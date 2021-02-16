Performance Group удержала лидерство среди сервисов готового питания по обороту в 2020 году — Infoline Статьи редакции
В августе группа обогнала Grow Food, который был лидером рынка с 2016 года.
По итогам 2020 года оборот Performance Group (бренды Level Kitchen, Performance Food, My Food и Chef at Home) составил 3,2 млрд рублей, что позволило сервису занять первое место в рейтинге, пишет Forbes со ссылкой на исследование Infoline.
На втором месте — Grow Food с оборотом 2,2 млрд рублей. Следом идёт «Шефмаркет» — 1,16 млрд рублей, затем Elementaree — 900 млн рублей и justfood — 450 млн.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что на спрос оказала влияние пандемия Covid-19, особенно во втором квартале в период «самоизоляции».
По итогам 2020 года оборот рынка доставки готовых рационов и продуктовых наборов вырос на 53% и превысил 11 млрд рублей — в 2019 оборот составлял 7,2 млрд рублей.
В 2021 году Infoline прогнозирует оборот в 18 млрд рублей, а в следующем — 25 млрд. Количество россиян, следящих за весом и ориентированных на здоровый образ жизни, будет только расти, считает Бурмистров.
Росту рынка поспособствовал запуск операторами этого рынка специальных линеек меню для розничных торговых сетей. Одновременно крупные ритейлеры и представители рынка общественного питания вроде «Вкусвилла» и Prime стали предлагать клиентам рационы — специально отобранные диетологами продуктовые наборы на один или несколько дней, пишет Forbes.
В августе 2020 года Performance Group стала лидером рейтинга сервисов готового питания по итогам полугодия, обогнав Grow Food, который возглавлял рейтинг с 2016 года.
Блоги компаний
Показать еще