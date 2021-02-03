Еда
Рая Хачатрян

Сервис для оценки и подбора вина Vivino привлёк $155 млн на запуск в новых странах и увеличение штата Статьи редакции

На фоне пандемии продажи вина через приложение выросли более чем вдвое, и компания впервые стала безубыточной.

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С момента запуска в 2010 году компания привлекла всего $221 млн. Новый раунд в $155 млн — это в два раза больше, чем все его предыдущее финансирования, пишет TechCrunch.

Лид-инвестором раунда стал шведский Kinnevik, а также фонды Sprints Capital, GP BullHound, вложился и существующий инвестор Creandum.

Vivino позволяет пользователям узнать всю информацию о винах: для этого им нужно навести камеру внутри приложении на этикетку на бутылке или винную карту, после чего сервис покажет среднюю оценку, цены в магазинах и отзывы пользователей. Сервис работает в 17 странах, в том числе в России.

Через сервис также можно купить вино — продажи в 2020 году на фоне пандемии выросли более чем вдвое — до $265 млн, и компания впервые стала безубыточной, отмечает Bloomberg..

Сейчас в базе приложения 1,5 млрд изображений винных этикеток. У сервиса сейчас 50 млн пользователей по всему миру и всего 200 сотрудников, пишет издание. Компания использует инвестиции для запуска в Мексике, Японии, Португалии и Польше, а также увеличит штат до 300 человек.

Основатель и генеральный директор Vivino Хейни Захариассен рассказал TechCrunch, что планирует использовать деньги для развития своих основных технологий и механизма персонализированных рекомендаций. Он добавил, что компания очень мало тратит на маркетинг, поэтому она увеличит эту сумму.

#новость #инвестиции

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Roman Khegay

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Vivino — одно из самых полезных приложений. Только 1,5 млрд не только винных, пиво и прочее тоже есть.

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Юрий Беликов

Roman
1

Можно сканировать пиво? Что??? Пользуюсь года 3 им.. И пиво больше люблю 😁

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Алексей Ларин

Юрий
2

для пива есть https://untappd.com/

Ответить

Andrey Vasilev

Алексей
0

Антэпд страшненький.)

Ответить

Александр Кучеряев

7

Счастья и удачи ребятам, они делают мои выходные чуть качественнее.

Ответить

Mika Rasulov

Александр
2

А иногда и не чуть)
Мне вот виски не хватает

Ответить

Павел

Mika
1

Несколько худе чем vivino, но пользоваться можно https://apps.apple.com/ru/app/distiller/id784925833

Ответить

Максимальный рак

3

10 лет на раскачку, и при этом до сих пор живут на инвестиции.

А когда вообще такая пора у стартапа наступает, когда ему нужно начинать зарабатывать без вливаний извне? 🤔

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Дмитрий Корнеев

Максимальный
5

Ради того чтобы стать глобальной площадкой по продаже алкоголя с затратами всего на 200 сотрудников можно и 15 лет инвестировать. Потом херак и ты стоишь 30 млрд. Игра стоит свеч

Ответить

Ed Lee

Дмитрий
6

Но это не точно

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Евгений Дроздов

Максимальный
2

Есть такая компания: Ozon. 20 лет ей уже (формально 22). Все никак в плюс не выйдет.

Ответить

Ярослав Шенцов

Максимальный
0

Если им действительно 10 лет то facepalm,  рискну предположить, что львиная доля уходит  на обслуживание backend который жрет процентов 25 в AWS or Firebase...  )))

Ответить

Максимальный рак

Ярослав
0

Да вроде действительно 10:

С момента запуска в 2010 году

Ответить

Ярослав Шенцов

Максима…
0

Спсб.....
Тогда а шоке 😲 
Если даже за 3 года не выходите в нуль , с учётом затрат на разработку , то это полный......тем более это венчурных инвестиции ......
Я думаю , сугубо моё личное мнение , многие пилят аппы с готовым бэком,  вместо того, что бы писать свой ....

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Андрей Николаев

Ярослав
0

Да ща модель бизнеса такая пошла. Могут по 50 лет сидеть на инвестициях, без конца проводя раунды. А форбс захлебывается и называет бизнес 100 миллиардной ценностью.

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Максим Мостовой

Ярослав
0

Зачем им выходить а ноль? Они завоёвывают аудиторию и ещё не уперлись в потолок и тем более конкурентов. Инвесторы сами не захотят выйти в ноль в таком раскладе

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Янис Зятьков

Ярослав
0

За 10 лет они набрали 50 млн. пользователей, что очень немало. Одна удачная гипотеза по монетизация и вуаля - они единороги. По крайней мере у инвесторов на это растёт, я думаю.

Ответить

Илья Шишкунов

4

Сегодня они выбирают, что вам пить, а завтра, что вам дума... 
А стоп, это уже было 

Ответить

Максим Мостовой

3

Любимый стартап

Ответить

ilia

2

Ну хз: когда скачивал его, то думал, что там реально эксперты оценивают, а там просто куча отзывов от каких-то Вась по типу "помои кислые", "сладенько", "ну, не очень"...И вот такие вот делают рейтинг...

Ответить

Максим Мостовой

ilia
2

Все вина с оценкой от 4.0 и с количеством отзывов от 100-300 очень достойные и стоят своих денег. Никогда не подводило

Ответить

Алексей Ларин

ilia
1

С экспертами есть https://www.wine-searcher.com/ , там для более солидных вин и оценивают по 100 бальной Паркеровской шкале эксперты.
Пользуюсь двумя этими приложениями

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Алексей Ларин

ilia
0

В российском вивино в лидерах абхазское Лыхны, где  виноградников нет

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Янис Зятьков

ilia
0

В целом да, но определённая корреляция оценок с качеством есть. Скажем так, вино с оценкой около 4 с намного меньшей вероятностью окажется плохим, чем с 3 или меньше. Хотя и не всегда, личные вкусы вносят погрешность конечно.

Кроме того, там действительно есть много экспертов и просто энтузиастов, если пролистать чуть ниже оценки, можно почитать отзывы, в том числе довольно подробные и составить представление, чего ждать от вина.

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Raimond Vladimirov

1

Hа этой неделе алкостартапам везёт

Ответить

Илья Попов

1

Люблю вино до бесконечности. Все мои родственники виноделы и я виделиваю хорошее вино. Разумеется уважаю всех кто этим занимается. До этого не знал про этой компании. Стало интересно.😊👍

Ответить

Michael Kachala

0

Очень неплохой оборот.

Ответить

Vitaliy Bazalyuk

0

Хмм, я правильно понял, 
Изобретатели электровелосипеда который может проехать 250 миль на одной зарядке привлекли на кикстартере 170к $
Изобретатели перчаток для распознания языка жестов привлекли 150к $
А доставка вина привлекла 256 лямов? 
И приложение для домашних тренировок несколько месяцев назад примерно также? 

Сейчас получается не нужно быть Илоном Маском или Марком Цукербергом с уникальной и полезной идеей? Можно просто копировать функционал уже давно придуманых за нас приложений, менять дизайн, и привлекать 100500 миллиардов?

Если бы я знал это годом ранее - сделал бы на карантине приложение для доставки туалетной бумиги. 

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manjuk

0

Жду градус побольше

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Sergey L.

0

Куда им столько денег 🤦🏻‍♂️

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Yaacov Ozer

Sergey
–1

Вино само себя не купит...

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