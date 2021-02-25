Еда
Dmitry Yashin

Vice рассказало о секретном подразделении McDonald's для слежки за сотрудниками, которые требуют повышения зарплаты Статьи редакции

Сама компания отрицает обвинения, хотя «сосредоточенная на выявлении потенциальных угроз» команда действительно есть.

Секретное подразделение McDonald’s уже несколько лет шпионит за сотрудниками компании, которые контактируют с общественным движением Fight for $15, выступающим за повышение минимальной заработной платы, пишет Vice со ссылкой на сотрудников компании и внутренние документы.

Движение Fight for $15 с 2012 года организовывает забастовки и протесты работников сферы фастфуда в США и других странах. Они требуют повышения минимальной зарплаты до $15 в час — сейчас у рабочих она держится на уровне $7,5. Их протесты привели к тому, что американский Конгресс с высокой вероятностью вскоре может действительно повысить зарплату сотрудников, отмечает Vice.

Секретное подразделение McDonald's выясняет стратегию активистов, узнаёт, кто вовлечён в движение, и с кем они контактируют, уточняет издание. В качестве инструментов слежки корпорация использует мониторинг соцсетей и фейковые аккаунты.

Представитель McDonald’s назвал недостоверной информацию о слежке и использовании фейковых аккаунтов в соцсетях. Но компания подтвердила, что существует команда, «сосредоточенная на выявлении любых потенциальных угроз безопасности компании».

«Мы обязаны следить за активностью протестов работников, которые могут ставить целью нарушение работы ресторана, что может поставить под угрозу безопасность персонала и клиентов», — добавил представитель корпорации.

#новость #mcdonalds

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Материал дополнен редакцией
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9 комментариев
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Антон

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Буду тоже требовать штукарь в час просить.

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Valentin Dombrovsky

Антон
0

Всего-то надо организовать профсоюз и лоббировать свои интересы.

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Stas dyakonov

1
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Invent Valley

1

Что эта статья делает на VC?

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Dmitry Yashin

Invent
0

Эмм... Находится?

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Tworog busy

0

Как выглядит слежка на самом деле*

Ответить

Данила Филатов

0

Порядка 220к рублей в месяц, так-то

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Kot Wild

Данила
0

Так то хуй кто в Америке твои рубли возьмёт,так то...

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Сидор

0

«Мы обязаны следить за активностью протестов работников, которые могут ставить целью нарушение работы ресторана, что может поставить под угрозу безопасность персонала и клиентов», — добавил представитель корпорации». 

Как любят все заботится о "безопасность персонала и клиентов/граждан", я погляжу....

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