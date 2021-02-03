На фоне пандемии продажи вина через приложение выросли более чем вдвое, и компания впервые стала безубыточной.

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С момента запуска в 2010 году компания привлекла всего $221 млн. Новый раунд в $155 млн — это в два раза больше, чем все его предыдущее финансирования, пишет TechCrunch.

Лид-инвестором раунда стал шведский Kinnevik, а также фонды Sprints Capital, GP BullHound, вложился и существующий инвестор Creandum.

Vivino позволяет пользователям узнать всю информацию о винах: для этого им нужно навести камеру внутри приложении на этикетку на бутылке или винную карту, после чего сервис покажет среднюю оценку, цены в магазинах и отзывы пользователей. Сервис работает в 17 странах, в том числе в России.

Через сервис также можно купить вино — продажи в 2020 году на фоне пандемии выросли более чем вдвое — до $265 млн, и компания впервые стала безубыточной, отмечает Bloomberg..

Сейчас в базе приложения 1,5 млрд изображений винных этикеток. У сервиса сейчас 50 млн пользователей по всему миру и всего 200 сотрудников, пишет издание. Компания использует инвестиции для запуска в Мексике, Японии, Португалии и Польше, а также увеличит штат до 300 человек.