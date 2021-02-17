Еда
Евгения Евсеева

Гендиректор «Русагро» увеличил долю в Elementaree с 5% до 15% и стал крупнейшим совладельцем после основательницы Статьи редакции

Сервис доставки продуктовых наборов занял четвёртое место на рынке в 2020 году с оборотом 900 млн рублей, посчитал Infoline.

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Максим Басов стал одним из крупнейших владельцев Elementaree, выкупив долю Skolkovo Ventures. Об этом vc.ru рассказали в фонде.

Сумму и условия сделки стороны не разглашают. Басов станет вторым крупнейшим акционером Elementaree после основательницы компании Ольги Зиновьевой.

Сегмент доставки готовых продуктовых наборов очень перспективен сегодня, пояснил Басов. По его словам, этот рынок растет и закрывает множество потребностей горожан — например, вкусная еда, легкость в готовке, доступность.

В сентябре 2020 года Басов выкупил долю Лоуренса Лепарда, самого первого инвестора проекта, которому принадлежало около 5% компании. По итогам сделки Басов вошел в состав совета директоров Elementaree. Сумму сделки стороны не раскрывали. По данным Crunchbase, в 2014 году Лепард вложил в компанию $200 тысяч.

Skolkovo Ventures стал первым институциональным инвестором компании в 2018 году, поддержавший компанию на этапе роста, писало Inc. Условия сделки не разглашались.

Сервис Elementaree Ольги Зиновьевой, который привозит на дом наборы продуктов с рецептами, работает с 2013 года. В мае 2020 года компания объявила, что привлекла $5 млн. Среди инвесторов — Российский фонд прямых инвестиций, Bonduelle и неназванный бизнес-ангел.

Среди совладельцев сервиса — основатели ГК «Дамате» Наум Бабаев и Рашид Хайров. Их доли не раскрываются, пишут «Ведомости». Доля основательницы неизвестна, в 2017 году Зиновьева отмечала, что контроль остаётся за ней.

Осенью 2020 года Elementaree начал работу в Нижнем Новгороде, следующий город в планах по запуску — Казань.

По данным Infoline, Elementaree по итогам 2020 года занял четвёртое место среди сервисов готовой еды с оборотом в 900 млн рублей.

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#новость #elementaree #доставкаеды

6 6 комментариев
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6 комментариев
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Евгений Дроздов

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Бесполезная фигня.
Сейчас можно заказать практически любые продукты с доставкой.

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Michael Stepanov

Евгений
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Так тут суть как раз в том, что не нужно заказывать продукты.

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Евгений Дроздов

Michael
0

И ешь не то, что хочешь, а то что портится у поставщика.

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Mikhail Golovanov

Michael
0

Тут суть в том, что русагро - крупнейший производитель сахара, масложировых продуктов, мяса, птицы
Басов умный мужик, явно есть планы напрямую предоставлять продукты потребителю. Понимает, что с ритейлом в лице х5, магнита, ленты и прочих ему не получится запустить свой ритейл, вот и ищет варианты
У них и так большая маржинальность, т.к. сами выращивают, сами перерабатывают и продают
А если продавать потребителю минуя посредников, то маржа будет еще больше

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Andrey Kulakov

Евгений
0

100 грамм курицы, 2 дольки чеснока и 250 грамм картошки?

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ϏϙηαϟϮ

Евгений
0

Ну это традиционно для тех, кто вечно супер занятой и у него нет 15 минут найти рецепт на eda.ru какой-нибудь и потом заказать все в любой сети.

Удобно конечно, но как всегда вызывает вопросы возможная просрочка и цена.

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