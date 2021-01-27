Еда
Рая Хачатрян

Бывшие франчайзи Domino’s Pizza проиграли суды против сети в России об убытках за неудачную бизнес-модель Статьи редакции

Суд также удовлетворил встречный иск Domino's Pizza и взыскал с истцов от 2,1 млн рублей до 5,5 млн рублей.

  • В 2019 году бывшие партнеры Domino's Pizza подали к компании четыре иска и требовали возместить затраты на открытие убыточных ресторанов на общую сумму в 132 млн рублей. Суд отказал троим истцам, а четвертый, держатель ресторана в Туле Мирон Родзинский, сам отказался от требований в ноябре 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда.
  • Партнеры Domino's Pizza в регионах в апреле 2019 высказали свои претензии в письме владельцам головной компании в США. Они жаловались на бизнес-модель компании, которая предполагала достижение точки безубыточности с первого месяца работы — ни у одного из региональных ресторанов это не получилось.
  • Они также обвиняли российское подразделение компании в завышении цен на продукты, навязывании услуг и отсутствии маркетинговой поддержки.
  • Судья заявил, что бизнес-модель была абстрактной, на основе этого рестораторы сами должны были составить свой план, сказано в решении по иску предпринимателя Эдуарда Скоромных. В договоре франчайзинга, который он подписал, не было никакой гарантии успешности ресторана, отмечают в суде.

  • Встречный иск Domino's Pizza в суде удовлетворили и взыскали с истцов от 2,1 млн рублей до 5,5 млн рублей задолженности по уплате роялти и неустойки.

  • В российской Domino's Pizza не ответили на вопросы «Коммерсанта». Отказавшийся от своих требований Родзинский заявил изданию, что намерен продолжить тяжбу с компанией.

#новость #dominospizza

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Никита Зимин

10

Одна из худших пиццерий в РФ с отвратным качеством продукции, хревой службой доставки и хамлом среди обслуживающего персонала провалилась в окупаемости. Кто бы мог подумать!

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Gimbelevskiy Dmitriy

Никита
6

У всех сетевых пиццерий отвратное качество к сожалению

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Никита Зимин

Gimbelevskiy
–9

Не сочтите за рекламу, но не могу так сказать про "Додо". Чуть ли не единственная хорошая сетевуха у нас в стране. После изменения рецептуры моих любимых пицц, я стал там заказывать довольно редко, но все же обеими руками топлю за них. Нормальный прайс, адекватная служба поддержки, бесплатные пиццы за опоздания и ништяки вроде "Тайного покупателя", с помощью которых можно чуть ли не бесплатно у них обедать

Ответить

Дмитрий Разломов

Никита
26

Простите, но пицца днище с странными привкусами.

Ответить

Alek

Никита
16

Простите, но Додо отвратительная "пицца". Это пирог с начинкой, а не пицца.

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Pushkareva

Никита
11

Извините, но она даже пахнет неприятно. Какая-то теплая блевотина. 

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Art Kha

Никита
0

фу. вы видимо пиццу не ели. а только лаваши с сыром

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Динислам Кутлумбетов

Gimbelevskiy
–4

Я могу поручиться за Додо Пиццу в Москве. Ингредиенты всегда выложены равномерно, подгоревшие или сырые фрагменты отсутствуют. И цены для Москвы вполне приемлемые

Ответить

Gimbelevskiy

Динислам
4

Видел исследование Роскачества вроде, где они брали пиццы разных сетевух и не в одной не нашли ни грамма молочного жира, только растительный - то есть весь сыр в них это просто сырный продукт не из молока, а из масла

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Роскачество

Gimbele…
3

Мы не исследовали эту категорию продуктов. Возможно вы что-то путаете. Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества исследовали наиболее популярные мобильные приложения, которые позволяют оформить доставку готовой еды (как минимум пиццы), как собственных приложений ресторанов и кафе, так и приложений служб доставки.

Ответить

Gimbelevskiy

Роскаче…
0

Значит Росконтроль, в поиске это исследование первое если написать пицца исследование росконтроль

Ответить

Динислам

Gimbele…
2

Хм, интересно. Если найдете, поделитесь, пожалуйста)

У меня тоже был негативный опыт с Додо. Заказал как-то пиццу Овощи и грибы. Шампиньоны в ней оказались с очень неприятным гнилым привкусом. После каждой доставки Додо просит оценить качество в приложении, в тот раз поставил единицу и описал ситуацию. Позвонили в течение 10 минут после написания отзыва и уже через час привезли новую (свежую!) пиццу. На этот раз без косяков.

Проблема была, но Додо ее решил. За это спасибо)

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Denis Komarov

10

Брал пиццу в Додо год назад, недавно, но к сожалению, качество такое же отвратное (брал в разных пиццериях несколько раз). НО само отношение к бизнесу и гостям у Федора Овчинникова на первом месте, он молодец

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Vladimir Sokolov

–5

В большинстве стран ДоминоС - топчик

В Рашке - Какашка 💩 (

Ответить

Sayyar Tatar

Vladimir
9

В большинстве случаев в каждой резонансной статье найдутся чудаки на букву М, которые, конечно же, и страну обосрут, и обязательно используют гавно словом или смайлом или на "кровавый режим" все свалят. Особо упоротые Рашкой назовут. Свинья одним словом, ой простите...)

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Artem Petrenkov

Sayyar
0

В соседней Беларуси Доминос шикарен. Что они делают не так?

Ответить

Ник

Artem
0

В Канаде тоже отличный Доминос

Ответить

Artem Petrenkov

Ник
0

Да судя по всему везде кроме России Доминос отличный.

Ответить

Ник

Artem
0

И не только Доминос

Ответить

Кирилл Вечкасов

Ник
0

Во львове тоже гуд, привезли быстро, а в питере доставка занимает чуть меньше вечности и вкус так себе.

Ответить

Sayyar Tatar

Artem
0

Белорусы вообще в целом молодцы, чего уж!) Я ж не про них, а про мерзкое слово - Р*шка. И как пример, два основных сценария периодического заказа пиццы за недорого - это дом и работа. Дома, р-н Преображенское, в итоге остановились на Доминос (среди тех же Додо, Пицца Хат, Папы Джонс, Фуд Бэнда и еще нескольких). На работе, р-н Хамовники, недавно заказали толпой, причем народ именно Доминос предложил. Заказали... Это была откровенно плохая пицца. Не думаю, что когда либо еще коллеги там закажут ее. Также ситуация в целом по городу. Итог: разные места, разные франчайзи, разное качество и вкус.

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Артур

Vladimir
1

В России вообще доминос пиздец полный

В той же Москве на Кутузовском проспекте, в зале есть буквально 3 места куда можно сесть и поесть. Один раз когда я туда зашел, там буквально сидел в зале и ел доширак доставщик пиццы, воняло на всю комнату. Некоторые места они просто использовали для хранения коробок и итого всегда было свободно для того чтобы сесть лишь одно место, которое было всегда занято.

Курьеры по русски и два слова связать не могут, короче пиздец полный с доминос. Та же додо и папа джонс просто небо и земля в сравнении с их убогими ресторанами

Ответить

Артур

Артур
0

Вот это место, вон там на высоких стульях ел доширак доставщик пиццы

Ответить

Дмитрий Энтелис

Артур
0

Додо, доминос, папа джонс, пицца хат - все примерно одно и то же.
Конкретно к додо отношусь замечательно как к бизнесу, но жрать это не стоит.

Ответить

Ivan Bindus

Артур
0

Насчёт русского языка, вам шашечки или ехать?

Ответить

Sergey Ontime

4

Достали уже под каждой статьей обсуждать вкус пиццы.

Ответить

Alexandr Shilnikov

3

Отличная франшиза, надо брать 😁

Ответить

Sasha Step

3

бизнес-модель была абстрактной - улбынуло
Им что не сказали что любая франшиза это абстрактная бизнес модель?

Ответить

Dmitry Yashin

Sasha
0

Так они же как раз делали упор на то, что Доминос им окупаемость прям аж гарантировала.

Ответить

Ivan Bindus

3

Ля вы тут все гурманы канеш и обслуживание вам не так и это не эдак) нормальная пицца у доминос, дело вкуса ведь, мне она гораздо больше нравится чем у той же додо. Складывается ощущение по комментариям, что люди то и делают раз в день пиццу дегустируют, причем с разных точек и обязательно у всех компаний города

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К Х

2

ну такой себе дух предпринимательства. они хотели, купив франшизу, чтобы на 100% быть в плюсе? для этого нужно не просто бежать, а бежать быстрее других. и так во всех сегментах бизнеса.
а экономику нужно считать до покупки.
короче, наивные думали, что доминос сделали франшизу для их прибыли, а не для своей.

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Ваня Пупкмн

0

пица мия рулит!

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Black Jack

0

Интересно, а люди с татуировками все еще туда ходят за бесплатной пиццей?

Ответить

Волошин Павел Владимирович

0

Заказал "Додо", привезли сухую лепешку с непонятным "сыром" странного вкуса. Прочие ингредиенты тоже не выдерживали критики. Зато курьер прекрасно владел русским языком...

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Мистер Прикалдес)

–2

сбарро топ

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