«Яндекс Go» добавил функцию оплаты в кафе для привлечения пользователей — часть счета вернётся баллами «Яндекс.Плюса» Материал редакции
Первым партнёром сервиса стала московская сеть «Хлеб насущный».
«Яндекс Go» добавил функцию, которая позволяет расплачиваться в кафе и получать процент от счета баллами на баланс «Яндекс.Плюса». В компании пояснили vc.ru, что тестируют её с 6 ноября — для подключения нужно обновить «Яндекс Go».
Пока оплата заказа в кафе доступна в сети «Хлеб насущный» в Москве — пользователю вернётся баллами 20% от счёта. Список партнёров со временем будет пополняться, но в компании пока не говорят, с кем собираются сотрудничать.
В «Яндексе» пояснили, что для привлечения новых пользователей тестируют разные сценарии и инструменты. Оплата счёта в кафе через приложение — один из них.
Для оплаты заказа с помощью «Яндекс Go» нужно отсканировать QR‑код из счёта — он автоматически откроется в приложении. Подписка «Плюс» не понадобится, чтобы накопить баллы, но потребуется, чтобы их использовать.
Оплатить счёт можно с помощью привязанной в приложении карты несколькими способами: как накопленными баллами, так и деньгами.
Полученные баллы можно потратить на оплату такси по любому тарифу, аренду и покупку фильмов на «Кинопоиске HD», билеты на «Яндекс.Афише», поездки в «Яндекс.Драйве» и товары в «Яндекс.Маркете», а также при оплате следующих заказов в кафе.
Баллы сгорают, если ими не пользоваться три года, либо если пользователь не открывал приложение «Яндекс Go» в течение года после получения баллов.
- В августе 2020 года «Яндекс» запустил приложение «Яндекс Go», объединяющее сервисы доставки еды и продуктов, заказа такси, каршеринга, курьерской доставки и расписания транспорта.
- Кэшбек баллами в «Яндекс.Плюсе» компания добавила в июле 2020 года. В октябре «Яндекс» впервые раскрыл статистику пользователей подписки в России — количество подписчиков выросло вдвое с начала 2020 года и достигло 5 млн человек.
И это, дорогие товарищи, когда-то было всего лишь приложением такси)) Приложением с определенной целью...) Какой ужас, Боже мой)
Интересно, когда Яндекс прекратит портить продукты..
Квартплату уже можно платить через Go?
Пока не добавят функционал, скачивать не буду.
Боже. Жду на базе go слой карты с туалетами общественными. Оплатой через приложение и бонусами
Бесполезные продакты придумали "СупЕРАп", а маркетологи пытаются привлечь туда пользователей неорганическим путем
Когда выпустят приложение Yandex Go Lite, чтоб только такси в нём было?
Ребят, такой вопрос: кто оплачивает кешбек 20%? Это яндекс такой щедрый или кафе могло бы продавать на 20% дешевлке?
Это не кэшбек, а партнерка Яндекса и конкретной компании. Платит компания с целью получения новых клиентов. А как в компании происходит ценообразование продуктовой линейки вам скажет только ее финдиректор
Зависит. Я бы провёл через бюджет маркетологов. Но Яндекс может с Насущным и договориться баш на баш, например.
Yandex Taxi
Yandex Go
Yandex Go & Pay
== вы находитесь здесь
Yandex Go & Pay & Buy
Yandex Go & Pay & Buy & Watch
Yandex Go & Pay & Buy & Watch & Play
Yandex Go & Pay & Buy & Watch & Play & Learn
Yandex Go & Pay & Buy & Watch & Play & Learn & Heal
..
Так и что, надо будет потом показать экран "оплачено" официанту или как это будет происходить?
такси будет крутить счетчик пока ты, официант и техподдержка яндекса решаете чей компьютер перезагрузить
У меня есть мысль:
Все эти сложные схемы с баллами, токенами, процентами, «спасибо»-ми сделаны для того, чтобы учителя старших классов смогли внятно ответить зачем детям высшая математика в жизни.
Но после сканирования qr-кода необходимо посмотреть рекламу, иначе бонусы не зачтутся.
Яндекс, я скажу просто: просрали тему с деньгами (в любом виде) - не тужьтесь. Не ваше это.
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