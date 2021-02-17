Сервис доставки продуктовых наборов занял четвёртое место на рынке в 2020 году с оборотом 900 млн рублей, посчитал Infoline.

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Максим Басов стал одним из крупнейших владельцев Elementaree, выкупив долю Skolkovo Ventures. Об этом vc.ru рассказали в фонде.

Сумму и условия сделки стороны не разглашают. Басов станет вторым крупнейшим акционером Elementaree после основательницы компании Ольги Зиновьевой.

Сегмент доставки готовых продуктовых наборов очень перспективен сегодня, пояснил Басов. По его словам, этот рынок растет и закрывает множество потребностей горожан — например, вкусная еда, легкость в готовке, доступность.

В сентябре 2020 года Басов выкупил долю Лоуренса Лепарда, самого первого инвестора проекта, которому принадлежало около 5% компании. По итогам сделки Басов вошел в состав совета директоров Elementaree. Сумму сделки стороны не раскрывали. По данным Crunchbase, в 2014 году Лепард вложил в компанию $200 тысяч.

Skolkovo Ventures стал первым институциональным инвестором компании в 2018 году, поддержавший компанию на этапе роста, писало Inc. Условия сделки не разглашались.

Сервис Elementaree Ольги Зиновьевой, который привозит на дом наборы продуктов с рецептами, работает с 2013 года. В мае 2020 года компания объявила, что привлекла $5 млн. Среди инвесторов — Российский фонд прямых инвестиций, Bonduelle и неназванный бизнес-ангел.

Среди совладельцев сервиса — основатели ГК «Дамате» Наум Бабаев и Рашид Хайров. Их доли не раскрываются, пишут «Ведомости». Доля основательницы неизвестна, в 2017 году Зиновьева отмечала, что контроль остаётся за ней.

Осенью 2020 года Elementaree начал работу в Нижнем Новгороде, следующий город в планах по запуску — Казань.