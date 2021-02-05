Еда
Евгения Евсеева

«Сбер»: популярность Delivery Club из экосистемы банка выросла до 74% в Москве, у «Яндекс.Еды» — не изменилась Статьи редакции

В «Яндексе» не согласны с оценками и считают, что сервисы «по популярности гораздо ближе друг к другу».

  • Согласно исследованию «Сбера» «Потребительский индекс Иванова», популярность Delivery Club (входит в совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group) вместе с его сервисом ZakaZaka среди тех, кто пользуется сервисами онлайн-заказа еды, выросла в Москве до 74% в декабре 2020 года с 59% в декабре 2019 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование.
  • В декабре 2020 года банк опросил 2,3 тысячи человек из 164 городов России с населением выше 100 тысяч человек. При этом 45% опрошенных упоминали «Яндекс.Еду» — показатель не изменился по сравнению с декабрем 2019 года.

  • В регионах популярность «Яндекс.Еды», напротив, выросла за год с 29% до 36%. У Delivery Club популярность выросла до 53%. В целом по России в «Яндекс.Еде» заказывают 38% опрошенных и 57% — в Delivery Club.

  • В «Яндекс.Еде» с оценками «Сбера» не согласны. По внутренним данным компании, она и Delivery Club «по популярности гораздо ближе друг к другу — респондентов, вероятно, спрашивали исключительно о доставке блюд из ресторанов, тогда как для "Яндекс.Еды" одним из фокусов было развитие доставки из магазинов».

  • «Яндекс.Еда» меньше тратит на продвижение, так как стремится выйти в прибыль, считает собеседник «Ъ» на рынке дистанционной торговли. По его мнению, популярность сервиса не растет из-за снижения маркетинговой активности. А

  • Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что оценки популярности «Яндекс.Еды» вызывают вопросы, поскольку расходятся с динамикой роста «Яндекс.Такси» (доставку еды добавили в приложение в августе 2020 года). По данным департамента транспорта Москвы, доля «Яндекс.Такси» в столице выросла с апреля по ноябрь с 63,1% до 70,8%. По оценкам Бурмистрова, популярность «Яндекс.Еды» должна была вырасти на 6–8%.

#новость #яндекседа #deliveryclub

1728 просмотров
28 28 комментариев
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28 комментариев
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Roman Trifonov

28

Не удивительно. Кто ж захочет платить по 400 рублей за доставку во время «повышенного спроса» из-за дождя, плохого настроения программиста, переворота в Мьянме и из-за других никак не связанных с повышенным спросом вещей.

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Сергей Милосердов

Roman
0

В Яндекс.Еде есть повышенный спрос?

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Roman Trifonov

Сергей
12

Да, стоимость доставки динамическая и может быть как 50 рублей, так и 500 рублей. Алгоритм расчета, естественно, засекречен похлеще самых сокровенных тайн Лубянки.

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Олча Артна

Сергей
3

Есть, стоимость доставки спокойно может до 300-400 рублей дойти.

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Дмитрий Цветков

Roman
0

Дождь ещё как влияет на доставку, если что. 

Ответить

White Apfel

Дмитрий
2

Тивирэйн покинул чат

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Достойный Макс

Roman
0

Самое интересное, что если заказывать не "как можно скорее", а на установленное время (обычно на 30 минут позже), то повышенный спрос магическим образом превращается в обычный.

Ответить

Gaius Plinius

Roman
–1

О чем речь?

Ответить

White Apfel

5

Потому что зелёные куртки Деливери выглядят в миллионы раз круче этих су... стрёмных жёлтых от Яндекса.

Если вдруг @Delivery Club хочет подогнать мне зимнюю куртку, то готов обсудить детали в более интимной обстановке 🙃

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Юрий Глотов

White
26

Странный у Вас способ устроиться на работу)

Ответить

Сергей Щукин

Юрий
2

Просто гражданин не до конца выбрал формат этой работы - то ли в куртке, то ли в интимной обстановке... 😬

Ответить

Max Chirin

Сергей
2

Комбинирует. Какое время, таков фриланс =)

Ответить

White Apfel

Max
1

Вот видите, какая вертикальная мобильность 🙃

Ответить

Пол Финч

White
0

Женя, речь не об этом!)

Ответить

White Apfel

Пол
0

😳

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Александр Тцев

5

Пользуюсь только Деливери ) не понимаю кто юзает Яндекс еду

Ответить

Евгений Кузовкин

Александр
2

Те, кому деливери не доставляет еду из ресторанов, находящихся в зоне доставке Яндекса. Ещё бывает, что ассортимент отличается - из одного сушибара поочерёдно заказываю и в деливери, и в Яндексе. Но деливери удобен тем, что бонусы Спасибо можно тратить, и доставка часто дешевле.

Ответить

Сергей Милосердов

4

Потому что в деливери можно бесконечно или почти бесконечно делать новорегов и покупать с промокодом на 25-50% скидки, вот и ответ. Ну и ещё интеграция с ВК. Где тоже можно новорегов делать. У Яндекса с этим труднее, да и промокоды для новых пользователей редко.

Об этом знают конечно далеко не все, но думаю многие.

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Антон Василик

2

Ну может быть.
Но вот через ДК я больше не буду заказывать. Было два случая подряд, когда мне еду так и не привезли. Я даже взял каршеринг, съездил и купил сам, вернулся - а мой курьер так и не пришёл в ресторан))
Такие дела.

Ответить

Michael Ivonin

–4

Не понимаю клиентов всевозможных служб доставки еды. Говоря современным языком, приготовление пищи стоит воспринимать как ключевую компетенцию человека на все времена. Никто ключевые компетенции на аутсорс не отдает.

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Beerman

Michael
6

Тупо лень. Да и не умеют многие готовить что-то сложнее бутерброда, в любом случае эт пока есть лишние деньги, как только прижмет - сразу про суши по цене пары килограмм вырезки забывают. Хотя кто-то дошиками питается и ему норм.

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Константин Полухтин

0

Деливери Клаб, вы используете данные Плазиуса для роста продаж?))

Ответить

Разнообразный историк

0

»Яндекс.Еда» меньше тратит на продвижение»
Интересно, почему? 😁

Ответить

kotebalvrot

0

В деливери всегда полно промокодов и всяких скидок по подписке. Да и нет "повышенного спроса" на доставку. При этом выбор ресторанов в обоих агрегаторах +- одинаковый.

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Murat Oshroev

0

Никогда не заказывал ни там, ни там. Что со мной не так?)

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Олег Ивахнов

Murat
0

 Что со мной не так?)

Ты предоставляешь людям совершенно ненужную и бесполезную информацию.

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Константин Суворов

0

Должен признаться, что за пол года ни разу не заказал ничего через Яндекс.Еду.
А в последний месяц чуть ли не каждый день заказываю в Delivery Club.

В Яндекс.Еде даже с кэшбеком в 10% по карте Яндекс.Плюс от Альфы выходит дороже, чем у конкурента. А без карты я вообще считаю сумасшествием заказывать при наличии соседней иконки в смартфоне.

За пол года не нашёл ни одной причины почему я должен оформить заказ через Яндекс.Еду.

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Максим Иванников

0

Технически Яндекс.Лавка является частью Яндекс.Еды, поэтому видимо и такое расхождение между оценками Сбера и Яндекса)

Плюс Сбер очевидно немного пристрастное лицо.

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