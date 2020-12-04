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Лиана Липанова
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Владелец «Додо пиццы» открыл в Москве первое кафе-донерную «Донер 42» с приёмом заказов через приложение Материал редакции

Первая точка открылась у метро «Октябрьское поле».

45 комментариев
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Dodo Brands (включает «Додо пицца» и «Дринкит») Фёдора Овчинникова запустила сеть кафе-донерных «Донер 42», сообщил vc.ru представитель компании. Первая точка открылась в Москве у метро «Октябрьское поле».

Заказы в новой сети будут приниматься как через обычные кассы, так и через мобильное приложение на базе Dodo IS — информационной системы, которая управляет всем бизнесом «Додо».

В приложении можно самому выбирать ингредиенты для шавермы, посыпку картофеля фри, другие блюда и оплатить заказ. В приложении также будут акции и скидки, которые можно получить только через него. Скачать его можно в Google Play и App Store.

В недалеком будущем у нас появятся кэшбек, чат и видеотрансляция кухни. В одном из следующих релизов добавим интеграцию с Apple Health для гостей, которые следят за питанием с помощью этого сервиса.

Арсений Васильев
product owner «Донер 42»

В будущем компания хочет отказаться от обычных касс и оставить только возможность заказа в приложении.

Как говорят в Dodo Brands, важное отличие сети в способе приготовления мяса — в печи, а не на бобине.

Мясо — куриное бедро — поступает на точку уже порезанным и замаринованным. Работнику кухни остается запечь мясо на определенной программе в пароконвектомате, который, кстати, выкидывает телеметрию в «облако». У нас и кофемашины, и холодильники с телеметрией.

Телеметрия — это не модная ИТ-штука, а реальный инструмент, который поможет сделать бизнес максимально простым с точки зрения операционного управления и избежать проблемы с качеством при масштабировании сети.

Магомед Костоев

глава «Донер 42»

В меню кафе будет четыре вида шавермы, компоты, морсы, турецкий айран, кофе, круассаны, розаны, пеканы и сырники.

К 2023 году компания планирует открыть до 300 собственных и франчайзинговых донерных. Открытие одной точки обойдётся в сумму до 10 млн рублей, планируемый показатель EBITDA — 15%, рассказал Костоев.

Dodo Brands пообещала открыто публиковать финансовые показатели каждой точки на сайте dodobrands.io. «Мы планируем вырастить из "Донер 42" международную сеть. Выходить с ней в Европу, в Германию, Румынию, Болгарию, Сербию, Великобританию, на Ближний Восток», — добавил основатель группы Фёдор Овчинников.

Создатель сервиса «Где шаверма»: что он узнал…
И чем займётся в команде Фёдора Овчинникова.
vc.ru

#новость #додопицца

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45 комментариев Накачай стартап
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Nikolay Ganin

13

Овчинников сможет, он крутой

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Семен Смирнов

Nikolay
2

Открыть - сможет
Делать пиццу вкусной - нет

Ответить

Roman Moskovskiy

Nikolay
1

Ща у людей деньги закончатся совсем и все как раз потянутся за шавухой

Ответить

Nikolay Ganin

Roman
1

Не знаю, что и сказать
Зарплата сегодня, а я кручу шаверму дома

Ответить

Roman Moskovskiy

Nikolay
0

Класс

Ответить

BearStrikesBack

10

Нью-Васюковские планы учить турок в Германии ваять донеры поражают)

Ответить

роман долгополов

BearStrikesBack
1

расскажите вашу историю успеха?

Ответить

Антон Штадлер

BearStrikesBack
0

в Германии большое восточно-европейское коммьюнити с соответствующими привычками, там полно "фанатов" русских продуктов и блюд (пирожки в русских магазинах разлетаются только так) Естественно это нишевый продукт для пост-совка в основном, но он пользуется высоким спросом в узких кругах

Ответить

Илья Шишкунов

Антон
2

В Германии, благодаря миграции, очень много восточной культуры, культура донеров, особенно турецких, там развита куда лучше, чем у нас. 
В РФ свой путь - шаверма, она отличается от донеров, она жирнее, в ней меньше ингредиентов, и.т.д 
Имеет смысл делать шаверму, не донер, донер не российский продукт. 
А вообще, продукты всё уже есть на рынке Европы, их туда привезли мигрирующие белорусы и украинцы везде, даже в США их полно, сейчас для наших продуктов отличный рынок это Азия - Китай, Корея, Сингапур, Малайзия 

Ответить

Un Garçon

Илья
0

А если бы сейчас шаурма только появлялась вы бы сказали «Стоит делать блины, не шаурму, шаурма не российский продукт» ? 💁‍♂️

Ответить

Илья Шишкунов

Un
0

Шаурма пока молодой продукт, но она уже закрепилась в культуре, это видео даже в языке - шаурма, шаверма, кебаб и донер - разные продукты 
А за теремок я всегда топил всем сердцем и кошельком, и, как я вижу, они куда лучше Додо и всех конкурентов выходят из текущего кризиса. 
Напускное, вроде американских пиццы или суши оно пропадёт, а часть пищевой культуры всегда останется. 

Ответить

Svetlana Antsyferova

Антон
0

Шаурма — это не "нишевый продукт для пост-совка". Doner kebap уже сотни лет, выходить в Болгарию и Германию с такой франшизой — ну это как в США ехать со своими бургерами.

Ответить

Илья Шишкунов

Svetlana
1

Шаурма и кебаб это два разных продукта, как состав в теста и хотдог
Но и Федор делает не шаурму, а позорный донер массовый

Ответить

Хозяин

1

Донер с капучино - ждём массовые харакири в Италии.

Ответить

Roman Moskovskiy

Хозяин
9

Как будто у него такая пицца, что Итальянцы ещё не повесились

Ответить

Aleksey Gorbachev

Roman
0

попробуйте итальянскую пиццу заказать на доставку и съесть через 30-40 минут (это будет не вкусно). У Додо рецепт, который хорош и на доставку и в ресторане, но хуже чем итальянский в ресторане

Ответить

Roman Moskovskiy

Aleksey
0

по-моему опыту это немного булщит, другое дело что вкусная пицца стоит в полтора раза дороже и ещё доставка 200 рублей

Ответить

Рустем Хазеев

0

Лого прям отсылка от французской школы Ecole 42. Партнёры?

Ответить

Kirill Dranovsky

Рустем
10

Лого из гугла - уже перетерли:)

Ответить

Aleksey Gorbachev

Рустем
0

1 в 1 лого

Ответить

Vitaly

3

Откройтесь в Майями. Тут шавухи не хватает

Ответить

Илья Шишкунов

2

Мясо — куриное бедро — поступает на точку уже порезанным и замаринованным. Работнику кухни остается запечь мясо на определенной программе

А вот это зря, благодаря вертелу мясо обладает своим уникальным вкусом, а жир используется для других ингредиентов
Огромный промах, он сделает не Донер или шаверму, а ролл, экономия на логистике и обучении персонала очевидна, но делать среднее качество продукции, а не стремится к высокому путём потерь...
Хотя о чём я, пиццу они также делают 

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
0

Короче, донер это круто, но я лучше по приезду в СПб зайду в знакомое бистро, рядом с автопарком, где в соседнем здании буквально играют в нарды, а в воздухе запах масла, машинного масла и национальная музыка. 
Вот там мне сделают шаурму - уникальный сплав славянской и мусульманской культуры, а не донер, донер я могу в Турции поесть или в Германии

Ответить

Roman Moskovskiy

Илья
2

Так-то да, осталось научиться масштабировать запах масла, машинного масла и национальная музыку на всю Россию, прописав её в каких-нибудь "стандартах качества Донер42"

Ответить

Илья Шишкунов

Roman
0

Как и хороший ресторан, такое нельзя масштабировать. 
Понятно, что у Федора всё просчитано, я уверен, что взлетит, что он перекупит поставщиков, будет жестоко резать косты и вкладываться в маркетинг, но всё же - так он убьёт развитие культуры, которую я люблю вопреки всему 
Возможно, что масштабировать вертел невозможно, но всё таки это печально. 
Есть и нормальные же примеры масштабирования - Хотдоггер или же Бургерная №1

Ответить

Nikolay Vavilov

1

Сначала они пишут приложение "где шаверма", потом изучают год-полтора все данные, дальше открывают свою шаверму. профит.

Ответить

Seirra Leone

1

Нашу шаурму с тонким лавашом (на фотке вроде такая) было бы хорошо раскручивать в мире, ссылаясь на её полезность: меньше хлеба, больше белка и овощей. Но тут просто 42, типа молния - подзарядись. Ну и гики заценят.

Ответить

Александр Торцев

1

единственно правильная шаурма в студгородке рудн

Ответить

Roman Moskovskiy

Александр
0

или в мфти?

Ответить

Александр Торцев

Roman
0

тоже может быть, но студгородк рудн очень многонациональный

Ответить

Илья Шишкунов

1

С почином 

Ответить

Mikhail Gubergrits

0

Поздравления команде Додо от всей команды LINII Group! Скоро приедем к вам снимать кейс :-) 

Ответить

semen matrasov

0

Самую вкусную шаурму ел в Берлине

Ответить

Конструктивный ГОСТ

semen
2

Не пробовал в Берлине, но пока мой топ - это Стамбул (в Германии делают по идее тоже турки :)).

Ответить

Anton Chigaev

Конструктивный
1

именно там, в Стамбуле! реально, лучше не пробовал)

Ответить

Конструктивный

Anton
0

А если брать дюнер (!= шаурма), то в Болгарии тут с этим все норм (питка с куриным мясом, помидор, огурец, картофель фри, капуста/лук по желанию, с греческим йогуртом) - тоже класс.

Ответить

Конструктивный

Констру…
0

Ну и к вопросу о выходе Донер 42 на рынки восточной Европы - велком, добре дошли! Тут в нашем понимании шаурмы и нет. Еще ждем мексиканскую и тайскую (паназиатскую и т.п.), китайскую (нормальную) еду. 

Ответить

Alexander Eskin

0

Раз открыли, почему только рендеры помещения вместо фоток?

Ответить

Лиля Лучик

Alexander
1

Ловите, прямо с места событий 

Ответить

Roman Moskovskiy

Лиля
0

Мощно! Только почему фирменная одежда цвета болотной корюшки?

Ответить

ilia

0

Может, у них непосредственно шаурма будет нормальная на вкус, а то их конкурент "Дядя Денер" вообще не ахти, да и достал - сначала клали картошки фри (так что, популярно делать -у нас и за границей? Я редко ем шаурму, но раньше вроде не делали так) больше, чем мяса, теперь вообще чипсы кладут вместо картошки, при это приговаривает руководитель "В шаурме ничего вредного, наоборот полезно!"

Ответить

Демократический ГОСТ

0

Надеюсь будет повкуснее мерзопакостнейших додстеров из додо.

Ответить

Антон Бессонов

0

Ну норм чо. Взяли обосраный, но востребованный рынок с массовым продуктом, убрали переменные в виде нохч, антисанитарии и иже с ними. 
Приложенька, айти, капучино – все как у людей теперь.

Ответить

Roman Moskovskiy

Антон
0

Приложенька, айти, капучино – все как у людей теперь.

Эт то да, но в чём тогда утп?

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reutanton

0

"остается запечь мясо на определенной программе в пароконвектомате, который, кстати, выкидывает телеметрию в «облако»."

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