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Лиана Липанова
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Власти Санкт-Петербурга позволили возобновить работу в ТЦ кафе и ресторанам с отдельным входом Материал редакции

Фуд-корты в ТЦ Санкт-Петербурга не работают с 9 ноября, остальные кафе и рестораны в торговых комплексах — с 23 ноября.

  • Кафе и рестораны в торговых центрах Санкт-Петербурга смогут продолжить работу, если у заведения есть отдельный вход с улицы, заявил начальник управления развития предпринимательства комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга Сергей Кузин, передаёт РБК.
  • Также у ТЦ может быть, например, входной тамбур, отдельный лифт или изолированная лестница, из которых посетители смогут попасть напрямую в ресторан, не пересекаясь с посетителями ТЦ.
  • «Лифт не должен останавливаться нигде по пути, а с цокольного этажа ехать к общепиту, тогда это можно считать отдельным входом. Если он останавливается на других этажах, это не рассматривается. Аналогично к лестнице не должны примыкать другие объекты», — добавил чиновник.
  • Заведения на фуд-кортах могут работать на доставку за пределы торгового центра, сказал Кузин.
  • Власти Санкт-Петербурга снова закрыли фуд-корты в ТЦ из-за Covid-19 с 9 ноября. С 23 ноября в городе запрещена работа любого общепита в торговых комплексах.
  • Минпромторг разослал региональным властям предложения, как организовать работу фуд-кортов в ТЦ, не закрывая их. Ведомство предложило разделить посадочные зоны, обслуживать посетителей за столиками, отказаться от оплаты наличными и другое.

#новость #бизнеснакарантине

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2 комментария
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Roman

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Так все запутанно, что сразу видно власти спб  работают не покладая рук. Респект 👍

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Alex Illarionov

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Что за правила тупые? Кому помешали маленькие кофейни с одним человеком, к которым подходят по одному? Без нормального, вкусного кофе, в ТЦ революция начнется. 

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