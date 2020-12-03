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«2ГИС»: за год количество баров в пяти крупнейших городах России выросло на 5% — годом ранее рост превышал 30% Материал редакции
Рост количества баров объясняется высокой ротацией и смягчением условий аренды после локдауна, считают эксперты.
- С ноября 2019 года по ноябрь 2020 года количество баров на ресторанных улицах пяти крупнейших городов России выросло на 5% — с 453 до 478 заведений. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «2ГИС».
- Компания подсчитала количество баров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске. За аналогичный период годом ранее количество баров выросло больше чем на 30%.
- В Москве стало на семь баров больше — 186 заведений. Больше всего баров на улице Покровка — 31 против 28 годом ранее. На Новом Арбате, Арбате и Тверской улице таких заведений стало меньше.
- На прогулочных улицах Санкт-Петербурга прибавился только один бар. В Новосибирске за год количество точек увеличилось с 77 до 84, в Екатеринбурге — с 65 до 67, в Казани — с 40 до 43, выяснили аналитики.
- Это самые популярные и дорогие локации, и рост количества баров обусловлен их высокой ротацией, считает основатель Hurma Management Group Дмитрий Левицкий. После ограничений на работу заведений и весеннего простоя арендодатели могли смягчить условия аренды на этих улицах, добавил исполнительный директор Restcon Андрей Петраков.
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Max BugayevИван
И выпускаем интересные фичи, о которых пишет vc. Например: https://vc.ru/transport/176095-2gis-dobavil-podderzhku-android-auto-v-beta-versii-prilozheniya
Иннокентий ФефиловИван
При всех гигантских минусах, по крайней мере в наших провинциальных миллионниках они дают много трафика и заявок.
Alexey Bo
Наверное, так получилось, что часть баров в жилых домах закрылась, поэтому и появились "новые" - те же, но на новых местах
Andrey Vasilev
Ждем чела в каментах, который пишет 2гис лучший справочник с 1999 года" под каждой новостью.
Ol KaAndrey
Вот ты взял и спугнул его!
Зачем так грубо-то?
Надо же издалека начинать, нежно, призывно. Дескать, «а навигатор-то у Яндекса ничего так!», и он тут же прилетит.
Юрий ГлотовAndrey
Жёлтые страницы - лучший справочник тех лет)
3216q114Юрий
Плюс товары и цены, и самый топ работа и зарплата
Sergei TimofeyevЮрий
И карта Москвы была актуальной и бесплатной.
Игорь Протасов
Интересно, кто эти 5 процентов рисковых людей?
Юрий ГлотовИгорь
Кто не рискует, как говорится...
Alexei Ageyev
Нам же рестораторы рассказывают с весны, как пандемия убивает отрасль
Sergei TimofeyevAlexei
Она их убила. Просто новые приходят. Они приходят всегда, потому что старых вечно что-то убивает.
semen matrasov
Надо в онлайн барах бухать, за одно язык подучить
Ilya Vlasov
Больше визгу про закрытия было. Что турфирмы мелкие закрылись — заметно. У нас в офиснике из двух ни одна не пережила весну. Но ни один общепит не исчез.
Георгий Беглорян
Только Петербуржцы поймут и Беглов:
Меньше баров - больше домашней расчлененки.