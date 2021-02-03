Еда
Рая Хачатрян

Ritter Sport предложил пересмотреть определение шоколада в Германии — под него не попала плитка без сахара Статьи редакции

По закону «шоколадом» называется продукт, у которого в составе есть какао и сахар.

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Немецкие власти заявили, что плитка под названием Cacao y Nada («какао и ничего больше») не соответствует определению «шоколада», пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Плитка Ritter Sport состоит на 100% из какао с собственной плантации в Никарагуа. Вместо подсластителя в ней используется сок, который содержится в мякоти какао-бобов — впервые он был одобрен ЕС как продукт питания в 2019 году, отмечает издание.

В Ritter Sport знают, что щепотки сахара в продукте было бы достаточно, чтобы назвать это «шоколадом», но заявили, что окажут давление на власти, чтобы те изменили правила.

Глава компании Андреас Ронкен назвал ситуацию «абсурдом». «Если колбасу можно делать из гороха, шоколаду тоже не нужен сахар. Они должны проснуться — это новая реальность», — заявил он. Ронкен добавил, что законы должны идти в ногу со временем и меняться после появления инноваций.

Компания предварительно согласилась выпустить новый продукт под названием Kakaofruchttafel или «плитка с какао-фруктами». Всего компания выпустит 2300 таких батончиков, которые будут доступны в интернете или в фирменном магазине в Вальденбухе. Одна плитка будет стоить €4,99 (455,26 рублей).

#германия

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Алёна Погребняк

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Очень логичную вещь в общем-то сказал Ронкен.

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