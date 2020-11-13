Первым партнёром сервиса стала московская сеть «Хлеб насущный».

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«Яндекс Go» добавил функцию, которая позволяет расплачиваться в кафе и получать процент от счета баллами на баланс «Яндекс.Плюса». В компании пояснили vc.ru, что тестируют её с 6 ноября — для подключения нужно обновить «Яндекс Go».

Пока оплата заказа в кафе доступна в сети «Хлеб насущный» в Москве — пользователю вернётся баллами 20% от счёта. Список партнёров со временем будет пополняться, но в компании пока не говорят, с кем собираются сотрудничать.

В «Яндексе» пояснили, что для привлечения новых пользователей тестируют разные сценарии и инструменты. Оплата счёта в кафе через приложение — один из них.

Оплата заказа в приложении «Яндекс»

Для оплаты заказа с помощью «Яндекс Go» нужно отсканировать QR‑код из счёта — он автоматически откроется в приложении. Подписка «Плюс» не понадобится, чтобы накопить баллы, но потребуется, чтобы их использовать.

Оплатить счёт можно с помощью привязанной в приложении карты несколькими способами: как накопленными баллами, так и деньгами.

Полученные баллы можно потратить на оплату такси по любому тарифу, аренду и покупку фильмов на «Кинопоиске HD», билеты на «Яндекс.Афише», поездки в «Яндекс.Драйве» и товары в «Яндекс.Маркете», а также при оплате следующих заказов в кафе.

Баллы сгорают, если ими не пользоваться три года, либо если пользователь не открывал приложение «Яндекс Go» в течение года после получения баллов.