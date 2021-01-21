«Яндекс.Еда» и «Лавка» начнут блокировать пользователей за неуважение к курьерам Статьи редакции
Компания может запустить в приложениях рейтинги, в которых курьеры смогут оценивать клиентов.
«Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» смогут блокировать или ограничивать доступ пользователей к отдельным функциям сервисов за агрессию и грубое отношение к курьерам, сообщили vc.ru в компании. Такой пункт появился в пользовательском соглашении сервисов.
«Грубое, почеркнуто неуважительное отношение к курьерам абсолютно недопустимо, в таких ситуациях мы на их стороне», — заявили в «Яндексе».
Компания планирует в ближайшем будущем предложить курьерам, столкнувшимся с агрессивными клиентами, юридическую консультацию, добавили в компании. «Яндекс» также рассматривает рейтинги, в которых курьеры смогут оценивать клиентов, как водители в «Такси». Сейчас оценивать доставку могут только пользователи, они также могут добавить комментарий и оставить чаевые.
В компании заявили, что приняли решение после консультаций с курьерским сообществом и организациями, представляющими интересы доставщиков. Причиной стал «эпизод с топовым блогером, плеснувшей в курьера помоями». Речь идет об Instagram-блогере Дарье Зотеевой, известной под псевдонимом «Инстасамка», пишет Telegram-канал «Русский маркетинг». Ее аккаунт в приложении «Еды» навсегда заблокировали, добавили в компании.
На вопросы vc.ru о том, есть или будут ли предприняты такие же меры в Delivery Club, на момент написания заметки в компании не ответили.
Чувствую, рейтинг будут снижать в основном за то, что не оставил чаевые. Впрочем, это неплохой повод наконец удалить Яндекс.Еду
Разве курьеры видят когда и от кого приходят чаевые
дурость, будут писать не подтверждённые вещи
мда... В какие времена живём - у какой-то блевотной тёлки, называющей себя "инстасамка" многомиллионная аудитория...
Какие отвратные ногти у неё:
Боюсь выйти на улицу, вдруг проявлю к кому то неуважение и меня обнулять или заблокируют!
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