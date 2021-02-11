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Рая Хачатрян

Burger King в России получила иски на 130 млн рублей из-за долгов по аренде и других в пандемию Статьи редакции

Компания пострадала от пандемии сильнее конкурентов, говорят источники «Коммерсанта».

В 2020 году на владельца мастер-франшизы Burger King в России ООО «Бургер Рус» было подано 105 исков на общую сумму более 130 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». В 90% случаях проблема заключалась в неисполнении обязательств, в том числе по договорам аренды.

Представитель Burger King в РФ рассказал «Коммерсанту», что во время ограничений компания обсуждала с партнерами возможную отсрочку или рассрочку арендных платежей, но те в ответ подали иски. По его словам, сейчас сеть «старается прийти к досудебному урегулированию» всех конфликтов.

По данным консультантов, Burger King требовала арендные каникулы в месяцы ограничений и не соглашалась на компромиссы. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов говорит, что по закону, регулирующему арендные отношения во время пандемии, арендатор не может полностью отказаться от оплаты помещения.

Пандемия сказалась на Burger King в России сильнее, чем на ближайших конкурентов, говорят источники издания на ресторанном рынке. Компания потеряла много площадок, особенно в стрит-ритейле, возникли также сложности с финансированием, из-за чего сеть даже обращалась за помощью в ВТБ, добавляют собеседники издания.

В ВТБ заявили, что не докапитализировали «Бургер Рус» «из-за отсутствия такой необходимости» — объём продаж сети почти такой же, как и до кризиса, подчеркивают в банке. В «Бургер Рус» объявили о планах открыть около 100 новых ресторанов в России в 2021 году.

#новость #burgerking

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Airat Kafman

13

Хулиганситый Бургер Кинг может реструктуризировать долг, конвертировать его в электронные баллы (e-баллы) и дать возможность арендодателям питаться в их сети в счет долга.

Каждому арендодателю по e-баллу

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igogo

Airat
0

Они е-баллы уже убрали))

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Савва

8

По данным консультантов, Burger King требовала арендные каникулы в месяцы ограничений и не соглашалась на компромиссы
—--—--—--—--—--—--—--—-
Видимо считают, что компромиссы это не для них.
Я хоть и не являюсь арендодателем, но их тоже понять можно. Помещения содержать надо, а если большие комплексы, то и персонал.
Как по мне, вся эпопея с локдауном была ошибкой, но это видно только с текущего момента. Надо было вводить частичные ограничения, а не рушить все.

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Alexander Mitryashkin

Савва
1

Локдаун отлично работает, если не реализуется криволапыми мудаками. У нас в Сингапуре с апреля до сих пор локдаун (с апреля по июль был тотальный локдаун, когда все сидели по домам, а на улицу только за продуктами; оффлайн работали только необходимые службы). За все время у нас от коронавируса умерло 29 человек. Не 29 сотен или тысяч человек, а просто 29.

Ответить

Pavel Natalia Selivanovi

Alexander
18

Ну так продолжайте сидеть, сравнивать большие страны, где много бедных и карликовое государство с высоким уровнем жизни не корректно

Ответить

Alexander

Pavel
6

Сингапур:
- нет природных ископаемых
- очень скудные собственные источники питьевой воды (45% закупается у малайзии)
- нет территории на активное с/х и скотоводство
- в принципе мало территори и климат тоже не подарок

Россия:
- свой собственный путь развития

Ответить

Kikidon

Alexand…
9

Сингапур
- когда-то грузовой порт №1 в мире
- один из самых мутных финансовых оффшоров в мире

Ответить

Alexander

Kikidon
–3

Россия: 
- страна, которая соединяет восток и запад
- куча разных грузовых портов

Сингапур:
- практически нет коррупции и нет Путина

Ответить

greg chudnoff

Alexand…
4

при чем тут Путин?

Ответить

Alexander

greg
0

Потому что Путин один из главных коррупционеров России. 

Путин - позволил своим дружкам разворовывать страну за откаты
Ли Куан Ю - посадил своих друзей-коррупционеров

Ответить

greg

Alexand…
2

Ой ну нинада громких слов. Сажают коррупционеров и при Путине. Просто неактивно, как-то нехотя ) 

Ответить

Инспектор

greg
0

Давайте только без падения в непроглядный политический офтоп, хорошо?

Ответить

greg

Инспект…
0

Хорошо, в проглядный так в проглядный ;)

Ответить

Василий

Alexand…
0

Очередной молодой неокрепший ум начитался сказочек про честного Ли Куан Ю....

Ответить

greg

Василий
0

Ну мы все тут питаемся сказочками про Ли Куан Ю, в отсутствие подробной и достоверной информации. У вас есть другие истории про вышеупомянутого персонажа?

Ответить

Dmitry Yashin

Alexand…
1

Ты что этим хочешь сказать-то?

Ответить

Alexander

Dmitry
–1

Что у плохого танцора всегда либо музыки не хватает, либо яйца мешают

Ответить

Dmitry Yashin

Alexand…
6

Швеция - тоже плохие танцоры и криволапые мудаки? Финляндия?

Ответить

Alexander

Dmitry
–2

Швеция да. Также как и Голландия. Их Минздрав тотально провалил задачу сдерживания коронавируса. Надеялись на авось. Про Финляндию ничего не могу сказать - не в курсе. Вообще почти вся Европа и США  провалили эпидем сдерживание. 

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Михаил Стерлин

Alexand…
0

Есть Малаккский пролив.

Ответить

Alexander

Михаил
–3

Дания тоже неплохо изолирована от остальной европы. Ниже я там статистику по дании привел. 

Ответить

Михаил Стерлин

Alexand…
0

проливы это не про изоляцию, а про логистику

Ответить

Павел Троян

Alexander
2

Ух, прямо интересно стало. А какая площадь и количество населения? Что из промышленного производства есть и какие объёмы в количестве и в процентах на мировом рынке?
В гугль не пойду, мне интересно живого человека спрашивать. 

Ответить

Alexander

Павел
–4

Сингапур: 
- население около 5.5 млн. человек
- площадь около 700 км2
- умерших 29 человек

Дания:
- население тоже около 5.5 млн. человек
- площадь около 42000 км2
- умерших 2244 человека

Про объемы и прочее почитаете сами. Не маленький. Мой основной посыл в том, что ни площадь, ни население, ни уровень жизни не являются помехой к тому, чтобы справляться с коронавирусом. Про "особые" условия и "не тот народ" можете не рассказывать. Сингапурцы тоже еще те распиздяи, НО власти приняли решение и эффективно его ввели. Нарушаешь эпид.режим - получаешь штраф в 3000-1000 сингапурских долларов.

Ответить

Dmitry Yashin

Alexand…
1

Бред сивой кобылы.

Ответить

Alexander

Dmitry
–4

Что именно? Статистика по Дании и Сингапуру? Ну так сам проверь

Ответить

Ян Зовём

Alexand…
0

Ну да, что в Сингапуре жесткий авторитарный режим это не секрет. 

Ответить

xxx xxx

Савва
0

Если заведение было закрыто полностью какое-то время, то обсуждать каникулы нужно, если они работали и не хотят платить, то это случай нехватки порядочности.

Ответить

Константин Морошин

5

«Неуплата помещений»? Что с языком тут вообще?

Ответить

Dmitry Yashin

Константин
3

Тупая копипаста. За которую тут статьи распубликовывают простым смертным, ващет.

Ответить

Dmitriy Gagarin

3

Много ошибок. Поправьте

Ответить

Юрий Белоножкин

1

Опять Бургер кинг пиарится. Даже не пошёл на компромиссы по аренде!

Ответить

Перси Джексон

0

Как мне кажется, в отличие от мака, у них мало отдельностоящих заведений, в основном они в фудкортах. Поэтому в сравнении с другим общепитом они могли пострадать больше кфц и ему подобных 

Ответить

Денис Колокольцев

Перси
1

соглашусь, да и что то мне показывает что маржа у них меньше должна быть, и практически нет автомобильных точек, которые мак выручали. всю пандемию к ним очереди из тачек были в любое время суток всегда машин 5 минимум. и еще мне кажется мало кому в голову придет мысль заказать БК с доставкой (то есть по маку можно СОСКУЧИТЬСЯ и ЗАХОТЕТЬ его с доставкой, а БК - это что то от безнадеги, бонусных купонов и бедности), в моем понимании БК относительно съедобный только свежий, а если его еще потаскали в сумке то вообще гадость.

Ответить

Олег Ивахнов

Денис
0

 то есть по маку можно СОСКУЧИТЬСЯ и ЗАХОТЕТЬ его с доставкой, а БК - это что то от безнадеги, бонусных купонов и бедности

В те редкие моменты когда я захожу в БК там ВСЕГДА толпы курьеров из деливери и яндекса

Ответить

Андрей Деревянко

Денис
0

Не знаю как можно соскучиться по маку, а вот воппер можно захотеть

Ответить

Степан Воронцов

0

объём продаж сети почти такой же, как и до кризиса

Что?

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НечеловеческаяЛогика

0

 Burger King в России получила иски на 130 млн рублей из-за долгов по аренде и других в пандемию

кого он еще арендовал? людей?

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