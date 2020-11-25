Ведомство предлагает альтернативу закрытию фуд-кортов — сейчас они не работают в восьми регионах.

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Минпромторг направил письмо в администрации всех российских регионов с предложением ввести новые правила для работы фуд-кортов в торговых центрах, сообщает РБК со ссылкой на копию письма.

Замглавы ведомства Виктор Евтухов прокомментировал изданию, что регионы получили регламент для ознакомления и возможного использования, если в регионе нужно будет ограничить работу фуд-кортов.

В частности, Минпромторг предложил:

Выделить отдельные посадочные зоны для каждого кафе на фуд-корте. Расстояние между ними должно быть не меньше 1,5 метра. Дистанция должна быть и между столиками, но какая, не уточняется.

Обслуживать посетителей за столиками, как в обычном ресторане. Заказы должен принимать сотрудник заведения, либо посетители будут заказывать и оплачивать еду через электронное меню.

Принимать оплату только безналом.

У каждого кафе установить прозрачные защитные экраны.

После каждого посетителя обрабатывать антисептиком столы и подносы, а возле каждого заведения установить диспенсеры с антисептиком.

На каждого посетителя должно быть не менее 4 м². Если посетителей становится больше, надо будет приостановить доступ на фуд-корт.

Запретить развлекательные мероприятия на фуд-кортах.

Обеспечить постоянную подачу свежего воздуха и запретить рециркуляцию внутри системы вентиляции.

Сейчас фуд-корты не работают в восьми регионах — Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Калининградской, Астраханской, Новосибирской и Кировской областях, а также в Татарстане и Чувашии.

Часть предложенных мер фуд-корты уже добровольно применяли и до закрытия: убрана часть посадочных мест, установлены антисептики и проводилась дезинфекция столов, говорит управляющий ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге Дмитрий Зубков.

Основатель и управляющий «Теремка» Михаил Гончаров считает, что часть предложенных мер «невыполнима»: «У большинства кафе в штате два-три человека, и сейчас страшный недокомплект персонала. Эта мера больше звучит как убийство для многих игроков рынка».

В KFC поддерживают «любую инициативу, которая без ущерба здоровья граждан помогут сохранить рабочие места и поддержать работоспособность бизнеса», заявили в компании. Предложения, позволяющие продолжить работу, лучше, чем закрытие, добавил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.