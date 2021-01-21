Компания может запустить в приложениях рейтинги, в которых курьеры смогут оценивать клиентов.

«Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» смогут блокировать или ограничивать доступ пользователей к отдельным функциям сервисов за агрессию и грубое отношение к курьерам, сообщили vc.ru в компании. Такой пункт появился в пользовательском соглашении сервисов.

«Грубое, почеркнуто неуважительное отношение к курьерам абсолютно недопустимо, в таких ситуациях мы на их стороне», — заявили в «Яндексе».

Компания планирует в ближайшем будущем предложить курьерам, столкнувшимся с агрессивными клиентами, юридическую консультацию, добавили в компании. «Яндекс» также рассматривает рейтинги, в которых курьеры смогут оценивать клиентов, как водители в «Такси». Сейчас оценивать доставку могут только пользователи, они также могут добавить комментарий и оставить чаевые.

В компании заявили, что приняли решение после консультаций с курьерским сообществом и организациями, представляющими интересы доставщиков. Причиной стал «эпизод с топовым блогером, плеснувшей в курьера помоями». Речь идет об Instagram-блогере Дарье Зотеевой, известной под псевдонимом «Инстасамка», пишет Telegram-канал «Русский маркетинг». Ее аккаунт в приложении «Еды» навсегда заблокировали, добавили в компании.

На вопросы vc.ru о том, есть или будут ли предприняты такие же меры в Delivery Club, на момент написания заметки в компании не ответили.