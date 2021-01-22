Еда
Евгения Евсеева

Власти Москвы предложили правительству отменить или снизить НДС для ресторанов Статьи редакции

Это позволит снизить нагрузку на предприятия и поможет бизнесу справиться с последствиями пандемии, считают в мэрии.

  • Власти Москвы обратились к правительству России с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, пишут «РИА Новости» с ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.
  • Это позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть сложный период, связанный с пандемией Covid-19, сообщил Ефимов. Ресторанный бизнес относится к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям.
  • «На протяжении длительного времени в сфере общепита снижены обороты — мы наблюдаем периодический рост посещаемости или заказов навынос, затем снижение. Совершенно очевидно, что 2020 и 2021 нельзя будет назвать успешными для этой отрасли», — подчеркнул заммэра.
  • Минэкономразвития поддержало это предложение, уточняет издание. В 2020 году правительство Москвы выделило на поддержку московского бизнеса более 90 млрд рублей.

#новость #бизнеснакарантине

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12 12 комментариев
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12 комментариев
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Elena N.Kirilyuk

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Уберите НДС вообще!
И будет всем нам счастье!
Оставьте привязки к обороту, и получите отличные собираемые прозрачные налоги..

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Борис Смирнов

Elena
0

Если нечего будет воровать, доначислять, проверять - все российские чиновники тогда сразу пойдут по миру.

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Константин Полухтин

1

Сейчас все метнутся создавать ОООшки с ОКВЭДами ресторанов:)

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Elena N.Kirilyuk

0

И наконец то малый бизнес избавится от армии бухгалтеров.. )) .. и будет работать в полную силу.. а не тратить время на фин.анализ и контроль бухгалтера, чтобы тот не насчитал вагон денег..)..

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Константин Полухтин

0

Сейчас все метнуться создавать ОООшки с ОКВЭДами ресторанов:)

Ответить

Константин Полухтин

Константин
1

Комментарий отменяется, тут «ь» в слове «метнутся».

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Борис Смирнов

0

Проблема ресторанов и кафе намного глубже, чем высокие налоги и текущие затраты на аренду, налоги, персонал и так далее. В период пандемии мы просто отвыкли постоянно ходить в рестораны, кинотеатры, торговые центры и другие общественные места. Многие перестали даже ходить в магазин за продуктами, так как сервисы по доставке продуктов процентов на 80-90 закрывают ваши потребности. Даже 0 налоговая ставка не вернет в перспективе предприятиям общепита ту доходность в чистоте, которая была до марта 2020. Сегодня проблема не только в деньгах, проблема в привычке, которая пропала и вернется теперь не скоро.

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Максим Басенко

Борис
1

Может вы и оивыкди, а я нет. Всё индивидуально. Вопрос, что слабые проекты быстрее умрут, но это не так и плохо

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Максим Мостовой

Борис
1

хорошие рестораны по-прежнему битком

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alex twit

0

Пикча с благодарным пингвином

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Fumar mata

0

Общепит на ОСН? Сколько таких? 

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Kirill Smolin

0

Ага, чтобы власти Москвы могли отмывать деньги через свои рестораны и ндс не платить))

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