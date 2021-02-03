Сервис для оценки и подбора вина Vivino привлёк $155 млн на запуск в новых странах и увеличение штата Статьи редакции
На фоне пандемии продажи вина через приложение выросли более чем вдвое, и компания впервые стала безубыточной.
С момента запуска в 2010 году компания привлекла всего $221 млн. Новый раунд в $155 млн — это в два раза больше, чем все его предыдущее финансирования, пишет TechCrunch.
Лид-инвестором раунда стал шведский Kinnevik, а также фонды Sprints Capital, GP BullHound, вложился и существующий инвестор Creandum.
Vivino позволяет пользователям узнать всю информацию о винах: для этого им нужно навести камеру внутри приложении на этикетку на бутылке или винную карту, после чего сервис покажет среднюю оценку, цены в магазинах и отзывы пользователей. Сервис работает в 17 странах, в том числе в России.
Через сервис также можно купить вино — продажи в 2020 году на фоне пандемии выросли более чем вдвое — до $265 млн, и компания впервые стала безубыточной, отмечает Bloomberg..
Сейчас в базе приложения 1,5 млрд изображений винных этикеток. У сервиса сейчас 50 млн пользователей по всему миру и всего 200 сотрудников, пишет издание. Компания использует инвестиции для запуска в Мексике, Японии, Португалии и Польше, а также увеличит штат до 300 человек.
Основатель и генеральный директор Vivino Хейни Захариассен рассказал TechCrunch, что планирует использовать деньги для развития своих основных технологий и механизма персонализированных рекомендаций. Он добавил, что компания очень мало тратит на маркетинг, поэтому она увеличит эту сумму.
Vivino — одно из самых полезных приложений. Только 1,5 млрд не только винных, пиво и прочее тоже есть.
Можно сканировать пиво? Что??? Пользуюсь года 3 им.. И пиво больше люблю 😁
для пива есть https://untappd.com/
Счастья и удачи ребятам, они делают мои выходные чуть качественнее.
А иногда и не чуть)
Мне вот виски не хватает
Несколько худе чем vivino, но пользоваться можно https://apps.apple.com/ru/app/distiller/id784925833
Ради того чтобы стать глобальной площадкой по продаже алкоголя с затратами всего на 200 сотрудников можно и 15 лет инвестировать. Потом херак и ты стоишь 30 млрд. Игра стоит свеч
Есть такая компания: Ozon. 20 лет ей уже (формально 22). Все никак в плюс не выйдет.
Если им действительно 10 лет то facepalm, рискну предположить, что львиная доля уходит на обслуживание backend который жрет процентов 25 в AWS or Firebase... )))
Максимальный рак
Да вроде действительно 10:
С момента запуска в 2010 году
Спсб.....
Тогда а шоке 😲
Если даже за 3 года не выходите в нуль , с учётом затрат на разработку , то это полный......тем более это венчурных инвестиции ......
Я думаю , сугубо моё личное мнение , многие пилят аппы с готовым бэком, вместо того, что бы писать свой ....
Да ща модель бизнеса такая пошла. Могут по 50 лет сидеть на инвестициях, без конца проводя раунды. А форбс захлебывается и называет бизнес 100 миллиардной ценностью.
Зачем им выходить а ноль? Они завоёвывают аудиторию и ещё не уперлись в потолок и тем более конкурентов. Инвесторы сами не захотят выйти в ноль в таком раскладе
За 10 лет они набрали 50 млн. пользователей, что очень немало. Одна удачная гипотеза по монетизация и вуаля - они единороги. По крайней мере у инвесторов на это растёт, я думаю.
Сегодня они выбирают, что вам пить, а завтра, что вам дума...
А стоп, это уже было
Ну хз: когда скачивал его, то думал, что там реально эксперты оценивают, а там просто куча отзывов от каких-то Вась по типу "помои кислые", "сладенько", "ну, не очень"...И вот такие вот делают рейтинг...
Все вина с оценкой от 4.0 и с количеством отзывов от 100-300 очень достойные и стоят своих денег. Никогда не подводило
С экспертами есть https://www.wine-searcher.com/ , там для более солидных вин и оценивают по 100 бальной Паркеровской шкале эксперты.
Пользуюсь двумя этими приложениями
В целом да, но определённая корреляция оценок с качеством есть. Скажем так, вино с оценкой около 4 с намного меньшей вероятностью окажется плохим, чем с 3 или меньше. Хотя и не всегда, личные вкусы вносят погрешность конечно.
Кроме того, там действительно есть много экспертов и просто энтузиастов, если пролистать чуть ниже оценки, можно почитать отзывы, в том числе довольно подробные и составить представление, чего ждать от вина.
Люблю вино до бесконечности. Все мои родственники виноделы и я виделиваю хорошее вино. Разумеется уважаю всех кто этим занимается. До этого не знал про этой компании. Стало интересно.😊👍
Хмм, я правильно понял,
Изобретатели электровелосипеда который может проехать 250 миль на одной зарядке привлекли на кикстартере 170к $
Изобретатели перчаток для распознания языка жестов привлекли 150к $
А доставка вина привлекла 256 лямов?
И приложение для домашних тренировок несколько месяцев назад примерно также?
Сейчас получается не нужно быть Илоном Маском или Марком Цукербергом с уникальной и полезной идеей? Можно просто копировать функционал уже давно придуманых за нас приложений, менять дизайн, и привлекать 100500 миллиардов?
Если бы я знал это годом ранее - сделал бы на карантине приложение для доставки туалетной бумиги.
Куда им столько денег 🤦🏻♂️
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