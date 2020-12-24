Главные песни,
мемы и темы
Мемы
Темы
Клипы
Музыка
Авторы
Мемы
Узнать
 (function(w, d, images) { var teaser = d.querySelector('.vk-results-of-the-year'); loadImages(images).then(function() { teaser.classList.add('vk-results-of-the-year--loaded'); }); function loadImage(url) { var img = d.createElement('img'); return new Promise(function(resolve) { img.onload = resolve; img.src = url; }); }; function loadImages(urls) { return Promise.all(urls.map(function(url) { return loadImage(url); })); }; }(window, document, ['https://leonardo.osnova.io/ed739b2f-0e84-59df-9049-bd6462077dd2/', 'https://leonardo.osnova.io/3364c5fa-f51b-504a-8c2d-d3cddc80ec7c/', 'https://leonardo.osnova.io/be4a4cec-855b-5d34-b109-517c222af2a3/', 'https://leonardo.osnova.io/14c04196-6900-581c-a8c9-b459a8a08d20/', 'https://leonardo.osnova.io/f3d16731-3812-55b5-98ee-577986554f79/']));
Еда
Таня Боброва

Власти Петербурга разрешили ресторанам ставить столики и зонты на улице на новогодних праздниках Материал редакции

Смольный считает, что это поможет бизнесу справиться с ограничениями.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое разрешает установку в городе зимних кафе. С 25 декабря по 10 января предприниматели могут согласовать их с городом в упрощённом порядке.

Рестораны смогут расставить столы, стулья, скамьи и зонты, которые следует убирать на ночь. При этом площадь зимней веранды не должна превышать площадь самого заведения.

Чтобы получить разрешение, нужно подать заявку в комитет имущественных отношений, уточняет «Фонтанка». Издание напоминает, что похожий механизм действовал летом.

С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января рестораны и кафе Петербурга не смогут работать вечером и по ночам: с 19:00 до 06:00. С 30 декабря по 3 января должны закрыться все заведения — они смогут обслуживать посетителей навынос и работать на доставку. По данным «Фонтанки», предприниматели вели переговоры со Смольным о смягчении ограничений, но эпидемиологическая обстановка не позволила это сделать.

Вместо этого Смольный предложил бизнесу осуществлять торговлю с рук, лотка, из корзин и ручных тележек, а также планировал увеличить количество ярмарок и разрешить ресторанам устанавливать уличную мебель.

#новость #санктпетербург #бизнеснакарантине

2941 просмотров
43 комментария
5
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0430\u043d\u043a\u0442\u043f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043d\u0430\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0435"], "comments": 43, "likes": 5, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 190901, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 24 Dec 2020 19:46:59 +0300", "is_special": false }
Объявления на vc.ru Отключить рекламу
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга.
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
43 комментария
Популярные
По порядку
Деньги в мандаринах
Написать комментарий...

Марк Фиш

57
Ответить

Mark Borisov

Марк
1

В Петербурге 0. Не будет такого)

Ответить

Valentin Dombrovsky

Mark
2

Всё равно самое то на улице сидеть. 

Ответить

Павел

Valentin
1

Холодный ветер и дождь — действительно то, что нужно для приятного ужина в компании близких и друзей.

Ответить

Василий Степанов

Павел
2

Главное у вас теплые и доверительные отношения друг с другом.

Ответить

Valentin

Павел
0

Ага. Посидеть в ресторане... проветриться. 

Ответить

Александр Привалов

17

обслуживать посетителей навынос

Ответить

Антон

10

Какие трусы у губернатора 

Ответить

Маргарита Распопова

Антон
2

Рыдаю😂😂😂

Ответить

Александр Борродач

Антон
0
Ответить

Алексей Горячев

Антон
0

Шелковые

Ответить

Alexey Kolesnikov

5

А пляжи откроют?

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexey
0

Шезлонг и зонтик в подарок )

Ответить

Marat Yansaitov

1

Ммм шатры зимой.. хуета

Ответить

Александр Привалов

Marat
5

А в чем, проблема? Ведь "похожий механизм действовал летом". А что температура другая - это просто "бизнесмены ленивые"...

Ответить

Sergei Timofeyev

Александр
0

Газовой пушкой всех )

Ответить

Александр Привалов

2

осуществлять торговлю с рук

Так ковид точно победим. А самого беглова - с лопаты кормить.

Ответить

Sergei Timofeyev

Александр
0

Главное, пусть не толпятся

Ответить

Black Jack

1
Ответить

Иван Иванов

1

Слишком рано анонсировали.

Ответить

Anton Reut

1

Мммм... Как же я "люблю" питерские зимние улицы... Так бы и сидел там за столиком и сидел.

Ответить

Виталий Гаврилюк

0

Где то радуется Варламов 😀 отличная идея у кого в регионе хорошая погода. С удовольствием сидел бы в зимнем дворике😌

Ответить

From Siberia to London

0

Зимнее кафе, как в Ницце или Палермо.
Но в Питере.
P.S. Ещё и на ночь убирать, столы и скамьи, нахрена?!

Ответить

Anton Reut

From
1

Да, типичная Ницца, обожаю ее:

Ответить

Водный кубок

0

Ну как бы, например, у нас бар Харатс просто террасу на зиму обшивает чем - то типа оргстекла и ставит инфракрасные обогреватели. И сидим себе спокойно в рассттегнутых куртках

Ответить

Водный кубок

Водный
1

Ps. Но это, конечно, если веранда уже есть, само собой

Ответить

Мощный велосипед

Водный
0

Само собой )))

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Прям, 90-ые... стояли компанией у метро и пили пиво. ))

Ответить

Александр Привалов

Sergei
0

Надоть сходку vc запилить. Ручных тележек в Ленте понапиздим и будем друг друга угощать.

Ответить

Sergei Timofeyev

Александр
1

Кстати, про тележки. Мы как-то возле Юго-Задной пили. Там где библиотека наверху и был видеопрокат, а теперь - хз что. Раньше там ещё и СПБ бар был. Пили себе спокойно и пили, а ярусом ниже две девчонки друг друга на тележке катали, стыренной откуда-то. Ещё у них и магнитофон был. Им было так хорошо, что несколько выпаданий из тележки никак не повлияли на их желание дальше угорать. Мы же спокойно себе пили и смотрели на то, как им было хорошо...

Ответить

Sergei Timofeyev

Александр
0

Китай Город. Возле входа в метро, на точке 66.

Ответить

Мощный велосипед

Sergei
1

Ах тыж содомит ))

Ответить

Sergei Timofeyev

Мощный
0

Девки по вкусу всегда рядом стояли, грелись )))

Ответить

Мощный велосипед

Sergei
4

Знаем мы какие “девочки” в парке на Китай-Городе греются )))

Ответить

ilia

0

Ну, сидеть под зонтом в минус вряд ли найдется много желающих, но что-то вроде рождественских рынков в Европе можно было бы обдумать для сферы

Ответить

Ivan Boldyrev

ilia
0

Вы Санкт-Петербург с Верхоянском перепутали. 

Ответить

ilia

Ivan
0

Пардон. Отпечаток своего, местного - за окном

Ответить

Александра Корбут

0

В праздники работать нельзя, но можно. Классно)

Ответить

Ivan Boldyrev

Александра
0

В помещении нельзя, вне помещения - можно. 

Ответить

Дмитрий Гусев

0

Питер же у нас на 0 ℃ параллели находится где-то между Эквадором и Габоном, правильно?

Ответить

Sergei Timofeyev

Дмитрий
0

Новый год 2003 напомнить? :)

Ответить

Алексей Тихонов

0

Да прикончите уже общепит, чтобы не мучился.

Ответить

Anton Kuznetsov

0

В Нью-Йорке рестораторы уже потролили мэра на эту тему - там и снега больше, чем сейчас в Питере 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NTA
Подписан
Отписаться
Создание программы на C# для объединения похожих Excel-файлов в один
Как не тратить драгоценное время на объединение Excel-файлов одинакового формата в один файл? Расскажем в статье…
0
IVI
Подписан
Отписаться
«Чумовой Новый Год!»: на IVI выходит музыкальный, зажигательный, комедийный, звездный, праздничный караоке-фильм
28 декабря в онлайн-кинотеатре IVI состоится премьера новогоднего, музыкального, уникального, чумового, зажигательного,…
0
Медиалогия
Подписан
Отписаться
Медиалогия и ЛитРес составили медиарейтинг книг о PR
Независимая исследовательская компания «Медиалогия» и ЛитРес, крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ, состави…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrew Martynov
за день
Бабло побеждает ЗОЖ 💪
Сеть магазинов здорового питания «Вкусвилл» начнёт продавать Coca-Cola и другую газировку и сладости в интернете
Лучезарный Смех
за неделю
Сейчас прочитал третью часть на "vc.ru +7", поржал ))
«Доооооом-2»: как я заработал $1 млн на шоу. Часть вторая — солнце теперь вставало только для меня

Комментарии

Renat Badgiev

Спустя год проверок ФАС…

Александр А.

«Яндекс» отключил SaveFrom…

Роман Романов

Цена высоких достижений. Почему…

Роман Романов

Цена высоких достижений. Почему…

Anton Reut

Власти Петербурга разрешили…

Mike Kosulin

Неизвестные выставили на…

Роман Романов

Цена высоких достижений. Почему…

Роман Романов

Цена высоких достижений. Почему…

Андрей Николаев

Американцы недовольны размером…

Роман Романов

Цена высоких достижений. Почему…

Роман Романов

Цена высоких достижений. Почему…

Ilya Plushkin

Спустя год проверок ФАС…

Тимофей Чекулаев

Про налоги во Франции

Тимофей Чекулаев

Про налоги во Франции

Тимофей Чекулаев

Про налоги во Франции

Mark Borisov

Неизвестные выставили на…

Роман Романов

Цена высоких достижений. Почему…

Shlomo Goldenberg

​​Бронебойный кофе: напиток…

Ilya Plushkin

Спустя год проверок ФАС…

Viktor Kutolkin

Американцы недовольны размером…
null