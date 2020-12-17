Еда
Евгения Евсеева

«Китайский Starbucks» Luckin Coffee выплатит $180 млн штрафа после обвинений в мошенничестве с отчётностью на $310 млн Материал редакции

В апреле 2020 года компания призналась, что намеренно завышала финансовые показатели — капитализация сети рухнула с $5 млрд до менее $1 млрд.

  • Китайская сеть кофеен Luckin Coffee согласилась выплатить штраф в $180 млн, чтобы урегулировать обвинения в мошенничестве с финансовыми показателями. Об этом сообщила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).
  • Комиссия заявила, что сотрудники Luckin сфабриковали транзакции на общую сумму $310 млн. Также, пытаясь скрыть мошенничество, они завысили расходы компании более чем на $190 млн, создали базу данных поддельных транзакций и изменили бухгалтерские и банковские записи, чтобы внести в них несуществующие продажи.
  • Компания не признала обвинения, но и не опровергла их. Гендиректор Luckin Coffee Цзиньи Го заявил CNBC, что выплата штрафа отражает усилия компании по исправлению ситуации.
  • Luckin Coffee в 2017 году создали основатель сервисов аренды автомобилей Car и Ucar Чарльз Лу и бывший операционный директор этих сервисов Дженни Цянь. В мае 2019 года Luckin Coffee привлекла $651 млн на IPO. В первый же день торгов на бирже капитализация компании достигла $5 млрд.
  • В апреле 2020 года компания призналась, что намеренно завышала свои показатели. Стоимость акций рухнула, а капитализация упала ниже $1 млрд.
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#новость #luckincoffee #китай

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4 комментария
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4 комментария Накачай стартап
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Автосервис на Волоколамке,132

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у них не янги аудиторы? что они говорят? было бы классно добавить мнение аудитора в новость. 
интересно, аудиторское заключение ранее у них unqualified было?

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Kirk Louson

Автосервис
0

там не в последнюю очередь дело в том, что это структура с переменным интересом.
в этой воде нужно понимать как рыбу ловить)

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Михаил Ядыкин

0

Я понимаю еще, когда мелкие лавочки накручивают количество чеков перед продажей, но чтобы накрутить в таких масштабах.. это надо было кому-то построить великую китайскую стену в своей голове и спрятать за ней всякий здравый смысл.

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Nikolay Pomeschenko

0

Кому выплатили? Акционерам? 😒

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