McDonald's начала продавать собственный бургер без мяса McPlant в Скандинавии Статьи редакции
Тесты продлятся несколько месяцев.
- Разработанный совместно с производителем растительного мяса Beyond Meat бургер McPlant продается с января в Дании и Швеции, пишет Bloomberg. Котлета сделана из белка на основе гороха, вторичным белковым ингредиентом в составе — рисовый белок, пишет издание.
В состав бургера McPlant также входят сыр, салат, помидоры, соленые огурцы, лук, майонез, горчица и кетчуп.
- Растительная котлета готовится на том же гриле, что и гамбургеры с говядиной, пишет Bloomberg. Так же делает и Burger King — издание называет это проблемой для веганов.
- Тесты McPlant закончатся 15 марта в Швеции и 12 апреля в Дании. Страны Скандинавии — ключевой рынок для альтернативного мяса на растительной основе, заявил глава McDonald’s Крис Кемпчински. После эксперимента бургеры могут появится и на других рынках, пишет Bloomberg.
- В 2019 года McDonald's в Канаде тестировала бургер с котлетой из «мяса» на растительной основе. Он назывался P.L.T. (Plant. Lettuce. Tomato) и стоил 6,49 канадских долларов (около 382,58 рублей). Эксперимент закончился в апреле 2020 года, компания пока не планирует его возобновить.
- Блюда с растительным мясом предлагают и другие сети ресторанов: например, Burger King и KFC сотрудничают с производителем заменителя мяса Impossible Foods.
Растительная котлета готовится на том же гриле
Хм, ну после такого тру-веганы не станут заказывать этот бургер, а не тру и так закажут обычный, разве нет?
Я одного не пойму, а к чему это стремление к "альтернативному мясу"? Ну если отказались от мяса, то наверное надо в целом отказаться от концепции мясных блюд, и создавать свои. Я не против веганства, это выбор человека, но зачем так упорно стремиться к форменному "мясоедству" ?
Потому что хочется. Вам вообще какая разница, почему кто-то хочет что-то съесть в таком виде?
Помню с Мальты привозили "вегетарианское" мясо для бургеров. Вот внешне один в один, а по вкусу... Что-то похожее на фасоль в томате и брокколи.
Хотя вот если ещё и пожарить, то вполне себе получается. Но явно продукт чисто для своих.
Зачем веганам вообще есть "котлету"? Почему веганы хотят быть похожими на нормальных людей?
как стать веганом, если ты кавказец? помогите
Зачем нужен этот изврат , если человек вегетарианец, ему не нужны такие бургеры. Если человек мясоед, блин тем более не нужны.
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