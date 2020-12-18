Это позволит увеличить количество заказов на 20% в час, говорят в компании.

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McDonald's в России запустил формат ресторанов с отдельной комнатой для выдачи заказов курьерам, рассказали vc.ru в компании. Пять таких ресторанов уже работают в Москве.

В таких ресторанах откроют помещения площадью до 20 м² с отдельным входом для курьеров. Там они будут ожидать заказы и смогут, например, подзарядить телефон.

Так компания намерена разделить потоки посетителей и курьеров. Эти изменения повысят скорость обслуживания, сократив время ожидания, а также увеличат количество заказов на 20% в час.

По собственным данным, популярность «МакДоставки» выросла на 300% в 2020 году. Компания планирует развивать направление доставки в будущем.