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Еда
Новости TJ

В Великобритании ограничат рекламу нездоровой пищи и запретят бесплатно доливать сладкие газированные напитки Статьи редакции

Всё ради борьбы с ожирением.

4 4 комментария
Деньги в мандаринах
529 просмотров

С апреля 2022 года Великобритания запретит рекламные акции формата «купи один, получи второй бесплатно» для продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли. Также введут запрет на бесплатный долив сладких безалкогольных напитков в ресторанах, сообщают Reuters и Telegraph.

В правительстве заявили, что ожирение — одна из самых серьёзных долгосрочных проблем здравоохранения Великобритании. Почти две трети взрослого населения страны имеет избыточный вес, а каждый третий ребёнок, заканчивающий начальную школу, страдает ожирением.

Фото Дилана Мартинеса, Reuters

Меры также определят, где именно могут размещаться рекламные акции вредных продуктов. Их запретят на кассах и входах в магазины. «Создание среды, которая помогает каждому более регулярно есть более здоровую пищу, имеет решающее значение для улучшения здоровья нации», — заявила министр здравоохранения Джо Черчилль.

В департаменте здравоохранения отметили, что хотя такие акции помогают людям экономить, они также способствуют излишнему потреблению. Британцы покупают на 20% больше джанк-фуда, чем им действительно надо.

При этом ограничения на рекламные акции будут применять только к компаниям, в которых работает более 50 человек, и к заведениям площадью более 2 тысячи квадратных фута (185,8 квадратных метра).

Исследования показывают, что избыточный вес увеличивает риск серьёзного заболевания или смерти от Covid-19. Об этом говорил премьер-министр Борис Джонсон, который после госпитализации с этой болезнью публично заявил о том, что ему надо похудеть.

#новость

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4 комментария
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Деньги в мандаринах

Maxim Medvedev

4

Интересное решение. Было бы здорово, если следующим шагом законодательно принудили бы делать такую пищу менее вкусной (например готовить без усилителей вкуса или хотя бы соли).

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Александр Кучеряев

Maxim
7

Тогда весь смысл теряется, вы буквально хотите заставить всех есть невкусную еду?

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Maxim Medvedev

Александр
0

отнють:) их и сейчас никто не заставляет

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Максим Ростокин

0

Жду, когда в развитых западных странах детский возраст увеличат до 40-50 лет, и поеду туда усыновляться)

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