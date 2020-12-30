Главные песни,
мемы и темы
мемы и темы
Мемы
Темы
Клипы
Музыка
Авторы
Мемы
Власти Петербурга разрешили ресторанам работать до 23:00 с 4 по 31 января Статьи редакции
До этого им запретили принимать гостей с 19:00 до 06:00, но только до 10 января.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внёс изменения в постановление, которое вводит ограничения для бизнеса из-за Covid-19.
- С 4 по 31 января 2021 года предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 6:00 до 23:00. До этого они должны были закрываться в 19:00, а ограничения действовали по 10 января. Запрет на работу с 30 декабря по 3 января сохраняется.
- Такой же режим с 4 января устанавливается для общепита в торговых центрах, если у них есть отдельный вход с улицы и нет сквозного доступа в ТЦ. Запрет на работу фуд-кортов сохраняется.
- С 7 января театры смогут принимать зрителей при условии заполнения зала не более чем на 25% и получения разрешения комитета по культуре. С 7 до 31 января организованные группы детей младше 16 лет не смогут посещать театры, а с 11 до 31 января и иные мероприятия, проводимые организациями исполнительских искусств.
- Прочие ограничения продлеваются до 31 января.
312 просмотров
Статья дополняется
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0430\u043d\u043a\u0442\u043f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043d\u0430\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0435"], "comments": 1, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 192861, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 30 Dec 2020 17:36:58 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
0
1 комментарий
0
Прямо по методичке торговцев с Юноны, впрочем, ожидаемо, что к новому году смягчат
Ответить
Блоги компаний
Вот и всё
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Dostavista не доставил посылку…
«Тинькофф Инвестиции» не…
Крупные ритейлеры попросили…
Honda прекратит поставки…
«Сбер» купит контроль в…
Honda прекратит поставки…
«Сбер» купит контроль в…
Крупные ритейлеры попросили…
«Связный текст, но почти ни…
«Сбер» купит контроль в…