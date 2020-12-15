Сервис локальной доставки еды «Готово», работающий в Санкт-Петербурге, привлёк 65 млн рублей от частных инвесторов, сообщил vc.ru представитель компании. Оценка сервиса достигла 266 млн рублей, добавил он.

Новым инвестором сервиса стал предприниматель и основатель агентства Out Digital Роман Зарипов, вместе с ним вложились несколько российских бизнес-ангелов и текущие инвесторы, чьи имена компания не раскрывает. Общая доля новых инвесторов в сервисе составила 24,4%, сообщили в «Готово».



Привлеченные деньги компания потратит на открытие 10 новых кухонь в Санкт-Петербурге, а также на маркетинг, развитие ИТ-инфраструктуры и внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения в работу сервиса. Компания развивает собственные технологии, которые сделают заказы персонализированными.

«Готово» планирует полностью покрыть город и выполнять 10 тысяч заказов в сутки. Сейчас в городе работают 15 кухонь. В первом квартале 2021 года сервис планирует выйти на региональные рынки.

По данным компании, в 2020 году совокупная выручка франчайзинговой сети «Готово» составила более 150 млн рублей. По данным базы «Контур.Фокус», выручка ООО «Гтв» в 2019 году составила 7,5 млн рублей. Компания увеличила количество кухонь с 5 до 15 в 2020 году, добавили в «Готово».

Пользовательская база сервиса — свыше 50 тысяч жителей Санкт-Петербурга. Компания предлагает более двух тысяч блюд, а средний чек составляет 550 рублей.