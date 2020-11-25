Минпромторг предложил разделить посадочные зоны на фуд-кортах в ТЦ и обслуживать посетителей за столиками Материал редакции
Ведомство предлагает альтернативу закрытию фуд-кортов — сейчас они не работают в восьми регионах.
Минпромторг направил письмо в администрации всех российских регионов с предложением ввести новые правила для работы фуд-кортов в торговых центрах, сообщает РБК со ссылкой на копию письма.
Замглавы ведомства Виктор Евтухов прокомментировал изданию, что регионы получили регламент для ознакомления и возможного использования, если в регионе нужно будет ограничить работу фуд-кортов.
В частности, Минпромторг предложил:
- Выделить отдельные посадочные зоны для каждого кафе на фуд-корте. Расстояние между ними должно быть не меньше 1,5 метра. Дистанция должна быть и между столиками, но какая, не уточняется.
- Обслуживать посетителей за столиками, как в обычном ресторане. Заказы должен принимать сотрудник заведения, либо посетители будут заказывать и оплачивать еду через электронное меню.
- Принимать оплату только безналом.
- У каждого кафе установить прозрачные защитные экраны.
- После каждого посетителя обрабатывать антисептиком столы и подносы, а возле каждого заведения установить диспенсеры с антисептиком.
- На каждого посетителя должно быть не менее 4 м². Если посетителей становится больше, надо будет приостановить доступ на фуд-корт.
- Запретить развлекательные мероприятия на фуд-кортах.
- Обеспечить постоянную подачу свежего воздуха и запретить рециркуляцию внутри системы вентиляции.
Сейчас фуд-корты не работают в восьми регионах — Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Калининградской, Астраханской, Новосибирской и Кировской областях, а также в Татарстане и Чувашии.
Часть предложенных мер фуд-корты уже добровольно применяли и до закрытия: убрана часть посадочных мест, установлены антисептики и проводилась дезинфекция столов, говорит управляющий ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге Дмитрий Зубков.
Основатель и управляющий «Теремка» Михаил Гончаров считает, что часть предложенных мер «невыполнима»: «У большинства кафе в штате два-три человека, и сейчас страшный недокомплект персонала. Эта мера больше звучит как убийство для многих игроков рынка».
В KFC поддерживают «любую инициативу, которая без ущерба здоровья граждан помогут сохранить рабочие места и поддержать работоспособность бизнеса», заявили в компании. Предложения, позволяющие продолжить работу, лучше, чем закрытие, добавил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
«На текущий момент около 40% рестораторов лишились своего бизнеса и еще столько же в подвешенном состоянии, потому что грань невозможности возвращения долгов уже давно пройдена, а до того как будет ликвидировано предприятие, с бизнеса снимут семь шкур», — заявил собеседник РБК.
4 м² бесплатного жилья на каждого гражданина государство не может обеспечить, а 4 м² торговой площади, стало быть, найдется.
В прошлом году был в макдаке в Риме. И там, внезапно, заказы разносил официант. Было неожиданно.
У нас вроде бы тоже такую практику переняли в этом году. Хз временно или нет.
Крики "свободный столик" в Макдаке на фуд-корте как символ новой эпохи)
Во многих отдельно стоящих макдаках при заказе с терминала можно взять номерок и идти за столик. Сотрудник прямо туда заказ принесёт.
И это пипец как неудобно
Кому как. Мне ещё до пандемии было удобно заказать с терминала и не стоять в очереди на выдачу, а сразу идти за столик. Кому-то больше нравится пообщаться с сотрудником у свободной кассы и чтобы там ему всё собрали.
Выделить отдельные посадочные зоны для каждого кафе на фуд-корте. Расстояние между ними должно быть не меньше 1,5 метра. Дистанция должна быть и между столиками, но какая, не уточняется.
Я ни понил. Между чем и чем тут рассторяния? Они реально так мысли формулируют?
На каждого посетителя должно быть не менее 4 м². Если посетителей становится больше, надо будет приостановить доступ на фуд-корт.
Но если 4.12 или 4.05 то все норм - вирус любит числа меньше 4)
Т.е. Минпромторг решил дать возможность работать Маку, Бургеркингу и KFC, а остальных задвинуть т.к. электронное меню и терминал - серьезные доп. траты и время на разработку. То же самое касается выделения отдельных людей в качестве официантов.
Интересно, сколько большая тройка из фастфудов занесла в минпромторг :D
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