Сервис доставки еды DoorDash с оценкой в $16 млрд подал заявку на IPO Материал редакции
В документах есть история убытков компании: за январь-сентябрь 2020 года он составил $149 млн.
- Американский сервис доставки еды DoorDash планирует вывести компанию на биржу до конца 2020 года. Акции компании появятся на NYSE под тикером DASH.
- В июне 2020 года компания привлекла $400 млн при оценке в $16 млрд. Несмотря на убытки, выручка компании растёт: в январе-сентябре 2020 года она составила $1,9 млрд. По собственным данным, сервисом пользуются 18 млн клиентов.
- Во втором квартале 2020 года DoorDash получила прибыль в $23 млн, но в третьем квартале снова показала убыток в $43 млн.
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Andrei Smirnovsky
Жаль всех этих зарубежных сервисов у нас нету, а то яндекс и мэйл за отсутствием нормальной конкуренции совсем уже поленились и офигели