мемы и темы
В Великобритании ограничат рекламу нездоровой пищи и запретят бесплатно доливать сладкие газированные напитки Статьи редакции
Всё ради борьбы с ожирением.
С апреля 2022 года Великобритания запретит рекламные акции формата «купи один, получи второй бесплатно» для продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли. Также введут запрет на бесплатный долив сладких безалкогольных напитков в ресторанах, сообщают Reuters и Telegraph.
В правительстве заявили, что ожирение — одна из самых серьёзных долгосрочных проблем здравоохранения Великобритании. Почти две трети взрослого населения страны имеет избыточный вес, а каждый третий ребёнок, заканчивающий начальную школу, страдает ожирением.
Меры также определят, где именно могут размещаться рекламные акции вредных продуктов. Их запретят на кассах и входах в магазины. «Создание среды, которая помогает каждому более регулярно есть более здоровую пищу, имеет решающее значение для улучшения здоровья нации», — заявила министр здравоохранения Джо Черчилль.
В департаменте здравоохранения отметили, что хотя такие акции помогают людям экономить, они также способствуют излишнему потреблению. Британцы покупают на 20% больше джанк-фуда, чем им действительно надо.
При этом ограничения на рекламные акции будут применять только к компаниям, в которых работает более 50 человек, и к заведениям площадью более 2 тысячи квадратных фута (185,8 квадратных метра).
Исследования показывают, что избыточный вес увеличивает риск серьёзного заболевания или смерти от Covid-19. Об этом говорил премьер-министр Борис Джонсон, который после госпитализации с этой болезнью публично заявил о том, что ему надо похудеть.
Интересное решение. Было бы здорово, если следующим шагом законодательно принудили бы делать такую пищу менее вкусной (например готовить без усилителей вкуса или хотя бы соли).
Тогда весь смысл теряется, вы буквально хотите заставить всех есть невкусную еду?
Жду, когда в развитых западных странах детский возраст увеличат до 40-50 лет, и поеду туда усыновляться)
Блоги компаний
Показать еще