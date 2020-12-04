Мясо — куриное бедро — поступает на точку уже порезанным и замаринованным. Работнику кухни остается запечь мясо на определенной программе в пароконвектомате, который, кстати, выкидывает телеметрию в «облако». У нас и кофемашины, и холодильники с телеметрией.

Телеметрия — это не модная ИТ-штука, а реальный инструмент, который поможет сделать бизнес максимально простым с точки зрения операционного управления и избежать проблемы с качеством при масштабировании сети.