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Еда
Таня Боброва

Власти Петербурга разрешили ресторанам работать до 23:00 с 4 по 31 января Статьи редакции

До этого им запретили принимать гостей с 19:00 до 06:00, но только до 10 января.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внёс изменения в постановление, которое вводит ограничения для бизнеса из-за Covid-19.

  • С 4 по 31 января 2021 года предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 6:00 до 23:00. До этого они должны были закрываться в 19:00, а ограничения действовали по 10 января. Запрет на работу с 30 декабря по 3 января сохраняется.
  • Такой же режим с 4 января устанавливается для общепита в торговых центрах, если у них есть отдельный вход с улицы и нет сквозного доступа в ТЦ. Запрет на работу фуд-кортов сохраняется.
  • С 7 января театры смогут принимать зрителей при условии заполнения зала не более чем на 25% и получения разрешения комитета по культуре. С 7 до 31 января организованные группы детей младше 16 лет не смогут посещать театры, а с 11 до 31 января и иные мероприятия, проводимые организациями исполнительских искусств.
  • Прочие ограничения продлеваются до 31 января.

#новость #санктпетербург #бизнеснакарантине

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Статья дополняется
1 1 комментарий
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Илья Шишкунов

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Прямо по методичке торговцев с Юноны, впрочем, ожидаемо, что к новому году смягчат 

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