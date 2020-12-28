Всё ради борьбы с ожирением.

{"id":192038,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/192038-v-velikobritanii-ogranichat-reklamu-nezdorovoy-pishchi-i-zapretyat-besplatno-dolivat-sladkuyu-gazirovku","title":"\u0412 \u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0430\u0442 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0443 \u043d\u0435\u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0438\u0449\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u044f\u0442 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e \u0434\u043e\u043b\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u043b\u0430\u0434\u043a\u0443\u044e \u0433\u0430\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0443","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/food\/192038-v-velikobritanii-ogranichat-reklamu-nezdorovoy-pishchi-i-zapretyat-besplatno-dolivat-sladkuyu-gazirovku","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/food\/192038-v-velikobritanii-ogranichat-reklamu-nezdorovoy-pishchi-i-zapretyat-besplatno-dolivat-sladkuyu-gazirovku&title=\u0412 \u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0430\u0442 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0443 \u043d\u0435\u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0438\u0449\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u044f\u0442 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e \u0434\u043e\u043b\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u043b\u0430\u0434\u043a\u0443\u044e \u0433\u0430\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0443","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/food\/192038-v-velikobritanii-ogranichat-reklamu-nezdorovoy-pishchi-i-zapretyat-besplatno-dolivat-sladkuyu-gazirovku&text=\u0412 \u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0430\u0442 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0443 \u043d\u0435\u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0438\u0449\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u044f\u0442 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e \u0434\u043e\u043b\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u043b\u0430\u0434\u043a\u0443\u044e \u0433\u0430\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0443","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/food\/192038-v-velikobritanii-ogranichat-reklamu-nezdorovoy-pishchi-i-zapretyat-besplatno-dolivat-sladkuyu-gazirovku&text=\u0412 \u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0430\u0442 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0443 \u043d\u0435\u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0438\u0449\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u044f\u0442 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e \u0434\u043e\u043b\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u043b\u0430\u0434\u043a\u0443\u044e \u0433\u0430\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0443","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/food\/192038-v-velikobritanii-ogranichat-reklamu-nezdorovoy-pishchi-i-zapretyat-besplatno-dolivat-sladkuyu-gazirovku","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0412 \u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0430\u0442 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0443 \u043d\u0435\u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0438\u0449\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u044f\u0442 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e \u0434\u043e\u043b\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u043b\u0430\u0434\u043a\u0443\u044e \u0433\u0430\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0443&body=https:\/\/vc.ru\/food\/192038-v-velikobritanii-ogranichat-reklamu-nezdorovoy-pishchi-i-zapretyat-besplatno-dolivat-sladkuyu-gazirovku","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} Деньги в мандаринах 4918 просмотров Слушать

С апреля 2022 года Великобритания запретит рекламные акции формата «купи один, получи второй бесплатно» для продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли. Также введут запрет на бесплатный долив сладких безалкогольных напитков в ресторанах, сообщают Reuters и Telegraph.

В правительстве заявили, что ожирение — одна из самых серьёзных долгосрочных проблем здравоохранения Великобритании. Почти две трети взрослого населения страны имеет избыточный вес, а каждый третий ребёнок, заканчивающий начальную школу, страдает ожирением.

Фото Дилана Мартинеса, Reuters

Меры также определят, где именно могут размещаться рекламные акции вредных продуктов. Их запретят на кассах и входах в магазины. «Создание среды, которая помогает каждому более регулярно есть более здоровую пищу, имеет решающее значение для улучшения здоровья нации», — заявила министр здравоохранения Джо Черчилль.

В департаменте здравоохранения отметили, что хотя такие акции помогают людям экономить, они также способствуют излишнему потреблению. Британцы покупают на 20% больше джанк-фуда, чем им действительно надо.

При этом ограничения на рекламные акции будут применять только к компаниям, в которых работает более 50 человек, и к заведениям площадью более 2 тысячи квадратных фута (185,8 квадратных метра).