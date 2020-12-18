Еда
Евгения Евсеева

McDonald's в России запустил «гибридные» рестораны с комнатой для выдачи заказов только курьерам Материал редакции

Это позволит увеличить количество заказов на 20% в час, говорят в компании.

26 комментариев
1373 просмотров

McDonald's в России запустил формат ресторанов с отдельной комнатой для выдачи заказов курьерам, рассказали vc.ru в компании. Пять таких ресторанов уже работают в Москве.

В таких ресторанах откроют помещения площадью до 20 м² с отдельным входом для курьеров. Там они будут ожидать заказы и смогут, например, подзарядить телефон.

Так компания намерена разделить потоки посетителей и курьеров. Эти изменения повысят скорость обслуживания, сократив время ожидания, а также увеличат количество заказов на 20% в час.

По собственным данным, популярность «МакДоставки» выросла на 300% в 2020 году. Компания планирует развивать направление доставки в будущем.

Компания запустила сервис доставки еды в 2017 году. В 2019 году «Коммерсантъ» узнал о планах McDonald's запустить в России сеть кухонь по готовке еды только для доставки. Первый такой ресторан компания открыла в феврале 2020 года.

#новость #mcdonalds

26 комментариев
7
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","mcdonalds"], "comments": 26, "likes": 7, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 188608, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 18 Dec 2020 11:49:37 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
26 комментариев Накачай стартап
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Даниил Пискурёв

10

Вспоминаю как раньше были самодельные сайты с доставкой из мака. Не было мейнстримом)

Ответить

Alex D

Даниил
2

Они еще за пивком могли заехать по пути, шикарный сервис был же, че щас не делают так

Ответить

Ivan Zenkov

Alex
0

у меня на первом этаже дома штук 6 пивных и столько же в соседнем

Ответить

Sergei Timofeyev

Даниил
0

Пьяным на такси за булкой пожевать )

Ответить

ЯжПрограммист

7

В некоторых точках уже сами к этому пришли, а то иногда элементарно вся часть зала перед кассой окупирована желто-зелёной группой людей из ближнего зарубежья, и не только, которые просто стоят о чем-то своем общаюся, фильмы смотрят, греются. И при виде такого всякое желание толкаться среди них отпадает.. хотя может и хорошо, меньше фастфуда 🤔

Ответить

Виталий Журавлев

ЯжПрограммист
0

Все для того, чтоб меньше посещали, а больше заказывали онлайн

Ответить

Nikita Kharchenko

3

Только сейчас додумались? Сейчас заходишь в Макдоналдс, делаешь заказ на терминале, подходишь к выдаче и наблюдаешь за бесконечными DC1337 DC228 и прочим говном на табло без просвета, свой заказ получаешь минут через 10 :^)

Ответить

Sergei Timofeyev

Nikita
0

Вообще-то давно. По крайней мере в Маке это уже года полтора, но не комната, а отдельная зона выдачи на кассе.  И не только у них

Ответить

Nikita Kharchenko

Sergei
1

Не знаю в какие вы Макдоналдс ходите, я в те, которые в Москве на Ленинградке вперемешку (близко к работе и дому), всегда ждёшь пока всех курьеров обслужат, прежде чем отдадут заказ. Никаких отдельных очередей для курьеров нет, забирают с той же выдачи и с того же табло.

Ответить

Sergei Timofeyev

Nikita
0

У них всё равно будет приоритет на выдачу, если что. :)

А так: ТРЦ Фестиваль (Мичуринский), XL (Дмитровка), Макдональдс (Матвеевское), Макдональдс (Чехов) - курьеров в отдельный поток отделили.

Ответить

яжемать

Sergei
0

а вот тут вы не правы)
приоритет на выдачу всегда у гостей в зале.
МакДоставка обслуживается в последнюю очередь.

Ответить

Sergei Timofeyev

яжемать
0

Ахаха... Приоритет раньше: МакАвто, зал. Сейчас: курьер, МакАвто, зал. Уже некоторое время это. Стоит в час около 15 машин приехать, как всех на второй круг "ожидание заказа" отправляют. Я по пути на дачу заезжаю в МакАвто в Троицке. И это уже месяц как практикуют. Свой заказ забрать в МакАвто невозможно. Люди, которые приезжают и идут внутрь возвращаются к авто... через 15-20 минут! Зато курьеры бегают.

Ответить

яжемать

Sergei
0

знаю Троицкий Макдоналдс :)
ну вот я вас говорю как это должно быть по внутренним процедурам: МакАвто, зал, МакДоставка.
увы, не всегда на смене этот приоритет соблюдают, но он именно такой

Ответить

Семен Смирнов

Nikita
0

Так сделают комнату для курьеров отдельную, но не кухню с поварами :)

Ничего по времени не изменится, только теперь заказы не будут мешаться на табло

Ответить

Даниил Романов

–3

Так и нафига тогда нужна этой девочке фирменная маковская спецодежда? Все равно только курьеры будут на нее смотреть, а им вообще пофиг. Убирайте тогда спецодежду. Пусть ходят на работу как хотят

Ответить

Denis Denis

Даниил
5

потому что она через 5 минут может встать на кассу или пойти полы мыть

Ответить

Gaius Plinius

Даниил
3

Какой «этой»? Там один сотрудник и полы моет и картоху накладывает и курьеров обслуживает. Нет смысла делить на отрасли работу сотрудников

Ответить

Глеб Неизвестный

Даниил
0

Пусть и курьеры тогда себе ящики из фанеры колотят и бегают с ними. 

Ответить

Глеб Неизвестный

1

А что тут такого? Ну есть допустим МакАвто - для водителей. Будет отдельная выдача для курьеров. Просто видимо сейчас не очень технологично смотрится, когда желто-зеленая толпа с задристанными грязью коробами трется в общем зале.

Ответить

Andrew Lobachev

1

В нашем макдаке уже пару лет как так сделали

Ответить

Gaius Plinius

0

Странно в Питере в Девяткино уже так и есть - отдельный вход для курьеров и им отдельный стол выдачи

Ответить

Sergei Timofeyev

Gaius
0

С нардами и шашками.

Ответить

Глеб Неизвестный

Sergei
2

Надо еще коврики для намаза.

Ответить

Sergei Timofeyev

Глеб
0

Заказаны уже. Ждите.

Ответить

Алексей Штейн

Gaius
0

наша селуха впереди планеты всей

Ответить

Ann Lukashenko

0

И правильно. Доставки, очевидно, становится все больше. Курьерам не придётся на улице стоять (если мак не в тц), даже телефон дадут подзарядить, вообще отношение как к людям - это хорошо.

Уже не странно, что тут в комментах так презрительно о курьерах пишут. Мешают мол своими кузовками и нехоленым видом нормальным людям заказ заказывать🤦🏻‍♀️Так-то эти курьеры тоже люди, которые дофига времени на ногах проводят, а сейчас ещё и по грязище ездят или ходят. Почему-то если заведение питания не продумало выдачу, в этом курьеры виноваты.
Видела как в одном Маке, отдельное здание с зоной для сидячего употребления пищи, сотрудники гоняли курьеров от лавок (свободных было дофига), мол мешает посетителям. А на лавках кроме курьеров и не было никого. Ещё и погода отстой. Может хоть теперь в тепло будут запускать, люди все же.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Газпромбанк
Подписан
Отписаться
«Газпромбанк» запустил виртуального мобильного оператора
Selectel
Подписан
Отписаться
Fujifilm и IBM создали ленточный накопитель объемом в 580 ТБ
Старые и проверенные технологии служат верой и правдой даже в IT. Более того, некоторые из них становятся основой для т…
3
GenerationS
Подписан
Отписаться
Искусственный интеллект: о перспективах из первых уст
Сегодня про искусственный интеллект и его потенциал говорит все инновационное сообщество. Внедрение технологий на его б…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Николай Глущенко
за день
Этот курс был бы полезнее половины изучаемых в школе предметов)
Forbes: ЦБ хочет ввести тестирование инвесторов на знание сложных финансовых инструментов с 2021 года
Vlad Limbo
за неделю
А я смотрю, вы эксперт по страданиям.
Защита покупателей на Алиэкспресс больше не работает. Как меня нагло обманули на Алиэкспресс

Комментарии

Alex Ondre

Forbes: ЦБ хочет ввести…

Николай Глущенко

Forbes: ЦБ хочет ввести…

Nikolay Werner

Forbes: ЦБ хочет ввести…

Василий Степанов

Forbes: ЦБ хочет ввести…

K. A.

Российский суд оштрафовал…

sergei yegorov

Покупка, аренда или копакинг…

Ann Lukashenko

McDonald's в России запустил…

Ivan Zenkov

Игровой сервис GFN.ru обещал…

slimex

Delivery Club отказывается…

Дядя Скрудж

Тренды 2021

Yuriy Kovalev

The Queen's Gambit и…

Константин Губеркан

Курс биткоина 23 000$. Что…

Dmitry Filippov

Не могу вернуть в «М.Видео…

Too many irons in…

Часть пользователей популярного…

Nikita Rogatov

Forbes: ЦБ хочет ввести…

Nikita Rogatov

Forbes: ЦБ хочет ввести…

George Karakeyan

Цифровой двойник сайта: что это…

Alexandr Alimov

Fujifilm и IBM создали…

Дядя Скрудж

Тренды 2021

Nikolay Popov

Геймификация как основа…
null