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Еда
Новости TJ

В Великобритании ограничат рекламу нездоровой пищи и запретят бесплатно доливать сладкую газировку Статьи редакции

Всё ради борьбы с ожирением.

118 118 комментариев
Деньги в мандаринах
4918 просмотров

С апреля 2022 года Великобритания запретит рекламные акции формата «купи один, получи второй бесплатно» для продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли. Также введут запрет на бесплатный долив сладких безалкогольных напитков в ресторанах, сообщают Reuters и Telegraph.

В правительстве заявили, что ожирение — одна из самых серьёзных долгосрочных проблем здравоохранения Великобритании. Почти две трети взрослого населения страны имеет избыточный вес, а каждый третий ребёнок, заканчивающий начальную школу, страдает ожирением.

Фото Дилана Мартинеса, Reuters

Меры также определят, где именно могут размещаться рекламные акции вредных продуктов. Их запретят на кассах и входах в магазины. «Создание среды, которая помогает каждому более регулярно есть более здоровую пищу, имеет решающее значение для улучшения здоровья нации», — заявила министр здравоохранения Джо Черчилль.

В департаменте здравоохранения отметили, что хотя такие акции помогают людям экономить, они также способствуют излишнему потреблению. Британцы покупают на 20% больше джанк-фуда, чем им действительно надо.

При этом ограничения на рекламные акции будут применять только к компаниям, в которых работает более 50 человек, и к заведениям площадью более 2 тысячи квадратных фута (185,8 квадратных метра).

Исследования показывают, что избыточный вес увеличивает риск серьёзного заболевания или смерти от Covid-19. Об этом говорил премьер-министр Борис Джонсон, который после госпитализации с этой болезнью публично заявил о том, что ему надо похудеть.

#новость

118 118 комментариев
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118 комментариев
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Деньги в мандаринах
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Maxim Medvedev

16

Интересное решение. Было бы здорово, если следующим шагом законодательно принудили бы делать такую пищу менее вкусной (например готовить без усилителей вкуса или хотя бы соли).

Ответить

Александр Кучеряев

Maxim
57

Тогда весь смысл теряется, вы буквально хотите заставить всех есть невкусную еду?

Ответить

Alex Illarionov

Александр
10

Наоборот, вкусовые рецепторы обострятся и будет очень даже вкусно. Сейчас у нас сладкое невыносимо приторное. 

Ответить

Илья Шишкунов

Alex
13

Чушь, вкусовые рецепторы надо тренировать разнообразием вкусной пищи, а не наслаждаться невкусное едой после монашеских диет. 
Подобные ограничения это какие-то ваши извращения, которые лишь понижают уровень жизни, и скорее всего будут негативно влиять на здоровье человека. 
Отказаться от алкоголя и наркотиков? Разумный шаг. Считать КБЖУ? Да. Заниматься физической нагрузкой? Если с тренером, профессионально и постоянно, то молодцы. А вот избегать таких базовых веществ как кофеин, сахариды, животные белки и жиры, всякие там продукты с глютеном, ГМО - это нужно быть идиотом, который ничего не хочет изучать самостоятельно и не знает влияние состава еды на свой организм. 
А уж орать о подобных ограничениях и пропагандировать их - нужно быть идиотом в квадрате. 

Ответить

Ditto St.

Илья
1

Да вы просто кофезависимый. Зависимость легко определить - если желание управляет вами, а не вы желанием значит она есть. Откажитесь от кофе на 90 дней и судите, предвижу что уже через пару недель будет срыв.

Ответить

Vladimir Ivanov

Ditto
6

Вы просто советозависимый. Откажитесь от раздачи советов на 90 дней и предвижу, что уже через пару недель будет срыв :))))

Ответить

Илья Шишкунов

Ditto
1

Причем тут кофе? 
Не каждый день его пью, турецкий, жжёный, моя мама такой любит 

Ответить

Alex Illarionov

Илья
1

 моя мама такой любит

Да знаем мы

Ответить

Anatoly Ivanov

Alex
0

удивлю вас - но для разных регионов делают разные вкусы, та же Кола в Европе менее сладкая, в отличии от Восточной Европы и Африки

Ответить

Alex Illarionov

Anatoly
1

Не удивили, об этом триста лет в обед все знают. 

Ответить

Тесный единорожек88

Александр
0

У человека большой запас картона - надо как-то скинуть -) 

Ответить

Maxim Medvedev

Александр
–1

отнють:) их и сейчас никто не заставляет

Ответить

Alexander A

Maxim
2

Чем плохи "усилители вкуса" (под ними ведь соли глутаминовой аминокислоты, небось, подразумевались) ?

Ответить

Maxim Medvedev

Alexander
7

Тем, что они обманывают наши рецепторы. Если еда нормальная, то ее и усилителями обрабатывать не надо. А вот джанк фуд без соли и усилителей никто есть не станет

Ответить

Иван Сергеев

Maxim
19

Тогда и перец туда же. Он обманывает рецепторы.
Обман рецепторов солью и умами вроде как не осуществляется. А вот организм обманывают, да.

Ответить

Вадим Клюев

Иван
2

перец не обманывает рецепторы, он такой, какой есть, от него вкус еды не усиливается, она становится острой

Ответить

Alexander A

Вадим
6

А от соли - соленой, а от умами - более умами.

Умами
Ума́ми (яп. 旨味 умами, «приятный вкус») — вкус высокобелковых веществ, выделяемый в…
ru.wikipedia.org
Ответить

Giant Schlong

Maxim
2

 Если еда нормальная, то ее и усилителями обрабатывать не надо

А чем отличается нормальная еда от ненормальной? Какие характеристики делают еду нормальной?

Ответить

kira fishina

Giant
4

Глутамат является веществом на которое реагируют рецепторы языка для распознования мяса/белка. В итоге ты ешь углеводы (или туалетную бумагу, сою) и тебе нравится это на вкус, потому что мозг считает, что там мясо.
Это обман рецепторов и это ненормальная еда.

Ответить

Giant Schlong

kira
5

Вы бы сначала список продуктов, богатых глутаматом, посмотрели, прежде чем задвигать свои теории про мясо и обман рецепторов.

Ешь помидоры — а мозг считает, что это мясо
Ешь горох — а мозг считает, что это мясо
Ешь орехи — а мозг считает, что это мясо
Ешь сухофрукты — а мозг считает, что это мясо
Ешь водоросли — а мозг считает, что это мясо
Ешь грибы — а мозг считает, что это мясо

Ответить

Alexander A

kira
1

На глутамат реагируют рецепторы для распознавания глутамата, потому что глутамат и есть одна из аминокислот, ради которых потребляются белок (и на которые он потом разлагается).
И туалетная бумага от глутамата вкусной не станет (как и от соли), а в сое своего глутамата полно.

Ответить

Дмитрий Цветков

Giant
0

Вы же можете сами почитать про гликемический индекс, быстрые углеводы, нагрузку на поджелудочную, колебания сахара в крови, да?

Ответить

Giant Schlong

Дмитрий
1

Не просто могу, а смог. Давно уж как. Но меня, тащемта, интресовали критерии нормальной еды человека, которому я задал вопрос

Ответить

Michael Petrov

Alexander
2

усилители вкуса, приправы стимулируют аппетит и переедание. перебор с ними влечет притупление вкуса, обычные продукты становятся пресными на вкус. 

Ответить

Илья Шишкунов

Michael
3

Большего бреда не читал, переедание это расстройство пищевого поведение, оно стимулируется обществом и психическими отклонениями, а не вкусной едой. 

Ответить

Павел

Илья
5

Ну все же переедать овсянку без соли и на воде сложнее чем бургеры)  

Ответить

Илья Шишкунов

Павел
1

Это не так. 
Если у вас РПП, то не надо перекладывать это на остальных. 
Я могу сравнивать только с личным примером, как человек, который страдал, а сейчас в меньшей степени страдает от расстройств пищевого поведения (жрал много). 
Это вопрос низкой квалификации медицинских специалистов и плохой культуры питания, а не состава продуктов. 
Много ещё могу об этом сказать, и как меня на безуглеводку врач сажал (врач мудака), и как я сам худел на бургерах и прочем, а потом набирал на домашней еде уровня монастырской кухни. 
Могу даже видеороликов накидать и статей, если для вас это острый вопрос. 

Ответить

Павел

Илья
2

Те вы с одинаковым успехом раньше могли съесть много безвкусной еды, ну или откровенно не вкусной, и той, что вам нравится? 
На счёт диет и культуры питания, спасибо, но пока для меня не актуально, к сожалению, 4 стол в различных его проявлениях меня ещё месяц будет радовать. 

Ответить

Илья Шишкунов

Павел
3

Соболезную, выздоравливайте. 
Нет, моё пищевое поведение было завязано на эмоциональные реакции, что привело у расстройству переедания (довольно часто встречается в мире) - я ел не когда хотел есть. 
Семечки к сериалу, вкусная булочка после завтрака в булочной, попробовать еду во время готовки, тортик, когда грустно, стейк сделать, если скучно, и.т.д 
Я всё ещё ловлю себя на микро-срывах, когда я ем не до конца являясь голодным, а например, если хочу пить, или же хочу спать. 
Подобное надо лечить с врачами желательно, но это у нас почти никто не диагностируют, просто сажают на жёсткие диеты и гробят людям здоровье, в РФ почти никто не понимает, что такое диетология, как работают рационы питания, что такое биохимия, из чего состоят продукты и.т.д 
Но это не мешало мне после есть невкусную еду, когда был карантин я сильно нервничал (сдавал диплом) и тоже заметил за собой смену ритма жизни на вредный, поедание большего объема довольно простой пищи и.т.д 
Вообще, диетология это комплексная и сложная тема на стыке психологии и медицины. 
Пример - у нас не разделяют физиологическую потребность в еде ввиду смены метаболизма и гормональных изменений из-за ожирения от потребности психологической, которая обсуловлена паттернами привитого средой пищевого поведения. 
Как итог - меня в 16 садили на безуглеводку, из которой я нихрена не похудел, так ещё потом сорвался и потолстел до пика, когда уже я стал более сознательным, то смог определить свои проблемы и найти решения в англоязычном сегменте интернета + помогли ролики Цацулина, он тогда ещё больше по фитнес теме был. 
П/С 
А лечение РПП это отдельная огромная тема, там и шарлатанов много, и на наркотики людей сажают, и на антидепрессанты, слишком всё специфично и сугубо персонально, по факту всё равно сводится к пониманию самого себя, причин, последствий своего пищевого поведения, даже с фармподдержкой можно нормалтзироать своё поведение годами, даже уже являясь вполне спортивным человеком. 

Ответить

Kirill

Илья
1

Зачем вы отрицаете очевидные вещи? Фастфуд вызывает привыкание, он вкусный и вредный. Сладкая газировка вызывает аппетит. После такой еды не хочется есть обычную, она кажется безвкусной и пресной. Человек начинает хотеть есть фастфуд на регулярной основе. Жиреет и тд.
Попробуйте маленького ребенка кормить шоколадом, бургерами и кока-колой, он перестанет есть обычную еду. Взрослый человек ничем не отличается, кроме того, что он более сознательный. Знаю многих людей, которые могут психануть и заказать пиццу в одиннадцать вечера. Людей, которые могут психануть и сварить себе гречки не знаю.

Ответить

Иван Сергеев

Alexander
0

Соли кислоты? Что-то здесь не так...

Вроде как умами и соль это разное.

Ответить

Alexander A

Иван
1

Кислоты (в том числе органические) в свободном виде в окружающей среде почти не встречаются. Так или иначе, они связываются катионами и получаются соли. В частности, например, глутамат натрия - это натриевая соль глутаминовой кислоты.

Ответить

Тесный

Иван
0

Нет

Ответить

Anatoly Ivanov

Alexander
0

в каждой китайской семье глутамат как соль - добавляется везде всегда

Ответить

Илья Шишкунов

Anatoly
1

И это нормально, в продуктах должен быть глутамат, как и соль, как и сахар, как и йод условный. 
Питание должно быть разнообразным. 

Ответить

Alexander A

Anatoly
0

Да я и сам купил в магазине японских товаров и добавляю :)
Хотя последнее время предпочитаю бахнуть томатнов, где глутамата тоже полно.

Ответить

Alexey Tykhonov

Maxim
1

Есть разница между запретить рекламу и запретить еду. Небольшая, но принципиальная.

Ответить

Valentin Omelyan

Maxim
0

"... делать пищу менее вкусной.."

Ответить

Максим Ростокин

12

Жду, когда в развитых западных странах детский возраст увеличат до 40-50 лет, и поеду туда усыновляться)

Ответить

Станислав Антохи

Максим
7

Можете и щас. Вам достаточно самоидентифицироваться как семилетняя девочка и упрекать всех, кто вам не верит, в эйджизме. 
Случаи усыновления таких уже бывали) 

Только при чем здесь фастфуд ?)

Ответить

Максим Ростокин

Станислав
4

Семилетней девочке нельзя есть фастфуд)

Ответить

Viktor de Sceptic

–2

Куда более эффективно - просто запретить жиреть без веских причин, и сделать налог на ожирение, за каждый килограмм сверх нормы +100 фунтов в год.
В налоговой, полиции установить весовой контроль для тяжеловесов. Полиция может проверять при признаках ожирения документ об уплате налога

Ответить

Vladimir Exitcode

Viktor
11

Куда эффективнее было бы мотивировать через реальные бонусы за зож, например снижать налоги за сдачу норм типа ГТО. Смысл со здорового человека драть налоги, если он лет на 10-20 дольше проработает и неплохо так это компенсирует государству

Ответить

Alexandr Simonov

Vladimir
14

Он на пенсии лет на 10-20 дольше просидит

Ответить

Anatoly Ivanov

Vladimir
0

это все было еще в 20-е гг 20 века не просто так - больше ротоспособного населения - лучше для экономики

Ответить

Дмитрий Малахов

Vladimir
0

Как раз связь долголетия с нормами ГТО далеко не такая прямая, как многим кажется.
Многие атлеты с возрастом испытывают большие проблемы со здоровьем.

Ответить

Александр Кучеряев

Viktor
6

А можно налог на тупость ввести, проверять ежегодно знания по классическому списку наук, а менты на улице могут заставить вас посчитать интеграл или штраф

Ответить

Ужасный кран

Александр
0

А ты им - сам посчитай!

Ответить

Автосервис на Волоколамке,132

Viktor
3

это хуже, чем 1984 Оруэлла

Ответить

Автосервис на Волоколамке,132

Автосервис
7

никто не вправе посягать на мое право быть пончиком и точка.

Ответить

Nikita Rogatov

Автосер…
2

Пока ты сам медицинские счета оплачиваешь :)

Ответить

Павел

Nikita
0

Есть страны где кто-то другой медицинские счета оплачивает? 

Ответить

Nikita Rogatov

Павел
0

Во многих странах их оплачивают страховые, когда начинаешь платить из своего кармана (если хватает) то точка зрения на ЗОЖ начинает меняться

Ответить

Павел

Nikita
5

А страховые это делают из альтруистких побуждений? 

Ответить

Nikita Rogatov

Павел
–1

Страховые считают риски. Кто то платит и не пользуется, кто то пользуется и почти не платит. Заплатить 100 евро за страховку в месяц и заплатить 10000 за операцию в этом месяце это две большие разницы

Ответить

Павел

Nikita
2

В восприятии не более, по итогу все равно все будет оплачено. 

Ответить

Nikita Rogatov

Павел
0

у тебя во втором случае может не быть этих 10000

Ответить

Павел

Nikita
2

Сразу нет если растянуть на n-лет - будут, поэтому страховки были придуманы. 

Ответить

Alexander A

Nikita
1

Или страховые компании.

Ответить

Denis Sibukaev

Viktor
0

Ещё можно брать в пассажирском транспорте денег ровно за столько сколько места занимает пятая точка.
Незабываемые ощущения когда летишь в середине, а справа и слева люди занимают дополнительно по некоторой части твоего места.

Ответить

Павел Егоров

Denis
6

Я так один раз попал, рядом со мной должна была сидеть большая тетенька и ее не менее большая дочка. Благословенный с7 максимально тактично апнул меня до бизнеса ^_^

Ответить

Denis Sibukaev

Павел
0

Удачно получилось.
Кстати, да с S7 всегда хорошо летается, один раз была только ручная кладь и на мне 2 рюкзака, в итоге второй оформили как сумка под ноутбук которая входит в цену билета.
С остальными перевозчиками всегда хуже, особенно с Победой, такое ощущение что лозунг у них «победа над клиентом наш приоритет» в плохом смысле

Ответить

Павел Егоров

Denis
4

Победа это лоукостер, им прекрасно летать, в тех случаях, когда ты прочитал, что именно входит в билет

Ответить

Denis Sibukaev

Павел
1

С этим никто не спорит, но когда специально тебе ставят максимально неудобные места из-за того что ты не выбрал платное место - выглядит больше вымогательством 🤷🏻‍♂️

Ответить

Дмитрий Малахов

Denis
0

Увы, но Победа в этом стала совсем не одинока.
Уральские и Ютейр ведут себя также - при этом компоновка их самолетов гораздо плотнее....

Ответить

Илья Шишкунов

Denis
1

Да, у них отличная стратегия по работе с клиентами

Ответить

Илья Разумин

Denis
0

Просто Победа - это спойлер для Аэрофлота (особенно если помнить, что его заставили ее сделать)

Ответить

Denis Sibukaev

Илья
0

Кстати да, при равной цене на S7 и Аэрофлот всегда выбор за Сибирью, отчасти из-за лучшего клиентского опыта с ними, но больше из-за негативного отношения к Победе, а обычно яблочко от яблони близко лежит.

Ответить

Илья Разумин

Denis
0

Я другое имел в виду. Такое ощущение, что они специально делают сервис в Победе ужасным, чтобы больше народа все же выбирало Аэрофлот (например я так делаю)

Ответить

Valentin Omelyan

2

Блин, достали ЗОЖники. Че вы паритесь? Всем похер на ожирение. Не хрчешь в мак - иди в рэсторан.
Я иногда по дороге с работы заезжаю на мак и если вонючие зожники хотят меня лишить радости быстро перекусить - пошли они в жопу!

Ответить

Мирослава Солнцева

Valentin
14

Это как с сигаретами в своё время. Такая пища является катализатором многих болезней разного рода, влияет на наследственность и т.д. Никто не спорит и курить круто, бухать круто, есть фастфуд круто, но всё же вредно для общества в целом (да-да-да, как много ещё всего). В принципе, и сейчас, Тебе если нравится лично — пожалуйста, бухай, кури, но реклама  ограничена, хотя бы от детей.

Ответить

Name

Valentin
0

А что, маки закрывают что ли? Или статью читать не надо, главное возмутиться?

Ответить

Mike Raitsyn

8

Вставлю два пенса. 
За исключением мегаполисов в британских городах зачастую задница с нормальными заведениями. Несколько пабов, итальянский ресторан, застрявший в 90х, пара сетевых кофеен типа косты или неро и бесконечные фастфуды - от ноунейм кебабочной до маков-бургеркингов. Хорошо если будет Pret, там хоть салатики есть. 

Так что да, я за то чтобы приравнять потребление продуктов с избыточным количеством сахара к курению, рисовать всякие гадости на пачках, облагать налогом на сахар и тд. Диабет страшная вещь, убивает тихо и незаметно. 

Ответить

Anatoly Ivanov

Mike
2

Стоит еще запретить всякие транжиры и регулировать всю пищевую промышленность - тот же оборот пальмового масла и всяких заменителей. Сейчас в магазине нет совсем не вредных ништяков (печеньки например)

Ответить

Mike Raitsyn

Anatoly
1

Я за то чтобы давать выбор. Проблема в том, что человек выбирает кошельком, а печеньки на пальмовом масле банально дешевле. Поэтому не надо запрещать - надо создавать условия при которых нет смысла экономить на здоровье. 

Ответить

Павел

Anatoly
1

А как печеньки могут быть совсем безвредными? Вроде как способ приготовления и наличие сахара немного противоречит «безвредности».

Ответить

Mike Raitsyn

Павел
0

В целом - никак. Но если хочется сладенького - есть разница между сожрать одну домашнюю печеньку или ухомячить пачку покупных за 1 фунт. 
Хороший пример с сигаретами - их не запретили, но
a) они стоят дорого (9 фунтов за пачку - около 900р), что даже по местным меркам достаточно дорого
b) нельзя курить в помещениях за исключением специальных зон

В итоге на улицах вообще сложно увидеть курящих. Вот вообще - я когда летаю в восточную Европу, Россию или Украину, в первую очередь обращаю внимание на количество курящих на улицах. Этим же страдают испанцы, к примеру - тоже окурки на тротуарах и запах курева.

Ответить

Giant Schlong

Anatoly
0

Трансжиры запретить не получится — они естественная часть животных жиров. Так природой устроено. В сливочном масле их до 8%, кстати

Ответить

Ужасный кран

Anatoly
0

Транжир надо запретить!

Ответить

cupntea

Mike
0

Это правда. Некоторое время проживал в Бромвиче (пригород Бирмгема) и не мог найти, где нормально поесть. Ни одного нормального ресторана в округе, максимум, что смог найти это фри с гриллом.

Ответить

Даниил Слесарчук

2

Чинуши везде клоуны. "Запретить! Не пущать!"

Дети могут подавиться всякой хренью - запретить киндер-сюрприз! (США)
Люди могут отравиться едой - запретить французские непастеризованные сыры! (США)
Люди могут ожиреть от черезмерного употребления сладких напитков и еды - запретить рекламу!!!!! (Великобритания)
Люди разносят бактерии - запретить ходить! запретить выдыхать!  запретить людей! (Везде)

Ответить

Denis Sibukaev

Даниил
7

Запретить людей хорошая идея!)))
С точки зрения экологии особенно.

Ответить

Giant Schlong

Даниил
3

Про это даже хопчик есть

Ответить

Рейтгейт

0

И зачем...
Если люди не умеют контролировать свой рацион - то это только их личная проблема и личная ответственность за свое́ здоровье. Для чего играть в няньки?

Ответить

Сергей Исаков

Рейтгейт
1

Во-первых в "няньки" играют со времен образования государства. Во-вторых "и зачем.." — потому что государству это выгодно. 

Ответить

Илья Шишкунов

Сергей
0

Это безусловно выгодно государству, но есть и более мягкие способы получить выгоду и повлиять на ситуацию. 
Так, например, в Польше в 2021 введут налог на сахаросодержащие и кофеиносодержащие напитки. 
Насколько мне известно, что-то такое обсуждалось или реализовывались и в РФ 
Т.е налоги себя прекрасно показали, как инструмент давления, который может предполагать торг, а вот запреты - запреты не работают  в долгосрочной перспективе

Ответить

Leo Uvarov

Илья
2

ну да, налоги позволяют не только оказывать довление, но еще и немножечко вас ограбить.

Ответить

Рейтгейт

Сергей
0

Это был риторический вопрос🤔

Ответить

Илья Шишкунов

0

Ограничивать пищевое и потребительское поведение покупателей и граждан не считаю нормальным. 
Не важно какие цели, но методы отвратительные 

Ответить

Name

Илья
1

Реклама не отвратительна, а ее отсутствие - да. Железная логика.

Ответить

Олег Ивахнов

Илья
1

Не стоит забывать, что это искусственно сформированные привычки.
Маркетингом

Ответить

Дмитрий Печеркин

0

В Финляндии в 80 годах был проведен успешный эксперимент - сократили или вовсе убрали животное масло из рациона школьников. Через 20 лет количество заболеваний сердечно-сосудистой системы снизилось, а также количество смертей связанных закупореванием сосудов. Глобально, эффект должен думаю будет виден через 1-2 поколения. А сейчас только брюзжать, что гайки закручивают :)

Ответить

Илья Шишкунов

Дмитрий
1

Забавный фейк, который можно проверить за пару минут. 

Ответить

Дмитрий Печеркин

Илья
2

Тот кто инициировал этот проект еще жив, зовут его по моему Пекка Пуска. А вот если за пару минут легко меняопровергнуть,то пожалуйста, опровергните меня ссылкой на исследование которое разоблачает или хотя бы опровергает результаты исследования. Буду знать, чтобы не распространять дезинформацию.

Ответить

Илья Шишкунов

Дмитрий
2

Всё очень просто, вы говорите о проекте, который был связан не с мясом или животными жирами, а с солью, участники аналогичные, вот, почитайте. 
Можете прогуглить его, ну или интервью посмотреть.
Животные жиры чрезвычайно важны для развития детей, для гормональной системы взрослых, их контроль имеет смысл исключительно среди старых людей, и то, учёные уже давно спорят о вредности или наоборот полезности холестерина в них, пока без консенсуса и каждые два года по новой. 
https://solena.ua/history/project-north-karelia/

Ответить

Илья Шишкунов

Дмитрий
1

Если сократить - речь идёт о смене рациона питания комплексном, а не про "убрать животные жиры", у финнов просто был крайне вредный для сердца и сосудов традиционный уклад. 

Ответить

Дмитрий Печеркин

Илья
0

Самое интересное, я про убрать животные жиры не говорил, я про конкретный продукт - масло которое мажут на хлеб)

Ответить

Станислав Щеглов

Дмитрий
1

Вы написали "животное масло".

Ответить

Илья Шишкунов

Дмитрий
0

Тогда выражайтесь точнее, есть сливочное масло, есть смалец (свиной топленный жир), и.т.д 
В общей виде это животные масла = животные жиры 

Ответить

Алексей Незнайка

0

за деньги можно а за бесплатно нельзя.гг

Ответить

Dasha Gordeeva

Алексей
4

Ну так многие люди берут "просто потому что бесплатно". А так только при реальном желании добавку будут брать. Ну или хоть как-то осознавать, что это дополнительная порция. 

Ответить

Денис Пихаров

Алексей
1

https://www.youtube.com/watch?v=2NY9YOcY3_E

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Павел

1

Нормалек, стейки ещё запретили бы, ну и вообще жаренное - ЖКТ беречь надо, масло в бутылках более 150мл тк тоже не фонтан. Выпечку свежую туда же, только черствое и на постном тесте, ни каких вам бриошей. Ну и соль «белая смерть» как ни как. 

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Alexander A

Павел
1

Если разрешат короткоствол, чтобы можно было <роскомнадзор>-нуться нормально после этого, то норм.

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Voin Mraka

1

попахивает гастро-фашизмом D:

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Vitaly Semykin

1

"Британцы покупают на 20% больше джанк-фуда, чем им действительно надо."

Извините, не удержусь:
«Народ не знает, чего хочет. Я знаю. Я точно знаю, что им нужно. Они как маленькие дети. Мы должны учить их отличать правильное от неправильного, говорить им, чего хотеть, что чувствовать и что делать. Им нужно помогать создавать самые яркие мечты и формулировать самые ужасные страхи. К их огромной радости у них есть я" (сериал "Карточный домик")

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Valentin Omelyan

0

Ага, во время этого глобалтного пиздеца, я слышу новости что фастфуд плохой.
Налоги хотят увеличить для владельцев фастфуда и всё.

Чипсы блин на витрине никого не смущают? А лимонад? Вы любите лимонад, который вода с сахаром просто?

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Юрий Белоножкин

Valentin
2

В обществе много процессов идёт параллельно: где-то кризис, а где-то смотрят в будущее. До чипсов с лимонадом тоже доберутся. В России же запретили продавать энергетики детям.

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Leo Uvarov

Юрий
0

Ну да, прогресс не стоит на месте: кое где уже предлагают делать бургеры из насекомых или даже из метвечины (забота об энваернменте)
Коровы пукают, знаете ли.

Думаю, что эти запреты тоже неспроста. Леваки готовят для нас новый прекрасный мир.

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semen matrasov

0

Молоденькие и пирамидальные англичанки удивляли меня первое время

  

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Eugene Danilov

semen
0

Это вы ещё не видели молоденьких пирамидальных африканок и латиноамериканок

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Илья Шишкунов

Eugene
–2

Замечательное зрелище чаще всего, куда интереснее скучных и серых людей в СНГ. 

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Anatoly Ivanov

0

Получается, что через 50-100 лет еда из Макдака и Кола будет как Опиум или морфий в запрещенных для оборота товарах. 

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Ренат Зайдуллин

Anatoly
0

Современная еда из макдака - да, но они к тому времени будут выпускать новую искусственную еду, которая нормально пройдет по всем требованиям, а люди и не заметят. Многие ведь любят их мороженное, хотя оно к мороженному не имеет никакого отношения кроме названия.

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Artem Nedorezov

0

наконец-то)

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Arsenii Kirsanov

0

Для начала хорошо бы законодательно "оцифровать" понятие "вредная еда", а то так-то надо запрещать добрую половину (если не больше) ассортимента обычного супермаркета.

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Олег Беспалов

0

Отличный способ борьбы с коронавирусом

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Vitaly Semykin

0

Всем питаться как приказывает Правительство!!!

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