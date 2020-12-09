Компания тестирует «Роверов» с осени 2019 года и планирует использовать их для доставки продуктов из «Лавки» и небольших грузов.

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Пользователи «Яндекс.Еды» в Москве и Иннополисе могут выбрать в приложении доставку беспилотным роботом-курьером «Яндекс.Ровер», рассказали vc.ru в компании.

В Москве доставка «Ровером» доступна работникам и посетителям делового квартала «Белая площадь» у метро «Белорусская». Пока робот может привозить заказы из «Марукамэ», Steak it Easy, Boston Seafood & Bar, Prime, Paul и Cheese Connection.

С подключением новых ресторанов зона доставки будет расширяться, рассказали в компании. Доставка в Москве пока бесплатная, в будущем она будет зависеть зависеть от местоположения, уровня спроса и других параметров.

В Иннополисе под Казанью роботы доставляют заказы из любых ресторанов. Горожане могут выбрать бесплатную беспилотную доставку в приложении «Яндекс.Еды» или в городском Telegram-боте. Со временем «Роверы» будут подключаться к другим задачам и помогать жителям «в повседневных делах».

«Яндекс»

Выбрать доставку роботом можно при оформлении заказа, а затем отслеживать в приложении статус заказа и местоположение «Ровера». Чтобы забрать заказ, нужно открыть крышку робота — сделать это может только получатель с помощью своего смартфона.

Если при выборе беспилотной доставки не окажется свободного робота, заказ доставит курьер.

«Яндекс»

Количество роботов в Москве будет меняться в зависимости от спроса на заказы: минимум необходимо два «Ровера», работающих одновременно. В Иннополисе работает пять роботов, в ближайшее время компания планирует увеличить их количество.

Робот полностью автономен: сам планирует свой маршрут, оценивает ситуацию вокруг и объезжает препятствия. Он способен ездить по городским тротуарам со скоростью пешехода и перевозить небольшие грузы. Вместимость робота — до 20 кг.

«Яндекс» запустил тестирование беспилотных роботов-курьеров «Яндекс.Ровер» для перевозки небольших грузов в ноябре 2019 года. С апреля 2020 года их используют в «Сколково» для доставки документов и посылок. В октябре «Яндекс» подготовил роботов-курьеров для доставки продуктов из «Лавки» в Москве.