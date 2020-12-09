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Еда
Евгения Евсеева
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«Яндекс.Еда» запустила доставку роботами-курьерами в деловом квартале «Белая площадь» в Москве и Иннополисе Материал редакции

Компания тестирует «Роверов» с осени 2019 года и планирует использовать их для доставки продуктов из «Лавки» и небольших грузов.

48 комментариев
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Пользователи «Яндекс.Еды» в Москве и Иннополисе могут выбрать в приложении доставку беспилотным роботом-курьером «Яндекс.Ровер», рассказали vc.ru в компании.

В Москве доставка «Ровером» доступна работникам и посетителям делового квартала «Белая площадь» у метро «Белорусская». Пока робот может привозить заказы из «Марукамэ», Steak it Easy, Boston Seafood & Bar, Prime, Paul и Cheese Connection.

С подключением новых ресторанов зона доставки будет расширяться, рассказали в компании. Доставка в Москве пока бесплатная, в будущем она будет зависеть зависеть от местоположения, уровня спроса и других параметров.

В Иннополисе под Казанью роботы доставляют заказы из любых ресторанов. Горожане могут выбрать бесплатную беспилотную доставку в приложении «Яндекс.Еды» или в городском Telegram-боте. Со временем «Роверы» будут подключаться к другим задачам и помогать жителям «в повседневных делах».

«Яндекс»

Выбрать доставку роботом можно при оформлении заказа, а затем отслеживать в приложении статус заказа и местоположение «Ровера». Чтобы забрать заказ, нужно открыть крышку робота — сделать это может только получатель с помощью своего смартфона.

Если при выборе беспилотной доставки не окажется свободного робота, заказ доставит курьер.

«Яндекс»

Количество роботов в Москве будет меняться в зависимости от спроса на заказы: минимум необходимо два «Ровера», работающих одновременно. В Иннополисе работает пять роботов, в ближайшее время компания планирует увеличить их количество.

Робот полностью автономен: сам планирует свой маршрут, оценивает ситуацию вокруг и объезжает препятствия. Он способен ездить по городским тротуарам со скоростью пешехода и перевозить небольшие грузы. Вместимость робота — до 20 кг.

«Яндекс» запустил тестирование беспилотных роботов-курьеров «Яндекс.Ровер» для перевозки небольших грузов в ноябре 2019 года. С апреля 2020 года их используют в «Сколково» для доставки документов и посылок. В октябре «Яндекс» подготовил роботов-курьеров для доставки продуктов из «Лавки» в Москве.

Доставка «Яндекс.Ровером» в Иннополисе

#новость #яндекседа #беспилотники

Евгения Евсеева
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48 комментариев Накачай стартап
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Роман Александров

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Через 10 лет мы окунемся в прекрасный дивный мир, беспилотные авто, курьеры дроны, охранники нейросети, автоматические кассы. Вопрос только что будет со всей этой низкоквалифицированной кучей народа? Только в капсулы класть чтобы жили и работали в вирт мирах. А питаться через трубочку концентратами типа Сойлент. Фильм "Матрица" нас уже к этому будущему подготовил 

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Sergei Timofeyev

Роман
2

Внезапно низкоквалифицированного труда не станет меньше через 10-15-20 лет. Его станет... больше! ) То же обслуживание техники может быть чисто по картам: смотри и делай.

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Roman Moskovskiy

Sergei
0

Дык ничто не мешает обслуживающие станции также делать автоматическими, а при сложном ремонте может быть дешевле утилизировать во вторсырьё целиком

Ответить

Sergei Timofeyev

Roman
1

Робот ценой в 10 миллионов рублей никогда не окупится, а человек с зарплатой в 30 тысяч - да.

Ответить

Роман

Sergei
0

Откуда у Вас информация что стоимость производства одного "Ровера" 10 млн рублей?

Ответить

Sergei Timofeyev

Роман
0

Я про обслуживающие механизмы. )

Ответить

Роман

Sergei
0

Откуда у Вас информация что обслуживающие станции для роверов будут стоить 10 млн рублей? 

Ответить

Sergei Timofeyev

Роман
0

Хорошо, 20. Роботизация - задача не одного человека, а больших команд. Дёшево не будет. Сборочные автоматизированные цеха стоят миллиарды долларов.

Ответить

Роман

Sergei
0

Если бы мы общались в конце 18 века, Вы бы мне доказывали, что автомобиль будет очень дорого стоить. Что придется нанимать сотни квалифицированных специалистов, которые будут собирать автомобили. Что организация производства авто потребует огромных денег, поэтому стоимость автомобилей должна быть большой. И это за несколько лет до того, как Форд внедрил конвейерное производство и начал выпуск модели Т. 

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Roman Moskovskiy

Sergei
0

Да ну, один раз строится в Китае роботизированный завод по производству этой херни, один раз в Москве строится роботизированный центр, который умеет их заряжать и менять шины на зимние. Сами роботы в производстве стоят +- тысячи три долларов, если они работают 18 часов, то в месяц это 220*18*30=118000 рублей которые не нужно платить курьеру, те робот отбивается всего за 4 месяца без учета инфраструктуры, окей, пусть инфраструктура стоит 3 миллиарда долларов, тогда если роботов всего 200000, то на каждого по 15 тысяч долларов, те робот отбивается за 3 года, а дальше в плюс

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Sergei Timofeyev

Roman
0

Вы путаете "эту херню" с автоматизацией процесса.

Ответить

Roman Moskovskiy

Sergei
0

Ну, вопрос в том, что сколько бы миллиардов не стоила сборочная линия, она строится все равно один раз

Ответить

Sergei Timofeyev

Roman
0

Там есть ещё одно большое "но". Она почти всегда уникальна.

Ответить

Roman Moskovskiy

Sergei
0

Да, на 3 робота строить её – безумие. Но на какие-нибудь 200000 в год – и она вполне окупится потихонечку

Ответить

Сергей Щукин

Роман
1

На ваш вопрос уже ответил фильм 'первому игроку приготовиться'. Или, вы думаете, случайно, что самая большая краудфандинговая кампания (300+ миллионов баксов) - это First Person Universe под названием Star Citizen? Его как раз лет через 10 и допилят

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Денис Пешехонов

Роман
0

Проблема низкоквалифицированного труда в том, что люди _соглашаются_ работать дешевле, чем машина. Эта граница будет сдвигаться до тех пор, пока роботы не станут почти бесплатны, а это произойдёт не очень скоро и не очень быстро. До этого, как обычно, бедные продолжат беднеть, богатые богатеть.

Ответить

Sergei Timofeyev

Денис
0

Машина стоит денег, а человек нет.

Ответить

Roman Moskovskiy

Sergei
0

Машину тоже можно взять в аренду

Ответить

Людвик Иванов

Роман
0

электронные ценники не хотят в магазинах устанавливать.потому что рабочий намного дешевле обходится.сомневаюсь.что стоит ждать массовых увольнений  и замены чего-то на роботов. 

Ответить

Константин

Роман
0

Не окунемся. Робот не генерит прибавочной стоимости. Если все бизнесы перейдут на роботов, то норма прибыли упадёт до нуля. Даже, если предположить, что потребление не упадёт за счёт какого-нибудь безусловного базового дохода. Роботизация приносит прибыль только на короткой дистанции, пока роботизированная компания опережает более отсталых конкурентов за счёт снижения издержек. Если все и всё будет роботизировано, то произойдёт революция и переход к какому-то кибер-коммунизму или роботизация будет осознанно тормозиться, но это только отложит переход. 

Ответить

Оксана Вихрова

Роман
–2

Осторожней, а то сейчас посыплются дизлайки от спящих людей, они здесь болезненно воспринимают такого рода комментарии

Ответить

Роман Александров

Оксана
–1

Мне кажется, люди начали понимать в последние годы, особенно после начала пандемии, что мир может за пару лет коренным образом изменится и от их мнения, желания мало что будет зависеть. Будет работа только в вирт мирах, никуда не денутся- как миленькие чипируются и лягут в капсулы. Да ещё будут гордится что у нас самые продвинутые капсулы в мире. И самые скрепные вирт миры. Достаточно вспомнить протесты против ИНН, окно Овертона работает.

Ответить

Алексей Андреев

6

Надеюсь, подобные штуки станут поводом для расширения количества велодорожек - чтобы они под ногами не крутились

Ответить

Kirk Louson

Алексей
2

отличная идея. велосипедисты будут очень довольны

Ответить

Сергей Щукин

Алексей
0

Как велосипедист, я не буду в восторге, если они станут крутиться под моими колёсами

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
1

Бесплатный хавчик в пути!

Ответить

Сергей Щукин

Sergei
0

А это мысль!
Можно сделать супергаджет - смесь шокера для скота и палки-хваталки)))) долбанул током - он открылся- вынул - покатил дальше 😬

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
0

Я сначала прочитал наоборот... а это идея. Оснастить эти роверы шокером, чтобы прохожих и велосипедистов разгонять.

Ответить

Роман Александров

3

"Яндекс.Поцелуй мой блестящий зад"

Ответить

Николай Поляков

3

Скоро узнаем новое словосочетание "таджики-луддиты"

Ответить

Денис Пешехонов

1

Вне закрытых зон такого никогда не будет, потому что проблему вандализма не решить. Любой гопник на улице может этого робота раздолбать или украсть.

Ответить

Sergei Timofeyev

Денис
1

Потом перепрошитые будут на Авито )

Ответить

Dmitry Yashin

1

Прикольно)

Ответить

Денис Морганов

1

надо создавать воздушных и посадку на подоконник

Ответить

Kirk Louson

Денис
0

Пчта Рсии тестит эту тему

Ответить

Christina Homyak

Kirk
0

Никто не шутит про почту России. Не до всех дойдет)

Ответить

Айдар Шарифуллин

0

Будущее

Ответить

Sergey Ontime

0

PR

Ответить

Василий Клименко

0

Еще бы умел по лестнице подниматься, была бы доставка до двери.

Ответить

Сергей Щукин

Василий
0

Не отнимайте у человека последний доступный вид физкультуры - ходить ногами по лестнице за бургером 🤪

Ответить

Николай Глущенко

Василий
0

Поставят пропеллер и будут до окна довозить)

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Я правильно понимаю, что еду до робота доставляет курьер в пограничной зоне, а дальше робот несёт её внутри посёлка или БЦ?

Ответить

Andrey Kulakov

Sergei
0

Все рестораны внутри квартала находятся)

Ответить

Sergei Timofeyev

Andrey
0

Небогатый выбор

Ответить

Andrey Kulakov

Sergei
0

Он не очень большой по размерам, в доставке правда не все заведения, там есть еще парочка) Когда бываю в тех краях всегда прохожу через этот квартал - очень уж он мне нравится))

Ответить

Sergei Timofeyev

Andrey
0

Блин ) Я смотрю на фотографию и думаю про Иннополис, хотя явно вижу БЦ напротив Белки. )) Никогда он мне не нравился.

Ответить

Andrey Kulakov

Sergei
0

Он обычно или сильно нравится, или сильно не нравится)))

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Christina Homyak

0

Ой, здорово! Мне запчасти для робота-пылесоса нужны. Пойду погуляю)

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