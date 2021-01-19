С холодильной камерой я схитрил. У меня был кондиционер на 12 тысяч BTU на комнату 5 м², я докупил блок управления, который снимает температурное ограничение (ниже -16°C он не мог работать).

Так кондиционер работает на пределе, но зато выходит гораздо дешевле: 10 тысяч рублей за кондиционер и 5000 рублей за блок.

А за мебель я заплатил около 30 тысяч рублей. У нас было два стола из паллет, четыре дивана внутри и пара столиков на улице.

