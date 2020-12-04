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Владелец «Додо пиццы» открыл в Москве первое кафе-донерную «Донер 42» с приёмом заказов через приложение Материал редакции
Первая точка открылась у метро «Октябрьское поле».
Dodo Brands (включает «Додо пицца» и «Дринкит») Фёдора Овчинникова запустила сеть кафе-донерных «Донер 42», сообщил vc.ru представитель компании. Первая точка открылась в Москве у метро «Октябрьское поле».
Заказы в новой сети будут приниматься как через обычные кассы, так и через мобильное приложение на базе Dodo IS — информационной системы, которая управляет всем бизнесом «Додо».
В приложении можно самому выбирать ингредиенты для шавермы, посыпку картофеля фри, другие блюда и оплатить заказ. В приложении также будут акции и скидки, которые можно получить только через него. Скачать его можно в Google Play и App Store.
В будущем компания хочет отказаться от обычных касс и оставить только возможность заказа в приложении.
Как говорят в Dodo Brands, важное отличие сети в способе приготовления мяса — в печи, а не на бобине.
В меню кафе будет четыре вида шавермы, компоты, морсы, турецкий айран, кофе, круассаны, розаны, пеканы и сырники.
К 2023 году компания планирует открыть до 300 собственных и франчайзинговых донерных. Открытие одной точки обойдётся в сумму до 10 млн рублей, планируемый показатель EBITDA — 15%, рассказал Костоев.
Dodo Brands пообещала открыто публиковать финансовые показатели каждой точки на сайте dodobrands.io. «Мы планируем вырастить из "Донер 42" международную сеть. Выходить с ней в Европу, в Германию, Румынию, Болгарию, Сербию, Великобританию, на Ближний Восток», — добавил основатель группы Фёдор Овчинников.
Овчинников сможет, он крутой
Ща у людей деньги закончатся совсем и все как раз потянутся за шавухой
Не знаю, что и сказать
Зарплата сегодня, а я кручу шаверму дома
Нью-Васюковские планы учить турок в Германии ваять донеры поражают)
в Германии большое восточно-европейское коммьюнити с соответствующими привычками, там полно "фанатов" русских продуктов и блюд (пирожки в русских магазинах разлетаются только так) Естественно это нишевый продукт для пост-совка в основном, но он пользуется высоким спросом в узких кругах
В Германии, благодаря миграции, очень много восточной культуры, культура донеров, особенно турецких, там развита куда лучше, чем у нас.
В РФ свой путь - шаверма, она отличается от донеров, она жирнее, в ней меньше ингредиентов, и.т.д
Имеет смысл делать шаверму, не донер, донер не российский продукт.
А вообще, продукты всё уже есть на рынке Европы, их туда привезли мигрирующие белорусы и украинцы везде, даже в США их полно, сейчас для наших продуктов отличный рынок это Азия - Китай, Корея, Сингапур, Малайзия
Шаурма пока молодой продукт, но она уже закрепилась в культуре, это видео даже в языке - шаурма, шаверма, кебаб и донер - разные продукты
А за теремок я всегда топил всем сердцем и кошельком, и, как я вижу, они куда лучше Додо и всех конкурентов выходят из текущего кризиса.
Напускное, вроде американских пиццы или суши оно пропадёт, а часть пищевой культуры всегда останется.
Шаурма — это не "нишевый продукт для пост-совка". Doner kebap уже сотни лет, выходить в Болгарию и Германию с такой франшизой — ну это как в США ехать со своими бургерами.
Шаурма и кебаб это два разных продукта, как состав в теста и хотдог
Но и Федор делает не шаурму, а позорный донер массовый
Донер с капучино - ждём массовые харакири в Италии.
Как будто у него такая пицца, что Итальянцы ещё не повесились
попробуйте итальянскую пиццу заказать на доставку и съесть через 30-40 минут (это будет не вкусно). У Додо рецепт, который хорош и на доставку и в ресторане, но хуже чем итальянский в ресторане
по-моему опыту это немного булщит, другое дело что вкусная пицца стоит в полтора раза дороже и ещё доставка 200 рублей
Лого прям отсылка от французской школы Ecole 42. Партнёры?
Мясо — куриное бедро — поступает на точку уже порезанным и замаринованным. Работнику кухни остается запечь мясо на определенной программе
А вот это зря, благодаря вертелу мясо обладает своим уникальным вкусом, а жир используется для других ингредиентов
Огромный промах, он сделает не Донер или шаверму, а ролл, экономия на логистике и обучении персонала очевидна, но делать среднее качество продукции, а не стремится к высокому путём потерь...
Хотя о чём я, пиццу они также делают
Короче, донер это круто, но я лучше по приезду в СПб зайду в знакомое бистро, рядом с автопарком, где в соседнем здании буквально играют в нарды, а в воздухе запах масла, машинного масла и национальная музыка.
Вот там мне сделают шаурму - уникальный сплав славянской и мусульманской культуры, а не донер, донер я могу в Турции поесть или в Германии
Так-то да, осталось научиться масштабировать запах масла, машинного масла и национальная музыку на всю Россию, прописав её в каких-нибудь "стандартах качества Донер42"
Как и хороший ресторан, такое нельзя масштабировать.
Понятно, что у Федора всё просчитано, я уверен, что взлетит, что он перекупит поставщиков, будет жестоко резать косты и вкладываться в маркетинг, но всё же - так он убьёт развитие культуры, которую я люблю вопреки всему
Возможно, что масштабировать вертел невозможно, но всё таки это печально.
Есть и нормальные же примеры масштабирования - Хотдоггер или же Бургерная №1
Сначала они пишут приложение "где шаверма", потом изучают год-полтора все данные, дальше открывают свою шаверму. профит.
Нашу шаурму с тонким лавашом (на фотке вроде такая) было бы хорошо раскручивать в мире, ссылаясь на её полезность: меньше хлеба, больше белка и овощей. Но тут просто 42, типа молния - подзарядись. Ну и гики заценят.
единственно правильная шаурма в студгородке рудн
или в мфти?
Поздравления команде Додо от всей команды LINII Group! Скоро приедем к вам снимать кейс :-)
Самую вкусную шаурму ел в Берлине
Конструктивный ГОСТ
Не пробовал в Берлине, но пока мой топ - это Стамбул (в Германии делают по идее тоже турки :)).
именно там, в Стамбуле! реально, лучше не пробовал)
Конструктивный
А если брать дюнер (!= шаурма), то в Болгарии тут с этим все норм (питка с куриным мясом, помидор, огурец, картофель фри, капуста/лук по желанию, с греческим йогуртом) - тоже класс.
Конструктивный
Ну и к вопросу о выходе Донер 42 на рынки восточной Европы - велком, добре дошли! Тут в нашем понимании шаурмы и нет. Еще ждем мексиканскую и тайскую (паназиатскую и т.п.), китайскую (нормальную) еду.
Раз открыли, почему только рендеры помещения вместо фоток?
Ловите, прямо с места событий
Может, у них непосредственно шаурма будет нормальная на вкус, а то их конкурент "Дядя Денер" вообще не ахти, да и достал - сначала клали картошки фри (так что, популярно делать -у нас и за границей? Я редко ем шаурму, но раньше вроде не делали так) больше, чем мяса, теперь вообще чипсы кладут вместо картошки, при это приговаривает руководитель "В шаурме ничего вредного, наоборот полезно!"
Ну норм чо. Взяли обосраный, но востребованный рынок с массовым продуктом, убрали переменные в виде нохч, антисанитарии и иже с ними.
Приложенька, айти, капучино – все как у людей теперь.
Приложенька, айти, капучино – все как у людей теперь.
Эт то да, но в чём тогда утп?
"остается запечь мясо на определенной программе в пароконвектомате, который, кстати, выкидывает телеметрию в «облако»."
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