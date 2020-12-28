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В Великобритании ограничат рекламу нездоровой пищи и запретят бесплатно доливать сладкую газировку Статьи редакции
Всё ради борьбы с ожирением.
С апреля 2022 года Великобритания запретит рекламные акции формата «купи один, получи второй бесплатно» для продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли. Также введут запрет на бесплатный долив сладких безалкогольных напитков в ресторанах, сообщают Reuters и Telegraph.
В правительстве заявили, что ожирение — одна из самых серьёзных долгосрочных проблем здравоохранения Великобритании. Почти две трети взрослого населения страны имеет избыточный вес, а каждый третий ребёнок, заканчивающий начальную школу, страдает ожирением.
Меры также определят, где именно могут размещаться рекламные акции вредных продуктов. Их запретят на кассах и входах в магазины. «Создание среды, которая помогает каждому более регулярно есть более здоровую пищу, имеет решающее значение для улучшения здоровья нации», — заявила министр здравоохранения Джо Черчилль.
В департаменте здравоохранения отметили, что хотя такие акции помогают людям экономить, они также способствуют излишнему потреблению. Британцы покупают на 20% больше джанк-фуда, чем им действительно надо.
При этом ограничения на рекламные акции будут применять только к компаниям, в которых работает более 50 человек, и к заведениям площадью более 2 тысячи квадратных фута (185,8 квадратных метра).
Исследования показывают, что избыточный вес увеличивает риск серьёзного заболевания или смерти от Covid-19. Об этом говорил премьер-министр Борис Джонсон, который после госпитализации с этой болезнью публично заявил о том, что ему надо похудеть.
Интересное решение. Было бы здорово, если следующим шагом законодательно принудили бы делать такую пищу менее вкусной (например готовить без усилителей вкуса или хотя бы соли).
Тогда весь смысл теряется, вы буквально хотите заставить всех есть невкусную еду?
Наоборот, вкусовые рецепторы обострятся и будет очень даже вкусно. Сейчас у нас сладкое невыносимо приторное.
Чушь, вкусовые рецепторы надо тренировать разнообразием вкусной пищи, а не наслаждаться невкусное едой после монашеских диет.
Подобные ограничения это какие-то ваши извращения, которые лишь понижают уровень жизни, и скорее всего будут негативно влиять на здоровье человека.
Отказаться от алкоголя и наркотиков? Разумный шаг. Считать КБЖУ? Да. Заниматься физической нагрузкой? Если с тренером, профессионально и постоянно, то молодцы. А вот избегать таких базовых веществ как кофеин, сахариды, животные белки и жиры, всякие там продукты с глютеном, ГМО - это нужно быть идиотом, который ничего не хочет изучать самостоятельно и не знает влияние состава еды на свой организм.
А уж орать о подобных ограничениях и пропагандировать их - нужно быть идиотом в квадрате.
Вы просто советозависимый. Откажитесь от раздачи советов на 90 дней и предвижу, что уже через пару недель будет срыв :))))
Причем тут кофе?
Не каждый день его пью, турецкий, жжёный, моя мама такой любит
удивлю вас - но для разных регионов делают разные вкусы, та же Кола в Европе менее сладкая, в отличии от Восточной Европы и Африки
Чем плохи "усилители вкуса" (под ними ведь соли глутаминовой аминокислоты, небось, подразумевались) ?
Тем, что они обманывают наши рецепторы. Если еда нормальная, то ее и усилителями обрабатывать не надо. А вот джанк фуд без соли и усилителей никто есть не станет
Тогда и перец туда же. Он обманывает рецепторы.
Обман рецепторов солью и умами вроде как не осуществляется. А вот организм обманывают, да.
перец не обманывает рецепторы, он такой, какой есть, от него вкус еды не усиливается, она становится острой
А от соли - соленой, а от умами - более умами.
Если еда нормальная, то ее и усилителями обрабатывать не надо
А чем отличается нормальная еда от ненормальной? Какие характеристики делают еду нормальной?
Глутамат является веществом на которое реагируют рецепторы языка для распознования мяса/белка. В итоге ты ешь углеводы (или туалетную бумагу, сою) и тебе нравится это на вкус, потому что мозг считает, что там мясо.
Это обман рецепторов и это ненормальная еда.
Вы бы сначала список продуктов, богатых глутаматом, посмотрели, прежде чем задвигать свои теории про мясо и обман рецепторов.
Ешь помидоры — а мозг считает, что это мясо
Ешь горох — а мозг считает, что это мясо
Ешь орехи — а мозг считает, что это мясо
Ешь сухофрукты — а мозг считает, что это мясо
Ешь водоросли — а мозг считает, что это мясо
Ешь грибы — а мозг считает, что это мясо
На глутамат реагируют рецепторы для распознавания глутамата, потому что глутамат и есть одна из аминокислот, ради которых потребляются белок (и на которые он потом разлагается).
И туалетная бумага от глутамата вкусной не станет (как и от соли), а в сое своего глутамата полно.
Вы же можете сами почитать про гликемический индекс, быстрые углеводы, нагрузку на поджелудочную, колебания сахара в крови, да?
Не просто могу, а смог. Давно уж как. Но меня, тащемта, интресовали критерии нормальной еды человека, которому я задал вопрос
усилители вкуса, приправы стимулируют аппетит и переедание. перебор с ними влечет притупление вкуса, обычные продукты становятся пресными на вкус.
Большего бреда не читал, переедание это расстройство пищевого поведение, оно стимулируется обществом и психическими отклонениями, а не вкусной едой.
Это не так.
Если у вас РПП, то не надо перекладывать это на остальных.
Я могу сравнивать только с личным примером, как человек, который страдал, а сейчас в меньшей степени страдает от расстройств пищевого поведения (жрал много).
Это вопрос низкой квалификации медицинских специалистов и плохой культуры питания, а не состава продуктов.
Много ещё могу об этом сказать, и как меня на безуглеводку врач сажал (врач мудака), и как я сам худел на бургерах и прочем, а потом набирал на домашней еде уровня монастырской кухни.
Могу даже видеороликов накидать и статей, если для вас это острый вопрос.
Соболезную, выздоравливайте.
Нет, моё пищевое поведение было завязано на эмоциональные реакции, что привело у расстройству переедания (довольно часто встречается в мире) - я ел не когда хотел есть.
Семечки к сериалу, вкусная булочка после завтрака в булочной, попробовать еду во время готовки, тортик, когда грустно, стейк сделать, если скучно, и.т.д
Я всё ещё ловлю себя на микро-срывах, когда я ем не до конца являясь голодным, а например, если хочу пить, или же хочу спать.
Подобное надо лечить с врачами желательно, но это у нас почти никто не диагностируют, просто сажают на жёсткие диеты и гробят людям здоровье, в РФ почти никто не понимает, что такое диетология, как работают рационы питания, что такое биохимия, из чего состоят продукты и.т.д
Но это не мешало мне после есть невкусную еду, когда был карантин я сильно нервничал (сдавал диплом) и тоже заметил за собой смену ритма жизни на вредный, поедание большего объема довольно простой пищи и.т.д
Вообще, диетология это комплексная и сложная тема на стыке психологии и медицины.
Пример - у нас не разделяют физиологическую потребность в еде ввиду смены метаболизма и гормональных изменений из-за ожирения от потребности психологической, которая обсуловлена паттернами привитого средой пищевого поведения.
Как итог - меня в 16 садили на безуглеводку, из которой я нихрена не похудел, так ещё потом сорвался и потолстел до пика, когда уже я стал более сознательным, то смог определить свои проблемы и найти решения в англоязычном сегменте интернета + помогли ролики Цацулина, он тогда ещё больше по фитнес теме был.
П/С
А лечение РПП это отдельная огромная тема, там и шарлатанов много, и на наркотики людей сажают, и на антидепрессанты, слишком всё специфично и сугубо персонально, по факту всё равно сводится к пониманию самого себя, причин, последствий своего пищевого поведения, даже с фармподдержкой можно нормалтзироать своё поведение годами, даже уже являясь вполне спортивным человеком.
Зачем вы отрицаете очевидные вещи? Фастфуд вызывает привыкание, он вкусный и вредный. Сладкая газировка вызывает аппетит. После такой еды не хочется есть обычную, она кажется безвкусной и пресной. Человек начинает хотеть есть фастфуд на регулярной основе. Жиреет и тд.
Попробуйте маленького ребенка кормить шоколадом, бургерами и кока-колой, он перестанет есть обычную еду. Взрослый человек ничем не отличается, кроме того, что он более сознательный. Знаю многих людей, которые могут психануть и заказать пиццу в одиннадцать вечера. Людей, которые могут психануть и сварить себе гречки не знаю.
Соли кислоты? Что-то здесь не так...
Вроде как умами и соль это разное.
Кислоты (в том числе органические) в свободном виде в окружающей среде почти не встречаются. Так или иначе, они связываются катионами и получаются соли. В частности, например, глутамат натрия - это натриевая соль глутаминовой кислоты.
в каждой китайской семье глутамат как соль - добавляется везде всегда
И это нормально, в продуктах должен быть глутамат, как и соль, как и сахар, как и йод условный.
Питание должно быть разнообразным.
Да я и сам купил в магазине японских товаров и добавляю :)
Хотя последнее время предпочитаю бахнуть томатнов, где глутамата тоже полно.
Есть разница между запретить рекламу и запретить еду. Небольшая, но принципиальная.
Жду, когда в развитых западных странах детский возраст увеличат до 40-50 лет, и поеду туда усыновляться)
Можете и щас. Вам достаточно самоидентифицироваться как семилетняя девочка и упрекать всех, кто вам не верит, в эйджизме.
Случаи усыновления таких уже бывали)
Только при чем здесь фастфуд ?)
Куда более эффективно - просто запретить жиреть без веских причин, и сделать налог на ожирение, за каждый килограмм сверх нормы +100 фунтов в год.
В налоговой, полиции установить весовой контроль для тяжеловесов. Полиция может проверять при признаках ожирения документ об уплате налога
Куда эффективнее было бы мотивировать через реальные бонусы за зож, например снижать налоги за сдачу норм типа ГТО. Смысл со здорового человека драть налоги, если он лет на 10-20 дольше проработает и неплохо так это компенсирует государству
это все было еще в 20-е гг 20 века не просто так - больше ротоспособного населения - лучше для экономики
Как раз связь долголетия с нормами ГТО далеко не такая прямая, как многим кажется.
Многие атлеты с возрастом испытывают большие проблемы со здоровьем.
А можно налог на тупость ввести, проверять ежегодно знания по классическому списку наук, а менты на улице могут заставить вас посчитать интеграл или штраф
это хуже, чем 1984 Оруэлла
никто не вправе посягать на мое право быть пончиком и точка.
Пока ты сам медицинские счета оплачиваешь :)
Во многих странах их оплачивают страховые, когда начинаешь платить из своего кармана (если хватает) то точка зрения на ЗОЖ начинает меняться
Страховые считают риски. Кто то платит и не пользуется, кто то пользуется и почти не платит. Заплатить 100 евро за страховку в месяц и заплатить 10000 за операцию в этом месяце это две большие разницы
Ещё можно брать в пассажирском транспорте денег ровно за столько сколько места занимает пятая точка.
Незабываемые ощущения когда летишь в середине, а справа и слева люди занимают дополнительно по некоторой части твоего места.
Я так один раз попал, рядом со мной должна была сидеть большая тетенька и ее не менее большая дочка. Благословенный с7 максимально тактично апнул меня до бизнеса ^_^
Удачно получилось.
Кстати, да с S7 всегда хорошо летается, один раз была только ручная кладь и на мне 2 рюкзака, в итоге второй оформили как сумка под ноутбук которая входит в цену билета.
С остальными перевозчиками всегда хуже, особенно с Победой, такое ощущение что лозунг у них «победа над клиентом наш приоритет» в плохом смысле
Победа это лоукостер, им прекрасно летать, в тех случаях, когда ты прочитал, что именно входит в билет
С этим никто не спорит, но когда специально тебе ставят максимально неудобные места из-за того что ты не выбрал платное место - выглядит больше вымогательством 🤷🏻♂️
Увы, но Победа в этом стала совсем не одинока.
Уральские и Ютейр ведут себя также - при этом компоновка их самолетов гораздо плотнее....
Просто Победа - это спойлер для Аэрофлота (особенно если помнить, что его заставили ее сделать)
Кстати да, при равной цене на S7 и Аэрофлот всегда выбор за Сибирью, отчасти из-за лучшего клиентского опыта с ними, но больше из-за негативного отношения к Победе, а обычно яблочко от яблони близко лежит.
Я другое имел в виду. Такое ощущение, что они специально делают сервис в Победе ужасным, чтобы больше народа все же выбирало Аэрофлот (например я так делаю)
Блин, достали ЗОЖники. Че вы паритесь? Всем похер на ожирение. Не хрчешь в мак - иди в рэсторан.
Я иногда по дороге с работы заезжаю на мак и если вонючие зожники хотят меня лишить радости быстро перекусить - пошли они в жопу!
Это как с сигаретами в своё время. Такая пища является катализатором многих болезней разного рода, влияет на наследственность и т.д. Никто не спорит и курить круто, бухать круто, есть фастфуд круто, но всё же вредно для общества в целом (да-да-да, как много ещё всего). В принципе, и сейчас, Тебе если нравится лично — пожалуйста, бухай, кури, но реклама ограничена, хотя бы от детей.
Вставлю два пенса.
За исключением мегаполисов в британских городах зачастую задница с нормальными заведениями. Несколько пабов, итальянский ресторан, застрявший в 90х, пара сетевых кофеен типа косты или неро и бесконечные фастфуды - от ноунейм кебабочной до маков-бургеркингов. Хорошо если будет Pret, там хоть салатики есть.
Так что да, я за то чтобы приравнять потребление продуктов с избыточным количеством сахара к курению, рисовать всякие гадости на пачках, облагать налогом на сахар и тд. Диабет страшная вещь, убивает тихо и незаметно.
Стоит еще запретить всякие транжиры и регулировать всю пищевую промышленность - тот же оборот пальмового масла и всяких заменителей. Сейчас в магазине нет совсем не вредных ништяков (печеньки например)
Я за то чтобы давать выбор. Проблема в том, что человек выбирает кошельком, а печеньки на пальмовом масле банально дешевле. Поэтому не надо запрещать - надо создавать условия при которых нет смысла экономить на здоровье.
В целом - никак. Но если хочется сладенького - есть разница между сожрать одну домашнюю печеньку или ухомячить пачку покупных за 1 фунт.
Хороший пример с сигаретами - их не запретили, но
a) они стоят дорого (9 фунтов за пачку - около 900р), что даже по местным меркам достаточно дорого
b) нельзя курить в помещениях за исключением специальных зон
В итоге на улицах вообще сложно увидеть курящих. Вот вообще - я когда летаю в восточную Европу, Россию или Украину, в первую очередь обращаю внимание на количество курящих на улицах. Этим же страдают испанцы, к примеру - тоже окурки на тротуарах и запах курева.
Трансжиры запретить не получится — они естественная часть животных жиров. Так природой устроено. В сливочном масле их до 8%, кстати
Чинуши везде клоуны. "Запретить! Не пущать!"
Дети могут подавиться всякой хренью - запретить киндер-сюрприз! (США)
Люди могут отравиться едой - запретить французские непастеризованные сыры! (США)
Люди могут ожиреть от черезмерного употребления сладких напитков и еды - запретить рекламу!!!!! (Великобритания)
Люди разносят бактерии - запретить ходить! запретить выдыхать! запретить людей! (Везде)
И зачем...
Если люди не умеют контролировать свой рацион - то это только их личная проблема и личная ответственность за свое́ здоровье. Для чего играть в няньки?
Во-первых в "няньки" играют со времен образования государства. Во-вторых "и зачем.." — потому что государству это выгодно.
Это безусловно выгодно государству, но есть и более мягкие способы получить выгоду и повлиять на ситуацию.
Так, например, в Польше в 2021 введут налог на сахаросодержащие и кофеиносодержащие напитки.
Насколько мне известно, что-то такое обсуждалось или реализовывались и в РФ
Т.е налоги себя прекрасно показали, как инструмент давления, который может предполагать торг, а вот запреты - запреты не работают в долгосрочной перспективе
ну да, налоги позволяют не только оказывать довление, но еще и немножечко вас ограбить.
Ограничивать пищевое и потребительское поведение покупателей и граждан не считаю нормальным.
Не важно какие цели, но методы отвратительные
Не стоит забывать, что это искусственно сформированные привычки.
Маркетингом
В Финляндии в 80 годах был проведен успешный эксперимент - сократили или вовсе убрали животное масло из рациона школьников. Через 20 лет количество заболеваний сердечно-сосудистой системы снизилось, а также количество смертей связанных закупореванием сосудов. Глобально, эффект должен думаю будет виден через 1-2 поколения. А сейчас только брюзжать, что гайки закручивают :)
Забавный фейк, который можно проверить за пару минут.
Тот кто инициировал этот проект еще жив, зовут его по моему Пекка Пуска. А вот если за пару минут легко меняопровергнуть,то пожалуйста, опровергните меня ссылкой на исследование которое разоблачает или хотя бы опровергает результаты исследования. Буду знать, чтобы не распространять дезинформацию.
Всё очень просто, вы говорите о проекте, который был связан не с мясом или животными жирами, а с солью, участники аналогичные, вот, почитайте.
Можете прогуглить его, ну или интервью посмотреть.
Животные жиры чрезвычайно важны для развития детей, для гормональной системы взрослых, их контроль имеет смысл исключительно среди старых людей, и то, учёные уже давно спорят о вредности или наоборот полезности холестерина в них, пока без консенсуса и каждые два года по новой.
https://solena.ua/history/project-north-karelia/
Если сократить - речь идёт о смене рациона питания комплексном, а не про "убрать животные жиры", у финнов просто был крайне вредный для сердца и сосудов традиционный уклад.
Самое интересное, я про убрать животные жиры не говорил, я про конкретный продукт - масло которое мажут на хлеб)
Тогда выражайтесь точнее, есть сливочное масло, есть смалец (свиной топленный жир), и.т.д
В общей виде это животные масла = животные жиры
за деньги можно а за бесплатно нельзя.гг
Ну так многие люди берут "просто потому что бесплатно". А так только при реальном желании добавку будут брать. Ну или хоть как-то осознавать, что это дополнительная порция.
Нормалек, стейки ещё запретили бы, ну и вообще жаренное - ЖКТ беречь надо, масло в бутылках более 150мл тк тоже не фонтан. Выпечку свежую туда же, только черствое и на постном тесте, ни каких вам бриошей. Ну и соль «белая смерть» как ни как.
Если разрешат короткоствол, чтобы можно было <роскомнадзор>-нуться нормально после этого, то норм.
"Британцы покупают на 20% больше джанк-фуда, чем им действительно надо."
Извините, не удержусь:
«Народ не знает, чего хочет. Я знаю. Я точно знаю, что им нужно. Они как маленькие дети. Мы должны учить их отличать правильное от неправильного, говорить им, чего хотеть, что чувствовать и что делать. Им нужно помогать создавать самые яркие мечты и формулировать самые ужасные страхи. К их огромной радости у них есть я" (сериал "Карточный домик")
Ага, во время этого глобалтного пиздеца, я слышу новости что фастфуд плохой.
Налоги хотят увеличить для владельцев фастфуда и всё.
Чипсы блин на витрине никого не смущают? А лимонад? Вы любите лимонад, который вода с сахаром просто?
В обществе много процессов идёт параллельно: где-то кризис, а где-то смотрят в будущее. До чипсов с лимонадом тоже доберутся. В России же запретили продавать энергетики детям.
Ну да, прогресс не стоит на месте: кое где уже предлагают делать бургеры из насекомых или даже из метвечины (забота об энваернменте)
Коровы пукают, знаете ли.
Думаю, что эти запреты тоже неспроста. Леваки готовят для нас новый прекрасный мир.
Молоденькие и пирамидальные англичанки удивляли меня первое время
Это вы ещё не видели молоденьких пирамидальных африканок и латиноамериканок
Замечательное зрелище чаще всего, куда интереснее скучных и серых людей в СНГ.
Получается, что через 50-100 лет еда из Макдака и Кола будет как Опиум или морфий в запрещенных для оборота товарах.
Современная еда из макдака - да, но они к тому времени будут выпускать новую искусственную еду, которая нормально пройдет по всем требованиям, а люди и не заметят. Многие ведь любят их мороженное, хотя оно к мороженному не имеет никакого отношения кроме названия.
Для начала хорошо бы законодательно "оцифровать" понятие "вредная еда", а то так-то надо запрещать добрую половину (если не больше) ассортимента обычного супермаркета.
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