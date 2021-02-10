Еда
Таня Боброва

Сервис для автоматизации работы ресторанов Restik сообщил об инвестициях от сооснователя Qiwi Сергея Солонина Статьи редакции

Стартап помогает ресторанам сократить затраты на внедрение технологий.

  • Солонин получил 5% Restik, сообщили vc.ru в стартапе. Сумму сделки стороны не раскрывают, полученные деньги компания планирует потратить на усиление команды и продажи.
  • Restik — разработчик облачных инструментов для ресторанного бизнеса. Стартап помогает автоматизировать приём заказов, следить за остатками на складе, проводить инвентаризацию и контролировать работу заведения, создавать сайты и электронные меню с QR-кодами.
  • Стоимость подключения — от 990 рублей в месяц за одно заведение в зависимости от набра функций. Количество пользователей сервис не раскрывает.
  • Компанию в 2018 году основали Олег Сужаев, Кирилл Гусев, Эдгар Климов, Алексей Шестаков и Александр Таран. По данным «Контур.Фокуса», сейчас Сужаеву принадлежит 36,3% компании, у Гусева 37,3%, Климова и Шестакова по 11,2%, у Тарана — 2,4%. Доля Солонина в системе пока не отображается.
  • Финансовые показатели за 2020 год компания не раскрывает, в 2019 году выручка составила 290 тысяч рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».

#новость #стартапы

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4 4 комментария
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4 комментария
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Илья Шишкунов

2

ресторанов

Restik

Всё маркетологи вышли из чата, нейминг конечно...

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Илья Шишкунов

Илья
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Но стартап интересный, пару раз видел его упоминания в более профильных местах, но не слышал о запуске/работе/сотрудничестве с крупными сетями 

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Abdu Rz

0

Ресторан - Restik
Макдональдс - Tubzik

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Владимир Кролико

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Посмотрел демку у них на сайте, крайне слабенький продукт..

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