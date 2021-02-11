Компания пострадала от пандемии сильнее конкурентов, говорят источники «Коммерсанта».

В 2020 году на владельца мастер-франшизы Burger King в России ООО «Бургер Рус» было подано 105 исков на общую сумму более 130 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». В 90% случаях проблема заключалась в неисполнении обязательств, в том числе по договорам аренды.

Представитель Burger King в РФ рассказал «Коммерсанту», что во время ограничений компания обсуждала с партнерами возможную отсрочку или рассрочку арендных платежей, но те в ответ подали иски. По его словам, сейчас сеть «старается прийти к досудебному урегулированию» всех конфликтов.

По данным консультантов, Burger King требовала арендные каникулы в месяцы ограничений и не соглашалась на компромиссы. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов говорит, что по закону, регулирующему арендные отношения во время пандемии, арендатор не может полностью отказаться от оплаты помещения.

Пандемия сказалась на Burger King в России сильнее, чем на ближайших конкурентов, говорят источники издания на ресторанном рынке. Компания потеряла много площадок, особенно в стрит-ритейле, возникли также сложности с финансированием, из-за чего сеть даже обращалась за помощью в ВТБ, добавляют собеседники издания.

В ВТБ заявили, что не докапитализировали «Бургер Рус» «из-за отсутствия такой необходимости» — объём продаж сети почти такой же, как и до кризиса, подчеркивают в банке. В «Бургер Рус» объявили о планах открыть около 100 новых ресторанов в России в 2021 году.