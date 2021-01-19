«Если видите в магазине островок с пивом, брать оттуда не стоит»: владелец мини-бара об особенностях бизнеса Статьи редакции
Ростовский предприниматель Александр Вертело купил готовое заведение, хотя даже «не умел наливать пиво». Пока учился, выяснил много интересного о ресторанном бизнесе — о поставщиках, клиентах и о том, как, собственно, наливать пиво.
Александр написал тред в Twitter о том, что он узнал за полтора года в барном бизнесе. Он вёл свой бар «Бенбоу», в котором сделал ремонт, собрал меню и наладил работу с поставщиками.
Предприниматель поделился деталями об устройстве бизнеса, первых шагах для начинающих и том, как подделывают пиво и меняют даты розлива:
Покупка бизнеса и старт с нуля
В октябре 2019 года предприниматель купил магазин пива площадью 25 м² за 230 тысяч рублей. Точка находилась в Советском районе — не в центре города, но на популярной проходной улице Линейной. В помещении уже стояли краны от поставщика и два стола.
Если запускаться в пустом помещении, на оборудование придётся потратить более 200 тысяч, считает Вертело. Вот его список необходимого для старта:
- На реализацию пива не нужны лицензии — достаточно открыть ИП.
- Нужно открыть расчётный счёт в банке, купить онлайн-кассу, фискальный накопитель, 3D-сканер, носитель ЭЦП (например, «Рутокен»), возможно, ПО для работы с универсальным транспортным модулем (УТМ) — всего около 30 тысяч рублей.
- Система розлива пива стоит в среднем 4000–5000 рублей за кран. Предприниматель сам решает, сколько кранов ему установить в заведении.
- Холодильная камера — около 100 тысяч рублей.
- Минимальный набор мебели — 6000 рублей за диван и стол.
- Б/у витрина для закусок — 15 тысяч рублей.
- Холодильник для пива — 10 тысяч рублей на Avito. Либо можно договориться с поставщиками: часто они предлагают бесплатно холодильники с условием, что часть полок будет выделена под их продукцию. На остальные владелец бара может ставить собственные напитки.
- Стоимость ремонта зависит от состояния помещения и согласия хозяина. Александр, к примеру, сделал в баре одну грифельную стену площадью 10–11 м² за 1200 рублей.
Смена концепции и выбор пива
У «Бенбоу» была проблема — плохая репутация, оставшаяся от прошлого владельца: «Люди приходили и жаловались, что пробовали раньше пиво в этом магазине и им было плохо».
Поэтому Вертело решил изменить концепцию заведения: переделал его в мини-бар и сделал упор на среднюю ценовую категорию — 150–200 рублей за литр (в среднем каждая позиция была дороже на 20 рублей, чем у конкурентных магазинов).
Для начала он поменял ассортимент пива, так как изначально меню было то же самое, с которым он купил магазин. Сократил количество кранов с 18 до 12 и ставил по одному интересному представителю разных сортов.
Искал закуски на рынках, заказывал упаковки с AliExpress и маркировал
Предприниматель также отказался от закусок прошлого владельца. «Началось всё с того, что ко мне приехал знакомый, мы с ним решили попробовать суджук (вид колбасы). И так не понравилось, что стало стыдно таким торговать. Его возят у нас две-три марки, поэтому стал искать другие варианты», — добавил Александр Вертело.
В итоге он так сделал локальный бренд закусок:
- Поискал продукты на рынках и узнал, сколько они стоят.
- Вышел напрямую на изготовителя понравившихся закусок и стал закупать суджук и мясо килограммами или палками.
- Купил на AliExpress вакуумные пакеты и бытовой вакууматор за 3000–4000 рублей.
- Сделал наклейки в Photoshop на продукт со всей информацией: об изготовителе, упаковщике, все контакты, условия хранения и сроки.
Продукт оказался удачным: обычно из выручки в 3000–4000 рублей с компании было 1000–1200 рублей от продажи суждука.
Не умел наливать пиво, но сделал ремонт и разобрал систему розлива
Предприниматель считает, что во всём можно разобраться даже без сторонней помощи — просто на опыте.
Теневая сторона бизнеса: подделки пива, подмена дат и позиций
Когда Вертело зашёл в бизнес, он хотел равняться на крутых конкурентов, на сети. Но узнал от торговых представителей и лично неприятные нюансы их работы.
Не соблюдают температурный режим
Продают по акциям пиво, у которого истекают сроки годности
Меняют дату розлива и срок годности на этикетках
Проблема с использованием популярного названия пива
Подделки пива на заводах
Как повлияла на бизнес пандемия и почему пришлось продать бизнес
Средняя выручка в день у «Бенбоу» была 3000–6000 рублей. Она была нестабильной, в отличие от прочих магазинов пива, где основной доход приходится на период с пятницы по воскресенье. «Порой у нас случайный день, например вторник, мог отбить всю неделю», — отмечает Александр.
Зимой 2019 года бар получал 160–200 тысяч рублей выручки в месяц (в среднем предприниматель 60% выручки вкладывал в бар, 40% оставлял себе). При этом она не снизилась во время первой волны пандемии — весной и летом 2020 года выручка сохранилась на том же уровне.
Блоги компаний
Показать еще