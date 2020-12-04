За последние полгода мы привыкли ожидать чего угодно. По сути, работа до 19:00 равнозначна локдауну для бара в традиционном его понимании. Придется отменить Новый год по новосибирскому времени, который хотели провести.

Мы планируем больше времени уделить организации доставки и онлайн-корпоративам, а также офлайн-мероприятиям после новогодних праздников, если нам дадут открыться. Закрываться не планируем, но и зарекаться не будем.

Мы сейчас работаем в урезанном режиме пять через два, штат сокращать не станем, даже возьмем еще одного человека, чтобы справляться со всеми задачами. Арендодатель у нас волшебный, что нас очень поддерживает.

Даже если бы не было никаких ограничений со стороны властей, стандартных новогодних выручек мы бы не ожидали, часть гостей — осторожные люди, которые избегают больших скоплений народа. Кстати, период 31 декабря по 13 января — это обычно низкий сезон в барах, а вот 1–30 декабря — высокий.

Если доставку и режим работы только навынос не запретят — это сгладит углы и даст возможность жить не только будущими проектами. После запрета на работу с 23 часов наша выручка сократилась вдвое.

Конечно, случаи работы заведений по ночам известны. Проверки проводил Комитет по контролю за имуществом, с которым раньше мало кто из рестораторов взаимодействовал, полагаю, что и наладить оперативно и недорого коррупционные связи удалось не всем, кто этого хотел. Другое дело, что некоторые помещения расположены так, что позволяют работать скрытно.