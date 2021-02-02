Еда
Рая Хачатрян

McDonald's начала продавать собственный бургер без мяса McPlant в Скандинавии Статьи редакции

Тесты продлятся несколько месяцев.

  • Разработанный совместно с производителем растительного мяса Beyond Meat бургер McPlant продается с января в Дании и Швеции, пишет Bloomberg. Котлета сделана из белка на основе гороха, вторичным белковым ингредиентом в составе — рисовый белок, пишет издание.

  • В состав бургера McPlant также входят сыр, салат, помидоры, соленые огурцы, лук, майонез, горчица и кетчуп.

  • Растительная котлета готовится на том же гриле, что и гамбургеры с говядиной, пишет Bloomberg. Так же делает и Burger King — издание называет это проблемой для веганов.
  • Тесты McPlant закончатся 15 марта в Швеции и 12 апреля в Дании. Страны Скандинавии — ключевой рынок для альтернативного мяса на растительной основе, заявил глава McDonald’s Крис Кемпчински. После эксперимента бургеры могут появится и на других рынках, пишет Bloomberg.
  • В 2019 года McDonald's в Канаде тестировала бургер с котлетой из «мяса» на растительной основе. Он назывался P.L.T. (Plant. Lettuce. Tomato) и стоил 6,49 канадских долларов (около 382,58 рублей). Эксперимент закончился в апреле 2020 года, компания пока не планирует его возобновить.
  • Блюда с растительным мясом предлагают и другие сети ресторанов: например, Burger King и KFC сотрудничают с производителем заменителя мяса Impossible Foods.

#новость #mcdonalds #beyondmeat

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21 21 комментарий
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Трансгендолёт

3

Растительная котлета готовится на том же гриле

Хм, ну после такого тру-веганы не станут заказывать этот бургер, а не тру и так закажут обычный, разве нет?

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Slava Itprofi

3

Я одного не пойму, а к чему это стремление к "альтернативному мясу"? Ну если отказались от мяса, то наверное надо в целом отказаться от концепции мясных блюд, и создавать свои.  Я не против веганства, это выбор человека, но зачем так упорно стремиться к форменному "мясоедству" ?

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Лёха Литвинов

Slava
0

Потому что хочется. Вам вообще какая разница, почему кто-то хочет что-то съесть в таком виде? 

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Nekton

Slava
0

Наверное что-бы психика целой осталась. Ну и маркетинг с другой стороны

Ответить

Make Luv

Slava
0

Я бургеры люблю и ел их часто. Но перестал есть мясо и не планирую возобновлять. И что же делать? Хз чем их сейчас возобновить.

Ответить

Громкий ГОСТ

Make
0

А почему перестал есть мясо?

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Maxim Gataullin

1

Помню с Мальты привозили "вегетарианское" мясо для бургеров. Вот внешне один в один, а по вкусу... Что-то похожее на фасоль в томате и брокколи.
Хотя вот если ещё и пожарить, то вполне себе получается. Но явно продукт чисто для своих.

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One Droid

1

проще стать вегетарианцем - сыры, молочка наше все

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Артём Палённый

1

Зачем веганам вообще есть "котлету"? Почему веганы хотят быть похожими на нормальных людей?

Ответить

Paul

Артём
0

Потому что иначе звучит как бургер с гороховой лепешкой. А так котлета. Зеленые в восторге.

Ответить

Квадратный нос

0

То, что и заслужили веганы с веганками.

Ответить

Мистер Прикалдес)

0

как стать веганом, если ты кавказец? помогите

Ответить

Валерия Котова

Мистер
0

Будто бы никак, извини

Ответить

Pavel Natalia Selivanovi

0

Только умереть и родиться в новом теле

Ответить

Громкий ГОСТ

0

Ясно. Надо скорее кушать всё, да побольше. А то появятся защитники растений — и муку́ тоже запретят на фиг.

Ответить

Серж Фурсов

0

Зачем нужен этот изврат , если человек вегетарианец, ему не нужны такие бургеры. Если человек мясоед, блин тем более не нужны. 

Ответить

Валерия Котова

Серж
0

Если есть предложение, значит есть спрос. 

Ответить

Alexey Ivanov

0

Там вроде мяса и раньше не было?

Ответить

Холден Колфилд

0

Собственный бургер из собственного мяса ген.дира

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alex twit

0

Бургер без мяса, любовь без секса, бритье без крема

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Max Fomenko

0

Уже и до мака добрались(

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