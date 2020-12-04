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«Если сильно ограничить, многие могут не пережить»: владельцы баров и ресторанов Петербурга о закрытии на праздники Материал редакции
Запрет на работу общепита с 30 декабря по 3 января лишил их надежды окупить убытки, накопленные за четыре месяца простоя. Но некоторые предприниматели согласны с ограничениями: «Человеческая жизнь важнее убытков».
Второго декабря администрация Санкт-Петербурга объявила о новых ограничениях для общепита:
- С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года в городе должны закрыться для посетителей все рестораны и кафе.
С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января кафе не смогут работать вечером и по ночам — с 19:00 до 06:00.
- Заведения могут работать на доставку и навынос.
- Ограничения не коснутся столовых при производствах, заведений на вокзалах, в аэропорту и на АЗС.
Сети предлагали правительству закрыть общепит только на 31 декабря и 1 января
Некоторые рестораторы знали, что готовится новая редакция постановления, и пытались сработать на опережение. Ещё до новых запретов сообщество рестораторов «Рестоград» предложило закрыть заведения общепита с 31 декабря 2020 года по 1 января 2021 года.
Обращение «Рестоград» направило властям Санкт-Петербурга 1 декабря, за сутки до введения новых ограничений.
Идея создать объединение возникла в марте у совладельца «Теремка» Виталия Свидовского и его консультанта по вопросам GR Александра Ружинского, который пригласил других рестораторов. Участники «Рестограда» регулярно встречаются и обсуждают, как договориться властями.
Как рестораны и бары готовятся к новогоднему локдауну
Некоторые заведения нарушали постановление Роспотребнадзора о запрете на работу баров с 23:00 до 06:00 и продолжали работать по ночам. В ночь с 13 по 14 ноября сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга обнаружили десятки работающих заведений, назначив им штраф от 200 до 300 тысяч рублей.
Тогда владельцы некоторых заведений говорили, что понесут меньше убытков, заплатив штраф, чем соблюдая «комендантский час». Нарушать новый запрет заведения не решаются.
Во время первой волны запретов «Хочу в Сибирь» организовывал Zoom-вечеринки и онлайн-корпоративы. Владельцы бара продавали вход в онлайн-кабинет, где приглашённый бартендер говорил с гостями на тему вечеринки. Перед звонком каждый гость получал набор со всем необходимым для приготовления коктейлей.
Некоторые рестораторы считают, что, несмотря на строгость мер, они обоснованы текущей статистикой заболеваемости коронавирусом. В Петербурге на 3 декабря зафиксировано 3692 новых случая заражения, в России — 28 145 случаев.
Игорь Пылаев, экс-продюсер фестиваля «Старкон», открыл «Тихоходку» в разгар второй волны, когда заведениям запретили работать ночью. Последний фестиваль при его участии прошел в прошлом году.
Фаст-фуд ждет возобновления работы фуд-кортов
Фуд-корты в торговых центрах Санкт-Петербурга не работают с 9 ноября, а кафе и рестораны закрыты с 23 ноября.
Какой ценой заведения продолжают работу
Чтобы выжить, сетевые заведения закрывают точки, а малый бизнес оказывается перед дилеммой: жертвовать бизнесом или жертвовать сотрудниками. Некоторым рестораторам пришлось закрывать точки, сокращать штат и урезать зарплату работникам. Другие брали кредиты. Были и те, кому пришлось пойти на все эти меры.
Очень грустно, что столько хороших мест не переживёт эту зиму.
Иду по улицам и на каждом шагу вижу пустые окна там, где когда-то были уютные заведения.
Надо стараться хотя бы ужинать вне дома по возможности, да только кризис коснулся и потребителей тоже.
Хотелось бы поддержать и бары, но я не пью 😭
Ситуация патовая, но сложно сказать какое решение было бы правильным. Полный локдаун точно многие не смогут осилить.
на этом фоне татары как всегда подсуетились и разрешили в новогоднюю ночь ресторанам до 3-х работать, как бы намекая куда нужно везти свои деньги москвичам в этом году ;)
Т.е. сидите вы в ресторане, отмечаете, человек 30 в ресторане, все друг с другом обнимаются, целуются, и тут в 3.01 заражаться больше нельзя. Ну в чем суть-то? Мол к четырем уже новая порция людей придет?
а причем тут татары? то, что в Москве в 23:00 тебя из бара выгоняют - это логично, по-вашему?
Классный интерьер у Laboratorio Distilita. Захотелось прямо сейчас туда
Заводским столовкам надо ловить момент и устраивать ночные новогодние пати и корпоративы с блекджеком и шлюхами.
Такое разочарование. В этом году планировали провести свой корпоратив в ресторане "Теремок", но оказывается его ресторатор сам выстрелил себе в колено.
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