш, например.

Ответить

Антон Штадлер

Иван
0

Это как, не брать комиссию с Хлеба?

Ответить

Mihail Alexandrov

1

Yandex Taxi
Yandex Go
Yandex Go & Pay
== вы находитесь здесь
Yandex Go & Pay & Buy
Yandex Go & Pay & Buy & Watch
Yandex Go & Pay & Buy & Watch & Play
Yandex Go & Pay & Buy & Watch & Play & Learn
Yandex Go & Pay & Buy & Watch & Play & Learn & Heal
..

Ответить

Балкон.Ру

Mihail
0

После Yandex Go будет Yango

Ответить

Dmitriy Makarov

0

Использовать 1 приложение вместо 10, это идеально. Яндекс молодцы.

Ответить

ilia

0

Так и что, надо будет потом показать экран "оплачено" официанту или как это будет происходить?

Ответить

Павел Рокет

ilia
1

такси будет крутить счетчик пока ты, официант и техподдержка яндекса решаете чей компьютер перезагрузить

Ответить

Name Name

0

Тенькова на них нету

Ответить

Andreas Blokh

0

У меня есть мысль:
Все эти сложные схемы с баллами, токенами, процентами, «спасибо»-ми сделаны для того, чтобы учителя старших классов смогли внятно ответить зачем детям высшая математика в жизни.

Ответить

Ioanne

Andreas
0

Так а зачем тут высшая математика? Тут обычной арифметики хватит.

Ответить

Economic Security

0

До играетесь! Скоро кроме Яндекса ни чего не останется!

Ответить

Крейг

0

Уже не знают, что впихнуть.

Ответить

Денис Пихаров

0

Но после сканирования qr-кода необходимо посмотреть рекламу, иначе бонусы не зачтутся.

Ответить

Sergei Terno

0

Как же огненно круто!

Ответить

Hexen Sage

0

Яндекс, я скажу просто: просрали тему с деньгами (в любом виде) - не тужьтесь. Не ваше это.

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Ilia Smirnov

0

Зачем?

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