По закону «шоколадом» называется продукт, у которого в составе есть какао и сахар.

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Немецкие власти заявили, что плитка под названием Cacao y Nada («какао и ничего больше») не соответствует определению «шоколада», пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Плитка Ritter Sport состоит на 100% из какао с собственной плантации в Никарагуа. Вместо подсластителя в ней используется сок, который содержится в мякоти какао-бобов — впервые он был одобрен ЕС как продукт питания в 2019 году, отмечает издание.

В Ritter Sport знают, что щепотки сахара в продукте было бы достаточно, чтобы назвать это «шоколадом», но заявили, что окажут давление на власти, чтобы те изменили правила.

Глава компании Андреас Ронкен назвал ситуацию «абсурдом». «Если колбасу можно делать из гороха, шоколаду тоже не нужен сахар. Они должны проснуться — это новая реальность», — заявил он. Ронкен добавил, что законы должны идти в ногу со временем и меняться после появления инноваций.