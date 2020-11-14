Еда
Лера Михайлова
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Сервис доставки еды DoorDash с оценкой в $16 млрд подал заявку на IPO Материал редакции

В документах есть история убытков компании: за январь-сентябрь 2020 года он составил $149 млн.

  • Американский сервис доставки еды DoorDash планирует вывести компанию на биржу до конца 2020 года. Акции компании появятся на NYSE под тикером DASH.
  • В июне 2020 года компания привлекла $400 млн при оценке в $16 млрд. Несмотря на убытки, выручка компании растёт: в январе-сентябре 2020 года она составила $1,9 млрд. По собственным данным, сервисом пользуются 18 млн клиентов.
  • Во втором квартале 2020 года DoorDash получила прибыль в $23 млн, но в третьем квартале снова показала убыток в $43 млн.
DoorDash files for IPO and hints at driverless…
It mentioned future plans to use drones and autonomous vehicles for deliveries
www.theverge.com

#новости #ipo #doordash

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Andrei Smirnovsky

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Жаль всех этих зарубежных сервисов у нас нету, а то яндекс и мэйл за отсутствием нормальной конкуренции совсем уже поленились и офигели

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