Компания начнет тестировать свои продукты в 2021 году.

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Американская BlueNalu, которая занимается производством «альтернативных морепродуктов» из клеток настоящей рыбы, привлекла $60 млн. Компания планирует потратить средства на подготовку к выходу на рынок в конце 2021 года, пишет CNBC.

Раунд финансирования возглавил фонд Rage Capital. Также в проект вложились Agronomics, Lewis & Clark AgriFood, McWin, KBW Ventures и Siddhi Capital, отмечает издание.

BlueNalu заявила, что планирует использовать деньги, чтобы пройти проверку Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и начать тестировать свои морепродукты в заведениях общепита по всей стране. Названия ресторанов-партнеров компания не раскрыла.

Стартап также намерен открыть экспериментальное производство площадью почти 40 тысяч квадратных футов, добавляет CNBC.

Чтобы создать клеточные или культивируемые морепродукты, BlueNalu извлекает клетки из рыбы и выращивает образцы в больших биореакторах, пишет издание. Первым «альтернативным» продуктом компании станет рыба махи-махи, а затем — голубой тунец.

В июле 2019 года к разработке заменителя рыбы приступил стартап Impossible Foods, который уже производит «растительное мясо». В июне стартап смог приготовить бульон из растений со вкусом анчоусов.