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Власти Петербурга разрешили ресторанам ставить столики и зонты на улице на новогодних праздниках Материал редакции
Смольный считает, что это поможет бизнесу справиться с ограничениями.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое разрешает установку в городе зимних кафе. С 25 декабря по 10 января предприниматели могут согласовать их с городом в упрощённом порядке.
Рестораны смогут расставить столы, стулья, скамьи и зонты, которые следует убирать на ночь. При этом площадь зимней веранды не должна превышать площадь самого заведения.
Чтобы получить разрешение, нужно подать заявку в комитет имущественных отношений, уточняет «Фонтанка». Издание напоминает, что похожий механизм действовал летом.
С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января рестораны и кафе Петербурга не смогут работать вечером и по ночам: с 19:00 до 06:00. С 30 декабря по 3 января должны закрыться все заведения — они смогут обслуживать посетителей навынос и работать на доставку. По данным «Фонтанки», предприниматели вели переговоры со Смольным о смягчении ограничений, но эпидемиологическая обстановка не позволила это сделать.
Вместо этого Смольный предложил бизнесу осуществлять торговлю с рук, лотка, из корзин и ручных тележек, а также планировал увеличить количество ярмарок и разрешить ресторанам устанавливать уличную мебель.
В Петербурге 0. Не будет такого)
Всё равно самое то на улице сидеть.
Какие трусы у губернатора
А пляжи откроют?
Ммм шатры зимой.. хуета
А в чем, проблема? Ведь "похожий механизм действовал летом". А что температура другая - это просто "бизнесмены ленивые"...
осуществлять торговлю с рук
Так ковид точно победим. А самого беглова - с лопаты кормить.
Мммм... Как же я "люблю" питерские зимние улицы... Так бы и сидел там за столиком и сидел.
Где то радуется Варламов 😀 отличная идея у кого в регионе хорошая погода. С удовольствием сидел бы в зимнем дворике😌
Зимнее кафе, как в Ницце или Палермо.
Но в Питере.
P.S. Ещё и на ночь убирать, столы и скамьи, нахрена?!
Прям, 90-ые... стояли компанией у метро и пили пиво. ))
Надоть сходку vc запилить. Ручных тележек в Ленте понапиздим и будем друг друга угощать.
Кстати, про тележки. Мы как-то возле Юго-Задной пили. Там где библиотека наверху и был видеопрокат, а теперь - хз что. Раньше там ещё и СПБ бар был. Пили себе спокойно и пили, а ярусом ниже две девчонки друг друга на тележке катали, стыренной откуда-то. Ещё у них и магнитофон был. Им было так хорошо, что несколько выпаданий из тележки никак не повлияли на их желание дальше угорать. Мы же спокойно себе пили и смотрели на то, как им было хорошо...
Китай Город. Возле входа в метро, на точке 66.
Ах тыж содомит ))
Девки по вкусу всегда рядом стояли, грелись )))
Ну, сидеть под зонтом в минус вряд ли найдется много желающих, но что-то вроде рождественских рынков в Европе можно было бы обдумать для сферы
Вы Санкт-Петербург с Верхоянском перепутали.
В праздники работать нельзя, но можно. Классно)
Питер же у нас на 0 ℃ параллели находится где-то между Эквадором и Габоном, правильно?
В Нью-Йорке рестораторы уже потролили мэра на эту тему - там и снега больше, чем сейчас в Питере
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