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Производитель воды «Архыз» запланировал вложить 800 млн рублей в линейку напитков и выход в сегмент товаров для красоты Материал редакции
Косметика — конкурентный сегмент, заходить в него лучше в партнёрстве с известным брендом, считают эксперты.
- ООО «ТД "Дельта"» (занимается розливом и дистрибуцией воды «Архыз») запланировало выпуск новых линеек напитков, а также выход в сегмент товаров для красоты и здоровья, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. В расширение «Архыз» намерен вложить около 800 млн рублей за три года.
- Категория функциональных и вкусовых напитков будет включать несколько линеек на основе воды с микроэлементами и витаминами. Среди товаров для красоты и здоровья производитель рассматривает мицеллярную воду (такой товар уже есть у бренда воды Evian) и растворы для промывания носа и полоскания. Параметры проекта компания определит в 2021 году.
- В «Архызе» объясняют интерес возможностью конкурировать с импортными брендами, которые стали дороже после падения рубля. В «Холдинге Аква» («Ессентуки» №4 и №17, «Нарзан») допустили выпуск товаров для красоты в будущем, но пока сосредоточены на основных продуктах. У «Аквалайф» («Напитки из Черноголовки» и другие) планов по выходу в сегмент нет.
- Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что спрос на бутилированную воду отличается сезонностью, поэтому компании заинтересованы в выходе в новые ниши: например, другие напитки или снеки. Однако рынок косметики — очень конкурентный сегмент, заходить в него лучше с линейкой товаров или в партнёрстве с известным брендом, указывает издание.
- Исследовательская компания Euromonitor International, чьи данные приводит газета, оценивает оборот российского рынка бутилированной воды в 2019 году в 230,34 млрд рублей. Его лидер в денежном выражении — бренд «Святой источник» с долей 11,7%, «Архыз» занимал шестое место с 3%.
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Yury Kotov
Я мицеллируюсь только Новотёрской, ну и Боржоми иногда
Valentin GYury
Новотерская, она изменилась последние год-два.
Arthur NiazyanValentin
Или подделки появились
BlackrockYury
без Ё )))
Алексей Соловьёв
Новость «достойная пуша»
Jarosik Cobain
Архыз косметик
Сергей ЛеопольдовичJarosik
Это до или после тестового применения Архыз косметик?
Jarosik CobainСергей
До. После уже видны изменения
Алексей АржаковСергей
До
Алексис Второй
Его лидер в денежном выражении — бренд «Святой источник» с долей 11,7%
Она же неприятная на вкус.
Andrey KulakovАлексис
Звучит богохульненько!
КОД
Сейчас в Архызе срочно найдут антибактериальные пузырьки для лечения акне. А мицеллы окажутся наполнены антиоксидантами на 23% выше, чем в Evian. И все это зайдет в мозг домохозяек, чтобы подвинуть на полке знания по биологии, химии и медицине.
Артем ПавлючукКОД
По мозгу они уже вносят свой вклад через Черноголовку - но для детей.
КОДАртем
А потом родители удивляются - откуда у ребенка ожирение. Вроде как артезианская вода, а то что в пластике с бисфенолом и другими пластификаторами - на это образования не хватает.
Nick
Теперь Архыз можно будет не только пить, но и умываться им😆
Василий СтепановNick
А если оформить все это в жидкость для интимной гигиены, то и подмываться.