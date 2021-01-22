Власти Москвы предложили правительству отменить или снизить НДС для ресторанов Статьи редакции
Это позволит снизить нагрузку на предприятия и поможет бизнесу справиться с последствиями пандемии, считают в мэрии.
- Власти Москвы обратились к правительству России с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, пишут «РИА Новости» с ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.
- Это позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть сложный период, связанный с пандемией Covid-19, сообщил Ефимов. Ресторанный бизнес относится к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям.
- «На протяжении длительного времени в сфере общепита снижены обороты — мы наблюдаем периодический рост посещаемости или заказов навынос, затем снижение. Совершенно очевидно, что 2020 и 2021 нельзя будет назвать успешными для этой отрасли», — подчеркнул заммэра.
- Минэкономразвития поддержало это предложение, уточняет издание. В 2020 году правительство Москвы выделило на поддержку московского бизнеса более 90 млрд рублей.
Уберите НДС вообще!
И будет всем нам счастье!
Оставьте привязки к обороту, и получите отличные собираемые прозрачные налоги..
Если нечего будет воровать, доначислять, проверять - все российские чиновники тогда сразу пойдут по миру.
И наконец то малый бизнес избавится от армии бухгалтеров.. )) .. и будет работать в полную силу.. а не тратить время на фин.анализ и контроль бухгалтера, чтобы тот не насчитал вагон денег..)..
Сейчас все метнуться создавать ОООшки с ОКВЭДами ресторанов:)
Проблема ресторанов и кафе намного глубже, чем высокие налоги и текущие затраты на аренду, налоги, персонал и так далее. В период пандемии мы просто отвыкли постоянно ходить в рестораны, кинотеатры, торговые центры и другие общественные места. Многие перестали даже ходить в магазин за продуктами, так как сервисы по доставке продуктов процентов на 80-90 закрывают ваши потребности. Даже 0 налоговая ставка не вернет в перспективе предприятиям общепита ту доходность в чистоте, которая была до марта 2020. Сегодня проблема не только в деньгах, проблема в привычке, которая пропала и вернется теперь не скоро.
Может вы и оивыкди, а я нет. Всё индивидуально. Вопрос, что слабые проекты быстрее умрут, но это не так и плохо
Ага, чтобы власти Москвы могли отмывать деньги через свои рестораны и ндс не платить))
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