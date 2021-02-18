Сервис доставки здорового питания MF kitchen временно прекратил работу — основатель и инвестор решили поделить проект Статьи редакции
Компания проведёт аудит ИТ-систем, который займёт около 3-6 месяцев.
MF kitchen прекратила работу 17 февраля после смены команды, сообщили vc.ru в компании. Сервис планирует провести аудит ИТ-систем и усилить команду разработки — это займёт от трёх до шести месяцев, оценивают в MF kitchen.
Сервис доставлял премиальные наборы полезного питания дважды в день — утром и вечером. Пользователи в Instagram под постом компании о паузе жалуются, что им не отвечают уже несколько дней, и требуют возврата средств. В компании говорят, что заказы, сделанные до 17 февраля 2021 года, а также заказы, сделанные утром в этот день, будут доставлены. Деньги за остальные заказы клиентам вернут в течение десяти дней.
Проект MF kitchen основал Олег Романюк в 2015 году. В сентябре 2017 года в компанию инвестировал владелец холдинга Akvion Capital Дмитрий Лазарев — он получил 40% доли, с учётом первоначальных инвестиций за три года он вложил более 90 млн рублей на развитие, рассказывают в сервисе.
Сейчас Романюк и Лазарев делят бизнес наполовину: основатель получит производственную часть бизнеса — фабрику, а инвестор — ecommerce проект вместе с технологической частью и правами на бренд MF Kitchen, говорят в компании.
Согласно базе «Контур.Фокус» права на бренд принадлежат ООО «Масл Фектори» — им владеет кипрская Mfki Group Cy ltd, директорами которой указаны Лазарев и Романюк. По данным на конец 2019 года, выручка ООО «Масл Фектори» составила 82,3 млн рублей, а чистый убыток — 11,2 млн.
Гендиректор ООО «Масл Фектори», по данным базы, Скоромный Андрей. В MF Kitchen говорят, что Скоромный был партнёром Романюка при запуске проекта, у него остаётся доля в компании, которая владеет брендом, но он не участвует в операционном управлении компанией.
В MF kitchen отмечают, что Лазарев выдвигал высокие требования ИТ-инфраструктуре, чтобы добиться конкурентного преимущества на рынке. Но команда «Аквион Капитал Рус» решила, что необходимого уровня развития инфраструктура так и не достигла.
А чем им не нравился формат XLS? А если серьёзно, то некоторые компании существенно переоценивают роль IT в своих процессах. На выходе получается полнейшая бюрократия и нулевой продукт.
Роль IT возрастает пропорционально изменению поведения клиентов, мобильность и пр.
Чем шире слой ваших потенциальных клиентов уходят с ушами в интернет, тем выше потребность в IT инфраструктуре. Учет, контроль, оплата, коммуникация.
Вот Яндекс не экономит, а сколько негатива тут? :) Дело не только в IT, а в том, что они свернули свою деятельность на 3-6 месяцев, а то и на год. )))
так а кроме IT в доставке что покупать то? всякий самортизированный хлам кухонный?)
Развивать сам сервис и вкладываться в блюда, а не пытаться удешивить производство в ущерб качеству.
Фото нового владельца
Ничего не понял, в убыток что ли пошла контора?
СберЕздоровье
Классная статья, спасибо. Ребята, зацените это видео https://www.youtube.com/watch?v=ATY1CCgbYEU
Супер проект я три месяца заказываю там еду и заказав конкурентов понял ,что они лучшие ! Если бы маркетинг был бы такой как у my food они были бы в топе !
Маркетинг или реклама?_)
Если они лучше конкурентов, значит с маркетингом тип топ)
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