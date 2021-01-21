Еда
Рая Хачатрян

«Яндекс.Еда» и «Лавка» начнут блокировать пользователей за неуважение к курьерам Статьи редакции

Компания может запустить в приложениях рейтинги, в которых курьеры смогут оценивать клиентов.

«Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» смогут блокировать или ограничивать доступ пользователей к отдельным функциям сервисов за агрессию и грубое отношение к курьерам, сообщили vc.ru в компании. Такой пункт появился в пользовательском соглашении сервисов.

«Грубое, почеркнуто неуважительное отношение к курьерам абсолютно недопустимо, в таких ситуациях мы на их стороне», — заявили в «Яндексе».

Компания планирует в ближайшем будущем предложить курьерам, столкнувшимся с агрессивными клиентами, юридическую консультацию, добавили в компании. «Яндекс» также рассматривает рейтинги, в которых курьеры смогут оценивать клиентов, как водители в «Такси». Сейчас оценивать доставку могут только пользователи, они также могут добавить комментарий и оставить чаевые.

В компании заявили, что приняли решение после консультаций с курьерским сообществом и организациями, представляющими интересы доставщиков. Причиной стал «эпизод с топовым блогером, плеснувшей в курьера помоями». Речь идет об Instagram-блогере Дарье Зотеевой, известной под псевдонимом «Инстасамка», пишет Telegram-канал «Русский маркетинг». Ее аккаунт в приложении «Еды» навсегда заблокировали, добавили в компании.

На вопросы vc.ru о том, есть или будут ли предприняты такие же меры в Delivery Club, на момент написания заметки в компании не ответили.

#новость #яндекседа #яндексдоставка

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12 12 комментариев
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12 комментариев
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Sam Beckett

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Чувствую, рейтинг будут снижать в основном за то, что не оставил чаевые. Впрочем, это неплохой повод наконец удалить Яндекс.Еду

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Ярослав Карпушев

Sam
0

Разве курьеры видят когда и от кого приходят чаевые

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Sam Beckett

Ярослав
0

Многие до сих пор дают наликом

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Georgi Smirnov

1

дурость, будут писать не подтверждённые вещи

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Sergei Zotov

Georgi
1

а какая выгода курьерам-то тут?

Ответить

Виталий Журавлев

1

Понеслась...

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Карл

1

мда... В какие времена живём - у какой-то блевотной тёлки, называющей себя "инстасамка" многомиллионная аудитория...

Какие отвратные ногти у неё:

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Александр Николаевич Кудин

1

Боюсь выйти на улицу, вдруг проявлю к кому то неуважение и меня обнулять или заблокируют!

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Парвиз Мадаминов

0

Интересный прецедент

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Ильяс Урганаев

0

Это как Твиттер и Трамп

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Мария Завьялова

0

МДА.

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Круглый огонь

0

Клиент всегда прав!

Яндекс: нет, не слышали. И вообще, клиент для сервиса, а не сервис для клиента. Битч.

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