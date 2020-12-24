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Еда
Таня Боброва

Власти Петербурга разрешили ресторанам ставить зимние кафе, чтобы компенсировать потери из-за ограничений в праздники Материал редакции

Рестораны не смогут обслуживать посетителей в зале на Новый год и работать по вечерам и ночам несколько дней.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое разрешает установку в городе зимних кафе, пишет «Фонтанка». С 25 декабря по 10 января предприниматели могут согласовать их с городом в упрощённом порядке.

Рестораны смогут расставить столы, стулья, скамьи и зонты, которые следует убирать на ночь, указывает издание. При этом площадь зимней веранды не должна превышать площадь самого заведения.

Чтобы получить разрешение, нужно подать заявку в комитет имущественных отношений. Издание напоминает, что похожий механизм действовал летом.

С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января рестораны и кафе Петербурга не смогут работать вечером и по ночам: с 19:00 до 06:00. С 30 декабря по 3 января должны закрыться все заведения — они смогут обслуживать посетителей навынос и работать на доставку. По данным «Фонтанки», предприниматели вели переговоры со Смольным о смягчении ограничений, но эпидемиологическая обстановка не позволила это сделать.

Вместо этого Смольный предложил бизнесу осуществлять торговлю с рук, лотка, из корзин и ручных тележек, а также планировал увеличить количество ярмарок и разрешить ресторанам устанавливать уличную мебель.

#новость #санктпетербург #бизнеснакарантине

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