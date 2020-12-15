Петербургский сервис доставки еды «Готово» привлёк 65 млн рублей при оценке в 266 млн рублей Материал редакции
Компания планирует полностью покрыть Петербург, а в начале 2021 года выйти в регионы.
Сервис локальной доставки еды «Готово», работающий в Санкт-Петербурге, привлёк 65 млн рублей от частных инвесторов, сообщил vc.ru представитель компании. Оценка сервиса достигла 266 млн рублей, добавил он.
Новым инвестором сервиса стал предприниматель и основатель агентства Out Digital Роман Зарипов, вместе с ним вложились несколько российских бизнес-ангелов и текущие инвесторы, чьи имена компания не раскрывает. Общая доля новых инвесторов в сервисе составила 24,4%, сообщили в «Готово».
Привлеченные деньги компания потратит на открытие 10 новых кухонь в Санкт-Петербурге, а также на маркетинг, развитие ИТ-инфраструктуры и внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения в работу сервиса. Компания развивает собственные технологии, которые сделают заказы персонализированными.
«Готово» планирует полностью покрыть город и выполнять 10 тысяч заказов в сутки. Сейчас в городе работают 15 кухонь. В первом квартале 2021 года сервис планирует выйти на региональные рынки.
- По данным компании, в 2020 году совокупная выручка франчайзинговой сети «Готово» составила более 150 млн рублей. По данным базы «Контур.Фокус», выручка ООО «Гтв» в 2019 году составила 7,5 млн рублей. Компания увеличила количество кухонь с 5 до 15 в 2020 году, добавили в «Готово».
- Пользовательская база сервиса — свыше 50 тысяч жителей Санкт-Петербурга. Компания предлагает более двух тысяч блюд, а средний чек составляет 550 рублей.
А в чем отличие Готово от Кухни на районе?
Доставляют блюда по частям
Отдельными курьерами?
Один привозит котлетку, а другой пюрешку?
В одном грудка, в другом ножка
в курьерах грудки и ножки?
А салаты заправляют перед дверью в подъезде. Так сказать фреш салат)
Концепция та же, да, в этом плане ничем :)
Дополнительный сервис который ежу есть, или который не нужный. Зачем их столько?
Где есть? Кухня на районе работает только в Москве, Готово только в Петербурге (пока). А зачем — не нам судить, рынок рассудит :)
Знакомый каякер
Больше сервисов = сильнее конкуренция, дешевле и разнообразней еда, больше дополнительных функций, выше качество, больше рабочих мест, больше рынок.
Эти ребята спасли меня в начале локдауна от голодной смерти.
Респект!
Расскажите мне, на рынке есть два крупных игрока с неограниченными маркетинговыми и финансовыми возможностями.
Откуда приходят эти пионеры, что они в уши льют инвесторам, ведь математически ясно что они на способны на дистанции 3 гола хотя бы конкурировать с зелёными и желтыми, что происходит?
Это совершенно разные сценарии потребления. Готово/Кухня на районе — еда на каждый день (и даже несколько раз в день) — остальные сервисы доставки для разовых заказов
Сценарий потребления отличен, но кухня есть, пул курьеров тоже есть. Слабое звено тут еда приедается, в остальном я не понимаю конкуренцию темных кухонь, гречка с подливай везде одна, а оно новой доставке мне узнать надо ещё, и реклама эта на площадках прямых конкурентов которые за не не платят
но кухня есть, пул курьеров тоже есть
Это единственное, что есть общего
Слабое звено тут еда приедается, в остальном я не понимаю конкуренцию темных кухонь, гречка с подливай везде одна
Концепция такая, что меню регулярно меняется в той или иной степени, в отличие от обычных заведений, где период изменений сильно реже
а оно новой доставке мне узнать надо ещё
Как показывает практика — достаточно узнать об одной :) при должном качестве и приемлемой стоимости больше ничего (на каждый день) не надо будет
Советую просто поставить приложение и посмотреть, повыбирать, даже если вы из другого города. Причём в Готово также советую добавить что-то в корзину и потом зайти в неё и посмотреть на количество добавок, которое можно выбрать. И всё это будет тёплое у вас дома в течение 30 минут (раньше было быстрее, конечно :( бывало и 15 минут)
Знакомый каякер
Что за зеленый и желтый ? Дерьмо и блевотина ? Здесь не пикабушечка и яплакаль за названия брендов не банят. Можете свободно изъясняться.
По существу есть что?
Знакомый каякер
Естественно ! Слышали про такой термин как дизраптив инновации ? Пока зеленый и желтый тужаться. Пионеры эксплуатируя искусственный интеллект, предлагая разнообразную пищу, оказывая более качественный сервис (не мочу в майонезной банке) откусывают рыночек по чуть и потом оказывается что они победили.
Ну потому что я не хочу есть ту перевёрнутую пиццу, которую мне привозит Яндекс. Дело прежде всего в качестве
Проблема всегда в последнем звене правило, не важно кто это будет, на доставке в этом затее теле люди что в кухни работали к примеру. Вы себя утешаете только.
Ещё есть доводы?
Не совсем понимаю, что вы пишите. Но если предположить значение некоторых слов, то вы упускаете массу информации :
+ в Готово не работают те же курьеры как и других сервисах доставки,
+ система работы с курьерами - принципиально другая, они сотрудники той же компании, что и повара,
+ минимальная сумма заказа, скорость доставки, и ещё раз повторю, качество продукта.
Курьеры те же, потому что они по рынку ходят от одних к другими, как таксисты.
Качество продуктов, это интересная мантра, поставщики ресторанов и тёмных кухонь одни, различая в продуктах мало вероятно. Только в рецептуре и ТУ, но не в продуктах.
Дело в том, что Готово - это не классический dark kitchen, это сервис от и до. Я к сожалению, не знаю, из какого вы города, чтобы привести релевантный пример, но это как разница между сетевой кофейней, где главная задача - продать все вчерашние десерты и купить зерно подешевле, и локальным почти домашним заведением, где ты знаешь всех от владельца до уборщицы. Поверьте, люди во втором случае выбирают молоко и салфетки как для себя.
Продукты с фото из статьи все примитивно низкого качества.
Дешевое порошковое молоко, самая дешевая ветчина из шкур, подсолнечное масло неизвестное мне вообще.
Кетчуп Хайнс худшие на рынке, самое вкусный кетчуп что я пробовал это Ricco, майонез и подсолнечное масло от них тоже великолепное. Вообщем есть сомнение что вы желаемое за действительное выдаёте.
А при этом Виола и Алпро - почти самые дорогие в своей группе товары )))
Я лишь хочу сказать, что Готово более ориентированы на конечного потребителя, больше контроля на каждом этапе, по крайней мере пока, и это чувствуется
Мурино бы покрыли. Не работает, хотя по карте в красной зоне обслуживания
Должно работать, работает! Напишите в поддержку в левом нижнем углу, проверят, в чем дело
Мурино должно страдать.
В гетто тоже хотят есть
Ну интересно как с таким средним чеком, должна экономика сходится без инвестиций. В этом реальное отличие от стандартных дарк китчен(типа классической доставки пиццы и роллов) , которые годами на рынке. У них средний чек в районе 1000+ и там стоимость доставки курьера помещается, а как её поместить в 500 рублей, чтобы и маржа была и фудкост и лейборкост уже не понятно.
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