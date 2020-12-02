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Сингапур первым среди стран разрешил продажу выращенного в лаборатории мяса Материал редакции

Его производят из клеток животных, которые помещают в специальную питательную среду.

2 комментария
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Сингапур позволил американской компании Eat Just продавать выращенное в лаборатории мясо и стал первой страной, которая дала такое разрешение, говорится в пресс-релизе стартапа. Разрешение получено на выпуск курицы, продукцию будут продавать под брендом Good Meat.

Культивированное мясо производится из клеток животных, которые помещают в специальную среду, питающую клетки и позволяющую им расти, отмечает CNBC.

Спрос на альтернативу обычному мясу вырос из-за опасений за здоровье, окружающую среду и благополучие животных, добавляет Reuters. В мире уже используют заменители на растительной основе, среди которых продукты от компаний Beyond Meat или Impossible Foods. Однако разработка культивированного мяса остаётся на начальной стадии из-за высоких производственных затрат, пишет Reuters.

Bloomberg предполагает, что так как культивированное мясо считается «настоящим мясом», спрос на него может быть выше, чем на растительное. В Европе и США одобрение выращенного в лаборатории мяса продвигается медленно, отмечает агентство.

В Eat Just заверили TechCrunch, что кур не убивают для забора клеток. Их получают при помощи методов биопсии (прижизненный забор клеток), после чего переносят в биореактор и вводят смесь из белков, аминокислот, минералов, сахаров, солей и других питательных веществ. Eat Just утверждает, что у полученной курицы более чистый состав, чем у обычной курицы, высокое содержание белка, разнообразный аминокислотный состав — продукт отвечает необходимым требованиям.

Компания договорилась о добавлении культивированной курицы в меню одного из сингапурских ресторанов и постепенно будет расширять производство, договариваясь с другими ресторанами, а потом и магазинами.

Когда именно в меню появится курица, пока неизвестно. Поначалу стоимость будет сопоставима с ценой на курицу премиум-класса, пишет Bloomberg. Однако с расширением производства она должна снизиться. «Мы хотим прийти к тому, что производство [культивированного мяса] будет значительно рентабельнее, чем обычное производство», — сказали в компании.

Reuters указывает, что решение Сингапура вписывается в политику государства в области продовольственной безопасности. Страна с населением около 5,7 миллиона человек производит около 10% продуктов питания и обычно закупает продовольствие у других государств. К 2030 году она собирается производить до 30% собственной еды за счёт высокотехнологичного сельского хозяйства и новых средств производства продуктов.

#новость #сингапур

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2 комментария
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Airat Kafman

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2020 год.
Трансгендеры тихонько заменяют геев в лиге актуальных "ущемленных".
Мясо выращивают не на фермах. 
На фермах выращивают криптовалюту.
Роскосмос не отправляет в космос многразовые ракеты-носители, зато отправляет почтой России футболки с надписью "Поехали"

О этот дивный новый мир

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Александр Якунин

0

"Eat Just утверждает, что у полученной курицы более чистый состав, чем у обычной курицы, высокое содержание белка, разнообразный аминокислотный состав — продукт отвечает необходимым требованиям."

То есть жрать сомнительно мясо и водить его в организм мейнстрим, а применять вакации что бы остановить пандемии, не не, не дам себе колоть какую то муть.

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