ФНС потребовала признать банкротом юрлицо сети «Кофе хауз»

В 2014 году она насчитывала больше 220 заведений, но сейчас их число сократилось до пяти. Инспекция ФНС по Москве обратилась в арбитражный суд с заявлением о банкротстве ООО «Кофе хауз», которое входит в ГК «Шоколадница». Информацию об этом «Ъ» обнаружил в картотеке арбитражных дел.Детали дела неизвестны. В ФНС не ответили на запрос газеты. В «Шоколаднице» заявили, что пока не получили от налоговой копию заявления с информацией о сумме требований. В группе также отметили, что «Кофе хауз» в настоящий момент не ведёт никакой деятельности и не владеет активами.По данным «Контур Фокуса», в 2024 году выручка ООО «Кофе хауз» составила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 121,5 млн рублей, а активы — 191,5 млн рублей. В базе при этом указано, что с конца марта 2025 года компания находится в процессе присоединения к другому юрлицу.На конец 2024-го ООО «Кофе хауз» сохраняло сертификат на производство жареного зернового кофе, четыре действующие лицензии на продажу алкоголя в Москве, товарный знак «Кофе хауз», договоры аренды помещений и домены, отмечает «Ъ». На сайте сети говорится, что в Москве продолжают работать пять кофеен.Опрошенные газетой юристы называют высокой вероятность банкротства по заявлению ФНС, если компания не ведёт деятельность и не владеет активами. Кроме того, к субсидиарной ответственности по её долгам могу привлечь и собственника — 100% принадлежит ООО «Шоколадный дом».В 2014 году сеть «Кофе хауз» насчитывала больше 220 кофеен по всей стране, отмечают в Core.XP. Но после того как в том же году компания стала частью ГК «Шоколадница», её развитие «практически остановилось».Летом 2024 года сеть объявила о планах провести ребрендинг и сменить формат работы. Компания планировала открыть до конца года 30 новых заведений и развивать франшизу.#новости #фнс #кофехауз