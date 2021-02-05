«Сбер»: популярность Delivery Club из экосистемы банка выросла до 74% в Москве, у «Яндекс.Еды» — не изменилась Статьи редакции
В «Яндексе» не согласны с оценками и считают, что сервисы «по популярности гораздо ближе друг к другу».
- Согласно исследованию «Сбера» «Потребительский индекс Иванова», популярность Delivery Club (входит в совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group) вместе с его сервисом ZakaZaka среди тех, кто пользуется сервисами онлайн-заказа еды, выросла в Москве до 74% в декабре 2020 года с 59% в декабре 2019 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование.
- В декабре 2020 года банк опросил 2,3 тысячи человек из 164 городов России с населением выше 100 тысяч человек. При этом 45% опрошенных упоминали «Яндекс.Еду» — показатель не изменился по сравнению с декабрем 2019 года.
В регионах популярность «Яндекс.Еды», напротив, выросла за год с 29% до 36%. У Delivery Club популярность выросла до 53%. В целом по России в «Яндекс.Еде» заказывают 38% опрошенных и 57% — в Delivery Club.
- В «Яндекс.Еде» с оценками «Сбера» не согласны. По внутренним данным компании, она и Delivery Club «по популярности гораздо ближе друг к другу — респондентов, вероятно, спрашивали исключительно о доставке блюд из ресторанов, тогда как для "Яндекс.Еды" одним из фокусов было развитие доставки из магазинов».
«Яндекс.Еда» меньше тратит на продвижение, так как стремится выйти в прибыль, считает собеседник «Ъ» на рынке дистанционной торговли. По его мнению, популярность сервиса не растет из-за снижения маркетинговой активности. А
- Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что оценки популярности «Яндекс.Еды» вызывают вопросы, поскольку расходятся с динамикой роста «Яндекс.Такси» (доставку еды добавили в приложение в августе 2020 года). По данным департамента транспорта Москвы, доля «Яндекс.Такси» в столице выросла с апреля по ноябрь с 63,1% до 70,8%. По оценкам Бурмистрова, популярность «Яндекс.Еды» должна была вырасти на 6–8%.
Не удивительно. Кто ж захочет платить по 400 рублей за доставку во время «повышенного спроса» из-за дождя, плохого настроения программиста, переворота в Мьянме и из-за других никак не связанных с повышенным спросом вещей.
В Яндекс.Еде есть повышенный спрос?
Да, стоимость доставки динамическая и может быть как 50 рублей, так и 500 рублей. Алгоритм расчета, естественно, засекречен похлеще самых сокровенных тайн Лубянки.
Дождь ещё как влияет на доставку, если что.
Достойный Макс
Самое интересное, что если заказывать не "как можно скорее", а на установленное время (обычно на 30 минут позже), то повышенный спрос магическим образом превращается в обычный.
Потому что зелёные куртки Деливери выглядят в миллионы раз круче этих су... стрёмных жёлтых от Яндекса.
Если вдруг @Delivery Club хочет подогнать мне зимнюю куртку, то готов обсудить детали в более интимной обстановке 🙃
Странный у Вас способ устроиться на работу)
Просто гражданин не до конца выбрал формат этой работы - то ли в куртке, то ли в интимной обстановке... 😬
Комбинирует. Какое время, таков фриланс =)
Пользуюсь только Деливери ) не понимаю кто юзает Яндекс еду
Те, кому деливери не доставляет еду из ресторанов, находящихся в зоне доставке Яндекса. Ещё бывает, что ассортимент отличается - из одного сушибара поочерёдно заказываю и в деливери, и в Яндексе. Но деливери удобен тем, что бонусы Спасибо можно тратить, и доставка часто дешевле.
Потому что в деливери можно бесконечно или почти бесконечно делать новорегов и покупать с промокодом на 25-50% скидки, вот и ответ. Ну и ещё интеграция с ВК. Где тоже можно новорегов делать. У Яндекса с этим труднее, да и промокоды для новых пользователей редко.
Об этом знают конечно далеко не все, но думаю многие.
Ну может быть.
Но вот через ДК я больше не буду заказывать. Было два случая подряд, когда мне еду так и не привезли. Я даже взял каршеринг, съездил и купил сам, вернулся - а мой курьер так и не пришёл в ресторан))
Такие дела.
Не понимаю клиентов всевозможных служб доставки еды. Говоря современным языком, приготовление пищи стоит воспринимать как ключевую компетенцию человека на все времена. Никто ключевые компетенции на аутсорс не отдает.
В деливери всегда полно промокодов и всяких скидок по подписке. Да и нет "повышенного спроса" на доставку. При этом выбор ресторанов в обоих агрегаторах +- одинаковый.
Никогда не заказывал ни там, ни там. Что со мной не так?)
Что со мной не так?)
Ты предоставляешь людям совершенно ненужную и бесполезную информацию.
Должен признаться, что за пол года ни разу не заказал ничего через Яндекс.Еду.
А в последний месяц чуть ли не каждый день заказываю в Delivery Club.
В Яндекс.Еде даже с кэшбеком в 10% по карте Яндекс.Плюс от Альфы выходит дороже, чем у конкурента. А без карты я вообще считаю сумасшествием заказывать при наличии соседней иконки в смартфоне.
За пол года не нашёл ни одной причины почему я должен оформить заказ через Яндекс.Еду.
Технически Яндекс.Лавка является частью Яндекс.Еды, поэтому видимо и такое расхождение между оценками Сбера и Яндекса)
Плюс Сбер очевидно немного пристрастное лицо.
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