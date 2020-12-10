Первым продуктом станет йогурт со вкусом «спасённого лимона».

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Danone создала новую линейку вкусов Good Save бренда Two Good, пишет Bloomberg. При производстве компания использует излишки продуктов или «некрасивые» фрукты, от которых отказываются магазины.

Новая линейка появятся в магазинах во второй половине 2021 года, первый йогурт Good Save — со вкусом «спасенных лимонов». О том, в каких странах будут продавать йогурты, Danone пока не сообщила.

Упаковки промаркируют отметкой, что фрукты могли выкинуть, если бы их не использовали как ингредиенты. По мнению компании, это поможет потребителям понять важность продуктов.

«Мы верим, что добавляя в йогурт фрукты, которые могли выбросить, мы создаем устойчивую бизнес-модель, которая ставит пищевые отходы в центр инновационной платформы», — заявил изданию Сурбхи Мартин, вице-президент по маркетингу Danone в Северной Америке.