Еда
Рая Хачатрян

Петербургский сервис доставки еды «Готово» привлёк 65 млн рублей при оценке в 266 млн рублей Материал редакции

Компания планирует полностью покрыть Петербург, а в начале 2021 года выйти в регионы.

  • Сервис локальной доставки еды «Готово», работающий в Санкт-Петербурге, привлёк 65 млн рублей от частных инвесторов, сообщил vc.ru представитель компании. Оценка сервиса достигла 266 млн рублей, добавил он.

  • Новым инвестором сервиса стал предприниматель и основатель агентства Out Digital Роман Зарипов, вместе с ним вложились несколько российских бизнес-ангелов и текущие инвесторы, чьи имена компания не раскрывает. Общая доля новых инвесторов в сервисе составила 24,4%, сообщили в «Готово».

  • Привлеченные деньги компания потратит на открытие 10 новых кухонь в Санкт-Петербурге, а также на маркетинг, развитие ИТ-инфраструктуры и внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения в работу сервиса. Компания развивает собственные технологии, которые сделают заказы персонализированными.

  • «Готово» планирует полностью покрыть город и выполнять 10 тысяч заказов в сутки. Сейчас в городе работают 15 кухонь. В первом квартале 2021 года сервис планирует выйти на региональные рынки.

  • По данным компании, в 2020 году совокупная выручка франчайзинговой сети «Готово» составила более 150 млн рублей. По данным базы «Контур.Фокус», выручка ООО «Гтв» в 2019 году составила 7,5 млн рублей. Компания увеличила количество кухонь с 5 до 15 в 2020 году, добавили в «Готово».
  • Пользовательская база сервиса — свыше 50 тысяч жителей Санкт-Петербурга. Компания предлагает более двух тысяч блюд, а средний чек составляет 550 рублей.
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Чем похож и чем отличается сервис от «Кухни на районе», почему даже разработчики развозят заказы и…
vc.ru

#новость #инвестиции

1736 просмотров
41 комментарий
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Мария Иванова

5

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Евгений Дроздов

0

А в чем отличие Готово от Кухни на районе?

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walkindizaster

Евгений
11

Доставляют блюда по частям 

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Евгений Дроздов

walkindizaster
0

Отдельными курьерами?
Один привозит котлетку, а другой пюрешку?

Ответить

walkindizaster

Евгений
2

В одном грудка, в другом ножка

Ответить

Airat Kafman

walkind…
1

в курьерах грудки и ножки?

Ответить

Карл

Airat
0

а третий ведерко с подливой.

Ну, или как пойдет там, с тем и будет ведёрко...

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Александр Антипов

walkindizaster
0

А салаты заправляют перед дверью в подъезде. Так сказать фреш салат)

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Vasya Aksyonov

Евгений
1

Концепция та же, да, в этом плане ничем :)

Ответить

Светлана Завацкая

Vasya
0

Дополнительный сервис который ежу есть, или который не нужный. Зачем их столько?

Ответить

Vasya Aksyonov

Светлана
1

Где есть? Кухня на районе работает только в Москве, Готово только в Петербурге (пока). А зачем — не нам судить, рынок рассудит :)

Ответить

Знакомый каякер

Светлана
1

Больше сервисов = сильнее конкуренция, дешевле и разнообразней еда,  больше дополнительных функций, выше качество, больше рабочих мест, больше рынок.

Ответить

Sasha Tsereteli

2

❤️

Ответить

Maria Chmir

2

Эти ребята спасли меня в начале локдауна от голодной смерти.
Респект!

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Карл

Maria
0

вы прям совсем не умеете готовить?

Ответить

Карл

1

"привлек" как оценка компании это сродни "хлопку" газа 

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Александр Якунин

0

Расскажите мне, на рынке есть два крупных игрока с неограниченными маркетинговыми и финансовыми возможностями.

Откуда приходят эти пионеры, что они в уши льют инвесторам, ведь математически ясно что они на способны на дистанции 3 гола хотя бы конкурировать с зелёными и желтыми, что происходит?

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Vasya Aksyonov

Александр
2

Это совершенно разные сценарии потребления. Готово/Кухня на районе — еда на каждый день (и даже несколько раз в день) — остальные сервисы доставки для разовых заказов

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Александр Якунин

Vasya
0

Сценарий потребления отличен, но кухня есть, пул курьеров тоже есть. Слабое звено тут еда приедается, в остальном я не понимаю конкуренцию темных кухонь, гречка с подливай везде одна, а оно новой доставке мне узнать надо ещё, и реклама эта на площадках прямых конкурентов которые за не не платят

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Vasya Aksyonov

Алексан…
3

но кухня есть, пул курьеров тоже есть

Это единственное, что есть общего

Слабое звено тут еда приедается, в остальном я не понимаю конкуренцию темных кухонь, гречка с подливай везде одна

Концепция такая, что меню регулярно меняется в той или иной степени, в отличие от обычных заведений, где период изменений сильно реже

а оно новой доставке мне узнать надо ещё

Как показывает практика — достаточно узнать об одной :) при должном качестве и приемлемой стоимости больше ничего (на каждый день) не надо будет

Советую просто поставить приложение и посмотреть, повыбирать, даже если вы из другого города. Причём в Готово также советую добавить что-то в корзину и потом зайти в неё и посмотреть на количество добавок, которое можно выбрать. И всё это будет тёплое у вас дома в течение 30 минут (раньше было быстрее, конечно :( бывало и 15 минут)

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Знакомый каякер

Александр
–1

Что за зеленый и желтый ? Дерьмо и блевотина ? Здесь не пикабушечка и яплакаль за названия брендов не банят. Можете свободно изъясняться.

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Александр Якунин

Знакомый
0

По существу есть что?

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Знакомый каякер

Алексан…
1

Естественно ! Слышали про такой термин как дизраптив инновации ? Пока зеленый и желтый тужаться. Пионеры эксплуатируя искусственный интеллект, предлагая разнообразную пищу,  оказывая более качественный сервис (не мочу в майонезной банке) откусывают рыночек по чуть и потом оказывается что они победили.

Ответить

Александр Якунин

Знакомый
0

Понятно какаю
Лажу несут инвестора .

Ответить

Philipp Novikov

Знакомый
0

Вроде, должно быть в обратном порядке :D

Ответить

Aleksandra Sergeeva

Александр
0

Ну потому что я не хочу есть ту перевёрнутую пиццу, которую мне привозит Яндекс. Дело прежде всего в качестве

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Александр Якунин

Aleksandra
0

Проблема всегда в последнем звене правило, не важно кто это будет, на доставке в этом затее теле люди что в кухни работали к примеру. Вы себя утешаете только.

Ещё есть доводы?

Ответить

Aleksandra

Алексан…
0

Не совсем понимаю, что вы пишите. Но если предположить значение некоторых слов, то вы упускаете массу информации :
+ в Готово не работают те же курьеры как и других сервисах доставки,
+ система работы с курьерами - принципиально другая, они сотрудники той же компании, что и повара,
+ минимальная сумма заказа, скорость доставки, и ещё раз повторю, качество продукта.

Ответить

Александр Якунин

Aleksan…
0

Курьеры те же, потому что они по рынку ходят от одних к другими, как таксисты.

Качество продуктов, это интересная мантра, поставщики ресторанов и тёмных кухонь одни, различая в продуктах мало вероятно. Только в рецептуре и ТУ, но не в продуктах.

Ответить

Aleksandra

Алексан…
3

Дело в том, что Готово - это не классический dark kitchen, это сервис от и до. Я к сожалению, не знаю, из какого вы города, чтобы привести релевантный пример, но это как разница между сетевой кофейней, где главная задача - продать все вчерашние десерты и купить зерно подешевле, и локальным почти домашним заведением, где ты знаешь всех от владельца до уборщицы. Поверьте, люди во втором случае выбирают молоко и салфетки как для себя.

Северная «Кухня»: основатели петербургского…
Чем похож и чем отличается сервис от «Кухни на районе», почему даже разработчики развозят заказы и…
vc.ru
Ответить

Александр Якунин

Aleksan…
2

Продукты с фото из статьи все примитивно низкого качества.

Дешевое порошковое молоко, самая дешевая ветчина из шкур, подсолнечное масло неизвестное мне вообще.

Кетчуп Хайнс худшие на рынке, самое вкусный кетчуп что я пробовал это Ricco, майонез и подсолнечное масло от них тоже великолепное. Вообщем есть сомнение что вы желаемое за действительное выдаёте.

Ответить

Aleksandra

Алексан…
0

А при этом Виола и Алпро - почти самые дорогие в своей группе товары )))

Я лишь хочу сказать, что Готово более ориентированы на конечного потребителя, больше контроля на каждом этапе, по крайней мере пока, и это чувствуется

Ответить

Александр Якунин

Aleksan…
0

Алпро это молоко для веганов, чем его заменить то надо было?

Ответить

Кристина Федосеева

0

Мурино бы покрыли. Не работает, хотя по карте в красной зоне обслуживания

Ответить

Sasha Tsereteli

Кристина
0

Должно работать, работает! Напишите в поддержку в левом нижнем углу, проверят, в чем дело

Ответить

Кристина Федосеева

Sasha
0

Возможно, были технические неполадки, разберусь на досуге

Ответить

Василий Степанов

Кристина
0

Мурино должно страдать.

Ответить

Кристина Федосеева

Василий
0

В гетто тоже хотят есть

Ответить

Василий Степанов

Кристина
0

пусть едят пирожные (с)

Ответить

Evgeny Rodionov

0

❤️❤️❤️

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Валентин Гусев

0

Ну интересно как с таким средним чеком, должна экономика сходится без инвестиций. В этом реальное отличие от стандартных дарк китчен(типа классической доставки пиццы и роллов) , которые годами на рынке. У них средний чек в районе 1000+ и там стоимость доставки курьера помещается, а как её поместить в 500 рублей, чтобы и маржа была и фудкост и лейборкост уже не понятно.

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