Еда
Рая Хачатрян

Арендодатели подали на Burger King в России иски за неуплату помещений в пандемию Статьи редакции

Компания пострадала от пандемии сильнее конкурентов, говорят источники «Коммерсанта».

В 2020 году на владельца мастер-франшизы Burger King в России ООО «Бургер Рус» было подано 105 исков на общую сумму более 130 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». В 90% случаях проблема заключалась в неисполнении обязательств, в том числе по договорам аренды.

Представитель Burger King в РФ рассказал «Коммерсанту», что во время ограничений компания обсуждала с партнерами возможную отсрочку или рассрочку арендных платежей, но те в ответ подали иски. По его словам, сейчас сеть «старается прийти к досудебному урегулированию» всех конфликтов.

По данным консультантов, Burger King требовала арендные каникулы в месяцы ограничений и не соглашалась на компромиссы. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов говорит, что по закону, регулирующему арендные отношения во время пандемии, арендатор не может полностью отказаться от оплаты помещения.

Пандемия сказалась на Burger King в России сильнее, чем на ближайших конкурентов, говорят источники издания на ресторанном рынке. Компания потеряла много площадок, особенно в стрит-ритейле, возникли также сложности с финансированием, из-за чего сеть даже обращалась за помощью в ВТБ, добавляют собеседники издания.

В ВТБ заявили, что не докапитализировали «Бургер Рус» «из-за отсутствия такой необходимости» — объём продаж сети почти такой же, как и до кризиса, подчеркивают в банке. В «Бургер Рус» объявили о планах открыть около 100 новых ресторанов в России в 2021 году.

#новость #burgerking

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Савва

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По данным консультантов, Burger King требовала арендные каникулы в месяцы ограничений и не соглашалась на компромиссы
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Видимо считают, что компромиссы это не для них.
Я хоть и не являюсь арендодателем, но их тоже понять можно. Помещения содержать надо, а если большие комплексы, то и персонал.
Как по мне, вся эпопея с локдауном была ошибкой, но это видно только с текущего момента. Надо было вводить частичные ограничения, а не рушить все.

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Alexander Mitryashkin

Савва
0

Локдаун отлично работает, если не реализуется криволапыми мудаками. У нас в Сингапуре с апреля до сих пор локдаун (с апреля по июль был тотальный локдаун, когда все сидели по домам, а на улицу только за продуктами; оффлайн работали только необходимые службы). За все время у нас от коронавируса умерло 29 человек. Не 29 сотен или тысяч человек, а просто 29.

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xxx xxx

Савва
0

Если заведение было закрыто полностью какое-то время, то обсуждать каникулы нужно, если они работали и не хотят платить, то это случай нехватки порядочности.

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Dmitriy Gagarin

0

Много ошибок. Поправьте

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