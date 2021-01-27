Бывшие франчайзи Domino’s Pizza проиграли суды против сети в России об убытках за неудачную бизнес-модель Статьи редакции
Суд также удовлетворил встречный иск Domino's Pizza и взыскал с истцов от 2,1 млн рублей до 5,5 млн рублей.
- В 2019 году бывшие партнеры Domino's Pizza подали к компании четыре иска и требовали возместить затраты на открытие убыточных ресторанов на общую сумму в 132 млн рублей. Суд отказал троим истцам, а четвертый, держатель ресторана в Туле Мирон Родзинский, сам отказался от требований в ноябре 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда.
- Партнеры Domino's Pizza в регионах в апреле 2019 высказали свои претензии в письме владельцам головной компании в США. Они жаловались на бизнес-модель компании, которая предполагала достижение точки безубыточности с первого месяца работы — ни у одного из региональных ресторанов это не получилось.
- Они также обвиняли российское подразделение компании в завышении цен на продукты, навязывании услуг и отсутствии маркетинговой поддержки.
- Судья заявил, что бизнес-модель была абстрактной, на основе этого рестораторы сами должны были составить свой план, сказано в решении по иску предпринимателя Эдуарда Скоромных. В договоре франчайзинга, который он подписал, не было никакой гарантии успешности ресторана, отмечают в суде.
Встречный иск Domino's Pizza в суде удовлетворили и взыскали с истцов от 2,1 млн рублей до 5,5 млн рублей задолженности по уплате роялти и неустойки.
В российской Domino's Pizza не ответили на вопросы «Коммерсанта». Отказавшийся от своих требований Родзинский заявил изданию, что намерен продолжить тяжбу с компанией.
Одна из худших пиццерий в РФ с отвратным качеством продукции, хревой службой доставки и хамлом среди обслуживающего персонала провалилась в окупаемости. Кто бы мог подумать!
У всех сетевых пиццерий отвратное качество к сожалению
Не сочтите за рекламу, но не могу так сказать про "Додо". Чуть ли не единственная хорошая сетевуха у нас в стране. После изменения рецептуры моих любимых пицц, я стал там заказывать довольно редко, но все же обеими руками топлю за них. Нормальный прайс, адекватная служба поддержки, бесплатные пиццы за опоздания и ништяки вроде "Тайного покупателя", с помощью которых можно чуть ли не бесплатно у них обедать
Я могу поручиться за Додо Пиццу в Москве. Ингредиенты всегда выложены равномерно, подгоревшие или сырые фрагменты отсутствуют. И цены для Москвы вполне приемлемые
Видел исследование Роскачества вроде, где они брали пиццы разных сетевух и не в одной не нашли ни грамма молочного жира, только растительный - то есть весь сыр в них это просто сырный продукт не из молока, а из масла
Мы не исследовали эту категорию продуктов. Возможно вы что-то путаете. Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества исследовали наиболее популярные мобильные приложения, которые позволяют оформить доставку готовой еды (как минимум пиццы), как собственных приложений ресторанов и кафе, так и приложений служб доставки.
Значит Росконтроль, в поиске это исследование первое если написать пицца исследование росконтроль
Хм, интересно. Если найдете, поделитесь, пожалуйста)
У меня тоже был негативный опыт с Додо. Заказал как-то пиццу Овощи и грибы. Шампиньоны в ней оказались с очень неприятным гнилым привкусом. После каждой доставки Додо просит оценить качество в приложении, в тот раз поставил единицу и описал ситуацию. Позвонили в течение 10 минут после написания отзыва и уже через час привезли новую (свежую!) пиццу. На этот раз без косяков.
Проблема была, но Додо ее решил. За это спасибо)
Брал пиццу в Додо год назад, недавно, но к сожалению, качество такое же отвратное (брал в разных пиццериях несколько раз). НО само отношение к бизнесу и гостям у Федора Овчинникова на первом месте, он молодец
В большинстве стран ДоминоС - топчик
В Рашке - Какашка 💩 (
В большинстве случаев в каждой резонансной статье найдутся чудаки на букву М, которые, конечно же, и страну обосрут, и обязательно используют гавно словом или смайлом или на "кровавый режим" все свалят. Особо упоротые Рашкой назовут. Свинья одним словом, ой простите...)
В соседней Беларуси Доминос шикарен. Что они делают не так?
Да судя по всему везде кроме России Доминос отличный.
Во львове тоже гуд, привезли быстро, а в питере доставка занимает чуть меньше вечности и вкус так себе.
Белорусы вообще в целом молодцы, чего уж!) Я ж не про них, а про мерзкое слово - Р*шка. И как пример, два основных сценария периодического заказа пиццы за недорого - это дом и работа. Дома, р-н Преображенское, в итоге остановились на Доминос (среди тех же Додо, Пицца Хат, Папы Джонс, Фуд Бэнда и еще нескольких). На работе, р-н Хамовники, недавно заказали толпой, причем народ именно Доминос предложил. Заказали... Это была откровенно плохая пицца. Не думаю, что когда либо еще коллеги там закажут ее. Также ситуация в целом по городу. Итог: разные места, разные франчайзи, разное качество и вкус.
В России вообще доминос пиздец полный
В той же Москве на Кутузовском проспекте, в зале есть буквально 3 места куда можно сесть и поесть. Один раз когда я туда зашел, там буквально сидел в зале и ел доширак доставщик пиццы, воняло на всю комнату. Некоторые места они просто использовали для хранения коробок и итого всегда было свободно для того чтобы сесть лишь одно место, которое было всегда занято.
Курьеры по русски и два слова связать не могут, короче пиздец полный с доминос. Та же додо и папа джонс просто небо и земля в сравнении с их убогими ресторанами
Додо, доминос, папа джонс, пицца хат - все примерно одно и то же.
Конкретно к додо отношусь замечательно как к бизнесу, но жрать это не стоит.
бизнес-модель была абстрактной - улбынуло
Им что не сказали что любая франшиза это абстрактная бизнес модель?
Так они же как раз делали упор на то, что Доминос им окупаемость прям аж гарантировала.
Ля вы тут все гурманы канеш и обслуживание вам не так и это не эдак) нормальная пицца у доминос, дело вкуса ведь, мне она гораздо больше нравится чем у той же додо. Складывается ощущение по комментариям, что люди то и делают раз в день пиццу дегустируют, причем с разных точек и обязательно у всех компаний города
ну такой себе дух предпринимательства. они хотели, купив франшизу, чтобы на 100% быть в плюсе? для этого нужно не просто бежать, а бежать быстрее других. и так во всех сегментах бизнеса.
а экономику нужно считать до покупки.
короче, наивные думали, что доминос сделали франшизу для их прибыли, а не для своей.
Заказал "Додо", привезли сухую лепешку с непонятным "сыром" странного вкуса. Прочие ингредиенты тоже не выдерживали критики. Зато курьер прекрасно владел русским языком...
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