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Лиана Липанова
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«2ГИС»: за год количество баров в пяти крупнейших городах России выросло на 5% — годом ранее рост превышал 30% Материал редакции

Рост количества баров объясняется высокой ротацией и смягчением условий аренды после локдауна, считают эксперты.

  • С ноября 2019 года по ноябрь 2020 года количество баров на ресторанных улицах пяти крупнейших городов России выросло на 5% — с 453 до 478 заведений. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «2ГИС».
  • Компания подсчитала количество баров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске. За аналогичный период годом ранее количество баров выросло больше чем на 30%.
  • В Москве стало на семь баров больше — 186 заведений. Больше всего баров на улице Покровка — 31 против 28 годом ранее. На Новом Арбате, Арбате и Тверской улице таких заведений стало меньше.
  • На прогулочных улицах Санкт-Петербурга прибавился только один бар. В Новосибирске за год количество точек увеличилось с 77 до 84, в Екатеринбурге — с 65 до 67, в Казани — с 40 до 43, выяснили аналитики.
  • Это самые популярные и дорогие локации, и рост количества баров обусловлен их высокой ротацией, считает основатель Hurma Management Group Дмитрий Левицкий. После ограничений на работу заведений и весеннего простоя арендодатели могли смягчить условия аренды на этих улицах, добавил исполнительный директор Restcon Андрей Петраков.

#новость #бары

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16 комментариев
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Иван Демьян

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2гис: «я тоже существую»

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Max Bugayev

Иван
0

И выпускаем интересные фичи, о которых пишет vc. Например: https://vc.ru/transport/176095-2gis-dobavil-podderzhku-android-auto-v-beta-versii-prilozheniya

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Иннокентий Фефилов

Иван
0

При всех гигантских минусах, по крайней мере в наших провинциальных миллионниках они дают много трафика и заявок.

Ответить

Alexey Bo

1

Наверное, так получилось, что часть баров в жилых домах закрылась, поэтому и появились "новые" - те же, но на новых местах

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Andrey Vasilev

0

Ждем чела в каментах, который пишет 2гис лучший справочник с 1999 года" под каждой новостью.

Ответить

Ol Ka

Andrey
1

Вот ты взял и спугнул его!

Зачем так грубо-то?

Надо же издалека начинать, нежно, призывно. Дескать, «а навигатор-то у Яндекса ничего так!», и он тут же прилетит.

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Юрий Глотов

Andrey
0

Жёлтые страницы - лучший справочник тех лет)

Ответить

3216q114

Юрий
0

Плюс товары и цены, и самый топ работа и зарплата

Ответить

Sergei Timofeyev

Юрий
0

И карта Москвы была актуальной и бесплатной.

Ответить

Игорь Протасов

0

Интересно, кто эти 5 процентов рисковых людей? 

Ответить

Юрий Глотов

Игорь
0

Кто не рискует, как говорится...

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Alexei Ageyev

0

Нам же рестораторы рассказывают с весны, как пандемия убивает отрасль 

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Sergei Timofeyev

Alexei
0

Она их убила. Просто новые приходят. Они приходят всегда, потому что старых вечно что-то убивает.

Ответить

semen matrasov

0

Надо в онлайн барах бухать, за одно язык подучить 

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Ilya Vlasov

0

Больше визгу про закрытия было. Что турфирмы мелкие закрылись — заметно. У нас в офиснике из двух ни одна не пережила весну. Но ни один общепит не исчез.

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Георгий Беглорян

–1

Только Петербуржцы поймут и Беглов:
 
Меньше баров - больше домашней расчлененки. 

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