Еда
Рая Хачатрян

Производитель «альтернативных морепродуктов» BlueNalu привлёк $60 млн — компания готовится к выходу на рынок Статьи редакции

Компания начнет тестировать свои продукты в 2021 году.

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Американская BlueNalu, которая занимается производством «альтернативных морепродуктов» из клеток настоящей рыбы, привлекла $60 млн. Компания планирует потратить средства на подготовку к выходу на рынок в конце 2021 года, пишет CNBC.

Раунд финансирования возглавил фонд Rage Capital. Также в проект вложились Agronomics, Lewis & Clark AgriFood, McWin, KBW Ventures и Siddhi Capital, отмечает издание.

BlueNalu заявила, что планирует использовать деньги, чтобы пройти проверку Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и начать тестировать свои морепродукты в заведениях общепита по всей стране. Названия ресторанов-партнеров компания не раскрыла.

Стартап также намерен открыть экспериментальное производство площадью почти 40 тысяч квадратных футов, добавляет CNBC.

Чтобы создать клеточные или культивируемые морепродукты, BlueNalu извлекает клетки из рыбы и выращивает образцы в больших биореакторах, пишет издание. Первым «альтернативным» продуктом компании станет рыба махи-махи, а затем — голубой тунец.

В июле 2019 года к разработке заменителя рыбы приступил стартап Impossible Foods, который уже производит «растительное мясо». В июне стартап смог приготовить бульон из растений со вкусом анчоусов.

Сторонники проекта по замене рыбы на искусственные аналоги назвали это экологической необходимостью. По данным Всемирного экономического форума, мировые запасы морской рыбы истощены на 90% — в первую очередь из-за перелова.

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Подлинный алмаз

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Может и круто, но не думаю, что это может заменить копченую форель )

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