McDonald's в России запустил «гибридные» рестораны с комнатой для выдачи заказов только курьерам Материал редакции
Это позволит увеличить количество заказов на 20% в час, говорят в компании.
McDonald's в России запустил формат ресторанов с отдельной комнатой для выдачи заказов курьерам, рассказали vc.ru в компании. Пять таких ресторанов уже работают в Москве.
В таких ресторанах откроют помещения площадью до 20 м² с отдельным входом для курьеров. Там они будут ожидать заказы и смогут, например, подзарядить телефон.
Так компания намерена разделить потоки посетителей и курьеров. Эти изменения повысят скорость обслуживания, сократив время ожидания, а также увеличат количество заказов на 20% в час.
По собственным данным, популярность «МакДоставки» выросла на 300% в 2020 году. Компания планирует развивать направление доставки в будущем.
Компания запустила сервис доставки еды в 2017 году. В 2019 году «Коммерсантъ» узнал о планах McDonald's запустить в России сеть кухонь по готовке еды только для доставки. Первый такой ресторан компания открыла в феврале 2020 года.
Вспоминаю как раньше были самодельные сайты с доставкой из мака. Не было мейнстримом)
В некоторых точках уже сами к этому пришли, а то иногда элементарно вся часть зала перед кассой окупирована желто-зелёной группой людей из ближнего зарубежья, и не только, которые просто стоят о чем-то своем общаюся, фильмы смотрят, греются. И при виде такого всякое желание толкаться среди них отпадает.. хотя может и хорошо, меньше фастфуда 🤔
Все для того, чтоб меньше посещали, а больше заказывали онлайн
Только сейчас додумались? Сейчас заходишь в Макдоналдс, делаешь заказ на терминале, подходишь к выдаче и наблюдаешь за бесконечными DC1337 DC228 и прочим говном на табло без просвета, свой заказ получаешь минут через 10 :^)
Вообще-то давно. По крайней мере в Маке это уже года полтора, но не комната, а отдельная зона выдачи на кассе. И не только у них
Не знаю в какие вы Макдоналдс ходите, я в те, которые в Москве на Ленинградке вперемешку (близко к работе и дому), всегда ждёшь пока всех курьеров обслужат, прежде чем отдадут заказ. Никаких отдельных очередей для курьеров нет, забирают с той же выдачи и с того же табло.
У них всё равно будет приоритет на выдачу, если что. :)
А так: ТРЦ Фестиваль (Мичуринский), XL (Дмитровка), Макдональдс (Матвеевское), Макдональдс (Чехов) - курьеров в отдельный поток отделили.
Ахаха... Приоритет раньше: МакАвто, зал. Сейчас: курьер, МакАвто, зал. Уже некоторое время это. Стоит в час около 15 машин приехать, как всех на второй круг "ожидание заказа" отправляют. Я по пути на дачу заезжаю в МакАвто в Троицке. И это уже месяц как практикуют. Свой заказ забрать в МакАвто невозможно. Люди, которые приезжают и идут внутрь возвращаются к авто... через 15-20 минут! Зато курьеры бегают.
Так сделают комнату для курьеров отдельную, но не кухню с поварами :)
Ничего по времени не изменится, только теперь заказы не будут мешаться на табло
Так и нафига тогда нужна этой девочке фирменная маковская спецодежда? Все равно только курьеры будут на нее смотреть, а им вообще пофиг. Убирайте тогда спецодежду. Пусть ходят на работу как хотят
потому что она через 5 минут может встать на кассу или пойти полы мыть
Какой «этой»? Там один сотрудник и полы моет и картоху накладывает и курьеров обслуживает. Нет смысла делить на отрасли работу сотрудников
Пусть и курьеры тогда себе ящики из фанеры колотят и бегают с ними.
А что тут такого? Ну есть допустим МакАвто - для водителей. Будет отдельная выдача для курьеров. Просто видимо сейчас не очень технологично смотрится, когда желто-зеленая толпа с задристанными грязью коробами трется в общем зале.
Странно в Питере в Девяткино уже так и есть - отдельный вход для курьеров и им отдельный стол выдачи
С нардами и шашками.
Надо еще коврики для намаза.
И правильно. Доставки, очевидно, становится все больше. Курьерам не придётся на улице стоять (если мак не в тц), даже телефон дадут подзарядить, вообще отношение как к людям - это хорошо.
Уже не странно, что тут в комментах так презрительно о курьерах пишут. Мешают мол своими кузовками и нехоленым видом нормальным людям заказ заказывать🤦🏻♀️Так-то эти курьеры тоже люди, которые дофига времени на ногах проводят, а сейчас ещё и по грязище ездят или ходят. Почему-то если заведение питания не продумало выдачу, в этом курьеры виноваты.
Видела как в одном Маке, отдельное здание с зоной для сидячего употребления пищи, сотрудники гоняли курьеров от лавок (свободных было дофига), мол мешает посетителям. А на лавках кроме курьеров и не было никого. Ещё и погода отстой. Может хоть теперь в тепло будут запускать, люди все же.
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