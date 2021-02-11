Burger King в России получила иски на 130 млн рублей из-за долгов по аренде и других в пандемию Статьи редакции
Компания пострадала от пандемии сильнее конкурентов, говорят источники «Коммерсанта».
В 2020 году на владельца мастер-франшизы Burger King в России ООО «Бургер Рус» было подано 105 исков на общую сумму более 130 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». В 90% случаях проблема заключалась в неисполнении обязательств, в том числе по договорам аренды.
Представитель Burger King в РФ рассказал «Коммерсанту», что во время ограничений компания обсуждала с партнерами возможную отсрочку или рассрочку арендных платежей, но те в ответ подали иски. По его словам, сейчас сеть «старается прийти к досудебному урегулированию» всех конфликтов.
По данным консультантов, Burger King требовала арендные каникулы в месяцы ограничений и не соглашалась на компромиссы. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов говорит, что по закону, регулирующему арендные отношения во время пандемии, арендатор не может полностью отказаться от оплаты помещения.
Пандемия сказалась на Burger King в России сильнее, чем на ближайших конкурентов, говорят источники издания на ресторанном рынке. Компания потеряла много площадок, особенно в стрит-ритейле, возникли также сложности с финансированием, из-за чего сеть даже обращалась за помощью в ВТБ, добавляют собеседники издания.
В ВТБ заявили, что не докапитализировали «Бургер Рус» «из-за отсутствия такой необходимости» — объём продаж сети почти такой же, как и до кризиса, подчеркивают в банке. В «Бургер Рус» объявили о планах открыть около 100 новых ресторанов в России в 2021 году.
Хулиганситый Бургер Кинг может реструктуризировать долг, конвертировать его в электронные баллы (e-баллы) и дать возможность арендодателям питаться в их сети в счет долга.
Каждому арендодателю по e-баллу
По данным консультантов, Burger King требовала арендные каникулы в месяцы ограничений и не соглашалась на компромиссы
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Видимо считают, что компромиссы это не для них.
Я хоть и не являюсь арендодателем, но их тоже понять можно. Помещения содержать надо, а если большие комплексы, то и персонал.
Как по мне, вся эпопея с локдауном была ошибкой, но это видно только с текущего момента. Надо было вводить частичные ограничения, а не рушить все.
Локдаун отлично работает, если не реализуется криволапыми мудаками. У нас в Сингапуре с апреля до сих пор локдаун (с апреля по июль был тотальный локдаун, когда все сидели по домам, а на улицу только за продуктами; оффлайн работали только необходимые службы). За все время у нас от коронавируса умерло 29 человек. Не 29 сотен или тысяч человек, а просто 29.
Ну так продолжайте сидеть, сравнивать большие страны, где много бедных и карликовое государство с высоким уровнем жизни не корректно
при чем тут Путин?
Ты что этим хочешь сказать-то?
Швеция - тоже плохие танцоры и криволапые мудаки? Финляндия?
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Комментарий удален
Есть Малаккский пролив.
Ух, прямо интересно стало. А какая площадь и количество населения? Что из промышленного производства есть и какие объёмы в количестве и в процентах на мировом рынке?
В гугль не пойду, мне интересно живого человека спрашивать.
Сингапур:
- население около 5.5 млн. человек
- площадь около 700 км2
- умерших 29 человек
Дания:
- население тоже около 5.5 млн. человек
- площадь около 42000 км2
- умерших 2244 человека
Про объемы и прочее почитаете сами. Не маленький. Мой основной посыл в том, что ни площадь, ни население, ни уровень жизни не являются помехой к тому, чтобы справляться с коронавирусом. Про "особые" условия и "не тот народ" можете не рассказывать. Сингапурцы тоже еще те распиздяи, НО власти приняли решение и эффективно его ввели. Нарушаешь эпид.режим - получаешь штраф в 3000-1000 сингапурских долларов.
«Неуплата помещений»? Что с языком тут вообще?
Тупая копипаста. За которую тут статьи распубликовывают простым смертным, ващет.
Как мне кажется, в отличие от мака, у них мало отдельностоящих заведений, в основном они в фудкортах. Поэтому в сравнении с другим общепитом они могли пострадать больше кфц и ему подобных
соглашусь, да и что то мне показывает что маржа у них меньше должна быть, и практически нет автомобильных точек, которые мак выручали. всю пандемию к ним очереди из тачек были в любое время суток всегда машин 5 минимум. и еще мне кажется мало кому в голову придет мысль заказать БК с доставкой (то есть по маку можно СОСКУЧИТЬСЯ и ЗАХОТЕТЬ его с доставкой, а БК - это что то от безнадеги, бонусных купонов и бедности), в моем понимании БК относительно съедобный только свежий, а если его еще потаскали в сумке то вообще гадость.
то есть по маку можно СОСКУЧИТЬСЯ и ЗАХОТЕТЬ его с доставкой, а БК - это что то от безнадеги, бонусных купонов и бедности
В те редкие моменты когда я захожу в БК там ВСЕГДА толпы курьеров из деливери и яндекса
Не знаю как можно соскучиться по маку, а вот воппер можно захотеть
Burger King в России получила иски на 130 млн рублей из-за долгов по аренде и других в пандемию
кого он еще арендовал? людей?
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