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Таня Боброва
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Производитель воды «Архыз» запланировал вложить 800 млн рублей в линейку напитков и выход в сегмент товаров для красоты Материал редакции

Косметика — конкурентный сегмент, заходить в него лучше в партнёрстве с известным брендом, считают эксперты.

  • ООО «ТД "Дельта"» (занимается розливом и дистрибуцией воды «Архыз») запланировало выпуск новых линеек напитков, а также выход в сегмент товаров для красоты и здоровья, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. В расширение «Архыз» намерен вложить около 800 млн рублей за три года.
  • Категория функциональных и вкусовых напитков будет включать несколько линеек на основе воды с микроэлементами и витаминами. Среди товаров для красоты и здоровья производитель рассматривает мицеллярную воду (такой товар уже есть у бренда воды Evian) и растворы для промывания носа и полоскания. Параметры проекта компания определит в 2021 году.
  • В «Архызе» объясняют интерес возможностью конкурировать с импортными брендами, которые стали дороже после падения рубля. В «Холдинге Аква» («Ессентуки» №4 и №17, «Нарзан») допустили выпуск товаров для красоты в будущем, но пока сосредоточены на основных продуктах. У «Аквалайф» («Напитки из Черноголовки» и другие) планов по выходу в сегмент нет.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что спрос на бутилированную воду отличается сезонностью, поэтому компании заинтересованы в выходе в новые ниши: например, другие напитки или снеки. Однако рынок косметики — очень конкурентный сегмент, заходить в него лучше с линейкой товаров или в партнёрстве с известным брендом, указывает издание.
  • Исследовательская компания Euromonitor International, чьи данные приводит газета, оценивает оборот российского рынка бутилированной воды в 2019 году в 230,34 млрд рублей. Его лидер в денежном выражении — бренд «Святой источник» с долей 11,7%, «Архыз» занимал шестое место с 3%.

#новость #архыз

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16 комментариев
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Yury Kotov

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Я мицеллируюсь только Новотёрской, ну и Боржоми иногда

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Valentin G

Yury
1

Новотерская, она изменилась последние год-два.

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Arthur Niazyan

Valentin
0

Или подделки появились

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Blackrock

Yury
0

без Ё )))

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Алексей Соловьёв

4

Новость «достойная пуша»

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Jarosik Cobain

3

Архыз косметик

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Сергей Леопольдович

Jarosik
1

Это до или после тестового применения Архыз косметик?

Ответить

Jarosik Cobain

Сергей
2

До. После уже видны изменения

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Алексей Аржаков

Сергей
0

До

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Алексис Второй

2

 Его лидер в денежном выражении — бренд «Святой источник» с долей 11,7%

Она же неприятная на вкус.

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Andrey Kulakov

Алексис
3

Звучит богохульненько!

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КОД

0

Сейчас в Архызе срочно найдут антибактериальные пузырьки для лечения акне. А мицеллы окажутся наполнены антиоксидантами на 23% выше, чем в Evian. И все это зайдет в мозг домохозяек, чтобы подвинуть на полке знания по биологии, химии и медицине.

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Артем Павлючук

КОД
1

По мозгу они уже вносят свой вклад через Черноголовку  - но для детей. 

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КОД

Артем
0

А потом родители удивляются - откуда у ребенка ожирение. Вроде как артезианская вода, а то что в пластике с бисфенолом и другими пластификаторами - на это образования не хватает. 

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Nick

0

Теперь Архыз можно будет не только пить, но и умываться им😆

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Василий Степанов

Nick
0

А если оформить все это в жидкость для интимной гигиены, то и подмываться.

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