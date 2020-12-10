Danone выпустит линейку йогуртов Good Save — их сделают из слишком «некрасивых» для магазинов фруктов Материал редакции
Первым продуктом станет йогурт со вкусом «спасённого лимона».
Danone создала новую линейку вкусов Good Save бренда Two Good, пишет Bloomberg. При производстве компания использует излишки продуктов или «некрасивые» фрукты, от которых отказываются магазины.
Новая линейка появятся в магазинах во второй половине 2021 года, первый йогурт Good Save — со вкусом «спасенных лимонов». О том, в каких странах будут продавать йогурты, Danone пока не сообщила.
Упаковки промаркируют отметкой, что фрукты могли выкинуть, если бы их не использовали как ингредиенты. По мнению компании, это поможет потребителям понять важность продуктов.
«Мы верим, что добавляя в йогурт фрукты, которые могли выбросить, мы создаем устойчивую бизнес-модель, которая ставит пищевые отходы в центр инновационной платформы», — заявил изданию Сурбхи Мартин, вице-президент по маркетингу Danone в Северной Америке.
Danone создала проект в сотрудничестве с торговой площадкой Full Harvest, которая помогает фермерам продавать «непривлекательные» фрукты и овощи производителям еды и напитков. Компания работает с 2015 года и с момента основания привлекла $11,5 млн.
Можно подумать йогурты делают из красивых. Очередной маркетинговый ход.
Естественно, ход, но крутой же!
Маркетинговый наеб, но более честный что ли теперь не врут о качестве фруктов. Надо же как удивительно обозвать жуликов маркетологом и вуаля деньги горой. А платит за все лошок потребитель за все эти ходы ...
Звучит перспективно! Столько еды пропадает зря, страшно осознавать... голода бы не было в принципе, если бы была возможность оптимально распределять продукты
Это показуха такая или правда? Разве в йогурты не идут всякие некондиционные фрукты? Типа гнилую часть в мусор, а хорошую - в йогурт. Все равно ведь потом не проверишь
См.также:
а красивым что теперь делать, если их не хотят, придется им котов заводить и к маме на дачу обратно уезжать.
ну, это хорошо и здорово, но слабо представляю некрасивые фрукты. это как?
Очередная перепаковка с более химичным составом для реального удешевления, неболее
Так это что, означает, что все остальные йогурты Данон на кой-то чёрт делает исключительно из красивых фруктов? ;-)
Как-то давно попадалась статья, что мол людей становится слишком много, планета всех не прокормит, поэтому надо гмо развивать, селекцию и, что там ещё повышает урожайность? А тут выкидывают еду, которая, блин, некрасивая... А ещё ведь есть куча благотворительных фондов голодающей Африке.. Что-то не так в перераспределении благ в современном мире...
А раньше использовали фрукты только с модельной внешностью, прям с рекламных проспектов срывали и в йогурт 😂😂😂
бизнес-модель, которая ставит пищевые отходы в центр инновационной платформы
- мне показалось что у меня что-то не так с глазами! Заявить что делаешь йогурты из тухлятины это очень смелый маркетинговый ход. Кого то привлечет, а кого то оттолкнет.
К слову, не понимаю эту любовь к лимонадам, лимонным пирогам и прочему — тупо невкусно. По крайне мере не настолько, чтобы очень нравилось. Съедобно ещё может быть.
Минус от фаната лимонного пирога.
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